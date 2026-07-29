क्या है कुचु-पुचु, किसे कहते हैं डेलुलु? Gen-Z के स्लैंग्स का असली मतलब जानते हैं?

Gen Z के स्लैंग्स अब सोशल मीडिया से निकलकर आम बातचीत और संसद तक पहुंच चुके हैं। कुचु-पुचु, डेलुलु, FOMO और क्लॉक्ड इट जैसे वायरल शब्दों का मतलब जानकर आप भी नई भाषा से अपडेट हो जाएंगे।

आज की युवा पीढ़ी यानी Gen Z की अपनी एक अलग भाषा है। सोशल मीडिया मीम्स और नॉर्मल बोलचाल में कई ऐसे नए शब्द सुनने को मिलते हैं, जो पहली बार में अजीब लग सकते हैं। लेकिन इन शब्दों के पीछे एक खास मतलब छिपा होता है।

अब ये इंटरनेट वाली भाषा सिर्फ दोस्तों की बातचीत तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि देश की संसद तक इसकी चर्चा पहुंच चुकी है। CJP की प्रोटेस्ट और हाल ही में लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर बहस के दौरान कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ, जो Gen Z के बीच काफी लोकप्रिय हैं। कुचु-पुचु, डेलुलु, FOMO, MIA और क्लॉक्ड इट जैसे शब्द आजकल खूब सुनाई देते हैं। क्या आप जानते हैं इन वायरल स्लैंग्स का मतलब, अगर नहीं तो ये खबर आपके लिए है।

1. कुचु-पुचु का क्या मतलब है? कुचु-पुचु एक प्यारा और मजाकिया शब्द है, जिसका इस्तेमाल किसी चीज को बहुत प्यारा, नन्हा या प्यार से भरा बताने के लिए किया जाता है। यह शब्द अक्सर किसी व्यक्ति, बच्चे, पालतू जानवर या किसी प्यारी चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

उदाहरण: 'देखो ये बिल्ली कितनी कुचु-पुचु लग रही है।'

2. Delulu यानी डेलुलु का मतलब डेलुलु शब्द अंग्रेजी के एक शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है अपनी कल्पना की दुनिया में रहना। इसे भ्रम में रहना भी कह सकते हैं। Gen Z इसे अक्सर मजाक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जब कोई व्यक्ति बिना ज्यादा सबूत के किसी बात को सच मान लेता है या किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीद पाल लेता है, तो उसे डेलुलु कहा जाता है।

उदाहरण: 'उसे लगता है कि उसका पसंदीदा अभिनेता उसे जवाब देगा, ये थोड़ा डेलुलु है।'

3. FOMO (Fear of Missing Out) यानी कुछ छूट जाने का डर FOMO का मतलब है किसी खास चीज, मौके या अनुभव से पीछे रह जाने का डर। सोशल मीडिया पर यह शब्द काफी लोकप्रिय है। जब लोग दूसरों को घूमते, पार्टी करते या कुछ नया करते देखते हैं और उन्हें लगता है कि वे कुछ मिस कर रहे हैं, तो इसे ही FOMO कहते हैं।

उदाहरण: 'सब दोस्त घूमने गए और मैं घर पर हूं, मुझे FOMO हो रहा है।'

4. MIA (Missing in Action) का मतलब क्या होता है? MIA का मतलब होता है किसी जगह या बातचीत से अचानक गायब हो जाना। पहले यह शब्द किसी व्यक्ति के लंबे समय तक संपर्क में ना रहने के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन अब सोशल मीडिया पर भी इसका खूब इस्तेमाल किया जाता है।

उदाहरण: 'वह पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर MIA है।'

5. Clocked It का मतलब क्लॉक्ड इट का मतलब होता है किसी बात को सही समय पर पहचान लेना या पकड़ लेना। जब कोई व्यक्ति किसी छिपी हुई बात, गलती या सच्चाई को समझ लेता है, तो कहा जाता है कि उसने उसे क्लॉक कर लिया।

उदाहरण: 'उसने मेरी परेशानी तुरंत समझ ली, उसने तो क्लॉक्ड इट कर दिया।'

6. वास्तेगुना हुइयां का मतलब वास्तेगुना हुइयां एक मजाकिया और बोलचाल में इस्तेमाल होने वाला शब्द है, जिसका मतलब होता है किसी बात को बढ़ा-चढ़ाकर कहना या अजीब तरीके से पेश करना। यह शब्द इंटरनेट पर मीम्स के जरिए लोकप्रिय हुआ है। इसका इस्तेमाल अक्सर किसी की मजेदार हरकत या अजीब प्रतिक्रिया के लिए किया जाता है।

क्यों बढ़ रहे हैं Gen-Z स्लैंग्स? सोशल मीडिया ने नई भाषा को तेजी से लोकप्रिय बनाया है। युवा अपनी भावनाओं और विचारों को छोटे और मजेदार शब्दों में व्यक्त करना पसंद करते हैं। मीम्स और इंटरनेट ट्रेंड्स के कारण नए शब्द तेजी से लोगों तक पहुंच जाते हैं। इसके अलावा ये शब्द बातचीत को हल्का और मजेदार बनाने में मदद करते हैं।