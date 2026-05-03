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कढ़ाई से लेकर इलेक्ट्रिक केतली तक, घर में मौजूद 4 चीजें चमकाने के लिए अपनाएं ये हैक्स

May 03, 2026 05:31 pm ISTAvantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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घर में मौजूद कुछ चीजें जैसे कढ़ाई, इलेक्ट्रिक केतली, मिक्सर वगैराह को रोजाना साफ करना चाहिए। वरना इन पर गंदगी जमा हो जाती है और फिर इन्हें साफ करने के लिए खूब रगड़ना पड़ता है। ऐसे में 4 हैक्स हैं जो आपको जानने चाहिए।

कढ़ाई से लेकर इलेक्ट्रिक केतली तक, घर में मौजूद 4 चीजें चमकाने के लिए अपनाएं ये हैक्स

किचन में इस्तेमाल होने वाली चीजों पर अक्सर चिकनाई जम जाती है। जिसे साफ करने के लिए कुछ हैक्स मददगार साबित हो सकते हैं। घर में मौजूद कुछ चीजों को रोजाना साफ नहीं किया जाता है, लेकिन जब भी उन चीजों की सफाई होती है तो डीप क्लीनिंग करनी जरूरी होती है। यहां हम घर में मौजूद 4 चीजों को साफ करने का तरीका बता रहे हैं आप भी जानिए।

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1) मिक्सर जार के नीचे कपलर को कैसे साफ करें

मिक्सर जार चाहें स्टील का हो या फिर प्लास्टिक का इसके नीचे कपलर वाला हिस्सा अक्सर जल्दी गंदा हो जाता है। इसे साफ करने के लिए डीप क्लीनिंग की जरूरत होती है। इसे साफ करने के लिए आपको चाहिए होगा एक ईनो का पैकेट, विनेगर और एक टूथ ब्रश। इसे इस्तेमाल करने के लिए मिक्सर जार को एक जगह पर रखें और फिर इसके ऊपर एक पैकेट ईनो डालें और एक ढक्कन विनेगर डालें। फिर टूथ ब्रश का इस्तेमाल करते हुए इसे चारों तरफ से साफ करें। फिर पानी से धोएं।

2) कढ़ाई की चिकनाई कैसे साफ करें

कढ़ाई का इस्तेमाल रोजाना किया जाता है और ऐसे में इसके पीछे चिकनाई जमना काफी कॉमन है। खासतौर से जब कढ़ाई का इस्तेमाल फ्राइंग के लिए किया जाता है। इस तरह की चिकनी कढ़ाई को साफ करने के लिए आपको चाहिए बेकिंग सोडा, विनेगर, डिश वॉश लिक्विड और स्क्रबर। सबसे पहले कढ़ाई के निचले हिस्से पर बेकिंग पाउडर छिड़कें और फिर विनेगर डालें। अब थोड़ा डिश वॉश लिक्विड डालने के बाद स्क्रबर से इसे घिसें। अच्छी तरह से रब करने के बाद पानी से धो लें।

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3) प्रेस कैसे करें साफ

प्रेस का इस्तेमाल करने पर ये नीचे से काली हो जाती है। इस काले रंग को साफ करने के लिए आपको जरूरत होगी टूथपेस्ट, सिटरस पाउडर, डिशवॉश लिक्विड, एक चम्मच नमक। इसका इस्तेमाल करने के लिए एक कटोरी में सभी चीजों को मिला लें और फिर इसे प्रेस पर लगाएं और 5 मिनट लगा रहने दें और स्क्रबर से साफ करें। अगर स्टीमर वाली प्रेस है तो एक बार चालू करें ताकी ये पूरी तरह से साफ हो जाए।

4) इलेक्ट्रिक केतली कैसे करें साफ

इलेक्ट्रिक केतली को साफ करने के लिए आपको जरूरत होगी ईनो, डिश वॉश लिक्विड और पानी की। इसके लिए केतली में ईनो और डिशवॉश डालें। फिर पानी डालकर केतली चालू करें एक मिनट तक पानी उबालें। अब बोतल साफ करने वाले ब्रश से इसे साफ करें और फिर इस पानी को फेंक कर केतली इस्तेमाल करें।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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