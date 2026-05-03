कढ़ाई से लेकर इलेक्ट्रिक केतली तक, घर में मौजूद 4 चीजें चमकाने के लिए अपनाएं ये हैक्स

घर में मौजूद कुछ चीजें जैसे कढ़ाई, इलेक्ट्रिक केतली, मिक्सर वगैराह को रोजाना साफ करना चाहिए। वरना इन पर गंदगी जमा हो जाती है और फिर इन्हें साफ करने के लिए खूब रगड़ना पड़ता है। ऐसे में 4 हैक्स हैं जो आपको जानने चाहिए।

किचन में इस्तेमाल होने वाली चीजों पर अक्सर चिकनाई जम जाती है। जिसे साफ करने के लिए कुछ हैक्स मददगार साबित हो सकते हैं। घर में मौजूद कुछ चीजों को रोजाना साफ नहीं किया जाता है, लेकिन जब भी उन चीजों की सफाई होती है तो डीप क्लीनिंग करनी जरूरी होती है। यहां हम घर में मौजूद 4 चीजों को साफ करने का तरीका बता रहे हैं आप भी जानिए।

1) मिक्सर जार के नीचे कपलर को कैसे साफ करें

मिक्सर जार चाहें स्टील का हो या फिर प्लास्टिक का इसके नीचे कपलर वाला हिस्सा अक्सर जल्दी गंदा हो जाता है। इसे साफ करने के लिए डीप क्लीनिंग की जरूरत होती है। इसे साफ करने के लिए आपको चाहिए होगा एक ईनो का पैकेट, विनेगर और एक टूथ ब्रश। इसे इस्तेमाल करने के लिए मिक्सर जार को एक जगह पर रखें और फिर इसके ऊपर एक पैकेट ईनो डालें और एक ढक्कन विनेगर डालें। फिर टूथ ब्रश का इस्तेमाल करते हुए इसे चारों तरफ से साफ करें। फिर पानी से धोएं।

2) कढ़ाई की चिकनाई कैसे साफ करें

कढ़ाई का इस्तेमाल रोजाना किया जाता है और ऐसे में इसके पीछे चिकनाई जमना काफी कॉमन है। खासतौर से जब कढ़ाई का इस्तेमाल फ्राइंग के लिए किया जाता है। इस तरह की चिकनी कढ़ाई को साफ करने के लिए आपको चाहिए बेकिंग सोडा, विनेगर, डिश वॉश लिक्विड और स्क्रबर। सबसे पहले कढ़ाई के निचले हिस्से पर बेकिंग पाउडर छिड़कें और फिर विनेगर डालें। अब थोड़ा डिश वॉश लिक्विड डालने के बाद स्क्रबर से इसे घिसें। अच्छी तरह से रब करने के बाद पानी से धो लें।

3) प्रेस कैसे करें साफ

प्रेस का इस्तेमाल करने पर ये नीचे से काली हो जाती है। इस काले रंग को साफ करने के लिए आपको जरूरत होगी टूथपेस्ट, सिटरस पाउडर, डिशवॉश लिक्विड, एक चम्मच नमक। इसका इस्तेमाल करने के लिए एक कटोरी में सभी चीजों को मिला लें और फिर इसे प्रेस पर लगाएं और 5 मिनट लगा रहने दें और स्क्रबर से साफ करें। अगर स्टीमर वाली प्रेस है तो एक बार चालू करें ताकी ये पूरी तरह से साफ हो जाए।

4) इलेक्ट्रिक केतली कैसे करें साफ