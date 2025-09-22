Pre Deals में इडली मेकर से लेकर डोसा तवा पर मिलेगा आकर्षक डिस्काउंट ऑफर्स From idli maker to dosa tawa, get everything on attractive discounted price, लाइफस्टाइल - Hindustan
Pre Deals में इडली मेकर से लेकर डोसा तवा पर मिलेगा आकर्षक डिस्काउंट ऑफर्स

Anjali Kumari Mon, 22 Sep 2025 04:20 PM
Amazon Great Indian Festival Sale 2025 प्राइम मेंबर्स के लिए शुरू हो चुका है। साल के सबसे बड़े सेल में किचन एसेंशियल पर अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है। चाहे आपको साउथ इंडियन बनाने की क्रेविंग हो या फिर आपको कुछ हल्की फुल्की डिश बनानी हो, यहां इडली मेकर से लेकर डोसा तवा और कुकर जैसे जरूरी किचन एसेंशियल पर 80% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप लंबे समय से अपने किचन के लिए कुछ नया लेने का सोच रही हैं, तो ये एक अच्छा मौका है। Amazon सेल 2025 के डील्स का फायदा उठाएं। दिवाली आ रही है (Amazon Diwali Sale), आप चाहें तो गिफ्टिंग के लिए भी किचन एसेंशियल ऑर्डर कर सकती हैं।

Pre Deals में इडली मेकर से लेकर डोसा तवा पर मिलेगा आकर्षक डिस्काउंट ऑफर्स

इनपर डिस्काउंट के साथ कैशबैक भी मिलेगा, वहीं महंगे प्रोडक्ट्स पर अट्रैक्टिव EMI ऑफर्स भी उपलब्ध हैं (Amazon Sale 2025)। तो ज्यादा न सोचें, इससे पहले कि प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होना शुरू हों, मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Indian Festival Sale का फायदा उठाएं, आधे दाम में खरीदें Dosa Tawa

सुबह के ब्रेकफास्ट में क्या बनाएं ये समझ नहीं आता, तो Dosa Tawa आपका काम आसान बना देगा। डोसा तो बच्चों से लेकर बड़ों का फेवरेट होता है, परंतु ये मुमकिन नहीं की हर रोज रेस्टोरेंट में डोसा खाया जाए। Sale Deals में इनपर 80% तक डिस्काउंट उपलब्ध मिल जाएगा। साथ ही कैशबैक और बैंक ऑफर्स भी उपलब्ध हैं। यानी कुल मिलाकर आप इन्हें मार्केट प्राइस से बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। वहीं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है। यानी अब बाजार के एक डोसे के प्राइस में घर के सारे लोगों का डोसा बनकर तैयार होगा।

साल के सबसे बड़े सेल में COOKER पर पाएं स्पेशल डील्स एवं डिस्काउंट

कुकर रोजाना इस्तेमाल होता है। आज के समय ये बहुत जरूरी है। Indian Festival Sale के डील्स में कुकर पर अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है। इनका फायदा उठाएं और टॉप रेटेड कुकर पर पाएं मिनिमम 50% का डिस्काउंट। Piegon हो या prestige सभी पर डिस्काउंट मिल रहा। प्राइम मेंबर्स के लिए कई अन्य बेनिफिट्स भी उपलब्ध हैं। तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्ड करें।

Great Indian Festival सेल में ब्रांडेड Induction पर पाएं मिनिमम 50% की छूट

Great Indian Festival सेल डील्स में Induction पर मिनिमम 50% का डिस्काउंट उपलब्ध मिलेगा। साथ ही कई बैंक ऑफर और कैशबैक भी उपलब्ध है। कुछ बैंक्स के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। इसकी जानकारी आपको प्रोडक्ट खोलने पर पेमेंट के ऑप्शन के पास दिख जाएगी। ऐसा मौका बार-बार नहीं आएगा, इसका फायदा उठाएं, टॉप रेटेड इंडक्शन को लोएस्ट प्राइस में घर बैठे ऑर्डर करें।

साल के सबसे बड़े सेल में आधे दाम पर खरीदें Mixer Grinder

Mixer Grinder किचन का सारा काम आसान बना देता है। ये रोजमर्रा की जरूरत का एक हिस्सा है। अगर आपका मिक्सर ग्राइंडर खराब हो गया है, या आप अपना पुराना मिक्सर बदलने का सोच रही हैं, तो इस समय साल के सबसे बड़े सेल में Amazon से इन्हें आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर कर सकती हैं। वहीं दिवाली आने वाली है, लोगों को गिफ्ट करने के लिए भी इसे खरीदा जा सकता है। टॉप रेटेड मिक्सर ग्राइंडर पर 50% से 80% तक ऑफ मिल जाएगा, साथ ही इनपर कैशबैक की सुविधा भी उपलब्ध है। ऐसा मौका बार-बार नहीं आएगा, इसका फायदा जरूर उठाएं।

सेल डील्स का फायदा उठाएं, 50 से 80% के डिस्काउंट के साथ ऑर्डर करें इडली मेकर

क्या मेरी तरह आपको भी साउथ इंडियन खाना बेहद पसंद है। खासकर इडली की शौकीन हैं, तो आपके पास इडली मेकर जरूर होगा। अगर नहीं है, तो ये एक अच्छा मौका है। ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में इडली मेकर पर कई आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है। यहां आपको 80% तक ऑफ मिल जाएगा। यानी आप इन्हें बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। तो ज्यादा न सोचें, मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें। वहीं दिवाली आने वाली है, आप इसे अपने रिश्तेदार, पड़ोसी या करीबी दोस्तों को गिफ्ट करने के लिए भी ऑर्डर कर सकती हैं।

