हर बार खाना बनाते समय धनिया, मेथी या करी पत्ता खरीदने के लिए बाजार जाने की जरूरत नहीं। आप घर की बालकनी या छोटी सी जगह में ये 5 पौधे आसानी से उगा सकते हैं।

किचन में धनिया, मेथी, करी पत्ता और हरे प्याज जैसी चीजों की जरूरत अक्सर पड़ती रहती है। कभी दाल में तड़का लगाना हो, तो कभी सब्जी या चटनी का स्वाद बढ़ाना हो, इनका इस्तेमाल हो ही जाता है। लेकिन हर बार थोड़ी-थोड़ी मात्रा में इन्हें बाजार से खरीदना पड़ता है। कई बार ये फ्रिज में रखे-रखे खराब भी हो जाते हैं। ऐसे में घर पर ही कुछ हर्ब्स आसानी से उगा सकते हैं। नवंबर का मौसम भी कई हर्ब्स और पौधे लगाने के लिए अच्छा है। तो आइए जानते हैं ऐसे 5 पौधों के बारे में।

1. धनिया: गमले में उगा सकते हैं भारतीय रसाई में धनिया का इस्तेमाल काफी ज्यादा है। ऐसे में हर बार बाजार से धनिया खरीदने के बजाय आप इसे घर पर ही उगा सकते हैं। इसके लिए 6 इंच का गमला भी काफी है।

सबसे पहले साबुत धनिया के बीज लें और उन्हें हल्का सा दबाकर दो हिस्सों में तोड़ लें। ध्यान रखें कि बीजों को पीसना नहीं है। अब गमले में मिट्टी और खाद भरकर बीजों को फैला दें। ऊपर से थोड़ी मिट्टी डालें और हल्का पानी छिड़क दें। अच्छी देखभाल करने पर करीब 3 हफ्ते में आप इसकी पत्तियां तोड़ना शुरू कर सकते हैं। लगातार धनिया मिलता रहे, इसके लिए हर 10-14 दिन में थोड़े नए बीज बोते रहें।

2. एलोवेरा: कम देखभाल में तैयार होने वाला पौधा किचन गार्डन में एलोवेरा का पौधा भी रख सकते हैं। इसका इस्तेमाल धनिया या मेथी की तरह खाने में नहीं होता, लेकिन यह घर में रखने के लिए एक अच्छा पौधा है। एलोवेरा की पत्तियों में जेल होता है, जिसका इस्तेमाल कई लोग स्किनकेयर में करते हैं। इसे लगाने के लिए ऐसा गमला चुनें, जिसमें नीचे पानी निकलने के लिए छेद हों। मिट्टी ऐसी होनी चाहिए, जिसमें पानी ज्यादा देर तक न रुके। पौधे को ऐसी जगह रखें जहां अच्छी धूप आती हो। मिट्टी पूरी तरह सूखने के बाद ही पानी दें।

3. मेथी: कुछ ही हफ्तों में मिलने लगेंगी ताजी पत्तियां सर्दियों में मेथी के पराठे, थेपले और मेथी की सब्जी खाने का मजा ही अलग है। अच्छी बात यह है कि मेथी को घर पर उगाना भी काफी आसान है। इसके लिए एक चौड़ा और थोड़ा गहरा गमला लें। उसमें मिट्टी के साथ थोड़ी खाद मिलाएं और मेथी के बीज पूरे गमले में फैला दें। अब बीजों के ऊपर हल्की मिट्टी डालकर पानी छिड़क दें।

अच्छी नमी और सही मौसम मिलने पर कुछ ही दिनों में बीज अंकुरित होने लगेंगे। करीब 3-4 हफ्ते में मेथी की पत्तियां तोड़ने लायक हो सकती हैं। पत्तियां काटते समय पौधे को जड़ से न उखाड़ें। मिट्टी से थोड़ा ऊपर से पत्तियां काटें, ताकि दोबारा बढ़ने का मौका मिले।

4. करी पत्ता: तड़के के लिए घर में रखें ताजा पत्तियां दाल हो, सांभर हो या सब्जी, करी पत्ते डालने से खाने की खुशबू और स्वाद दोनों बढ़ जाते हैं। लेकिन अक्सर बाजार से खरीदे गए करी पत्ते में वो खुशबू नहीं होती या फिर कुछ ही देर में सूखने लगते हैं। ऐसे में घर पर इसका पौधा लगाना अच्छा तरीका है।

इसके लिए नर्सरी से करी पत्ते का एक छोटा पौधा ले आएं। इसे कम से कम 10-12 इंच के गमले में लगाएं। मिट्टी में खाद मिलाएं और गमले को ऐसी जगह रखें, जहां कुछ घंटों तक अच्छी धूप आती हो। मिट्टी की ऊपरी परत सूखने लगे तो पानी दें।

5. स्प्रिंग अनियन: किचन के बचे हुए हिस्से से उगाएं पौधा स्प्रिंग अनियन यानी हरे प्याज का इस्तेमाल नूडल्स, फ्राइड राइस, सलाद और पराठों में खूब होता है। इसे घर पर उगाने के लिए आपको हर बार नए बीज खरीदने की भी जरूरत नहीं है। जब भी स्प्रिंग अनियन इस्तेमाल करें, तो उसका सफेद हिस्सा और जड़ों वाला छोटा टुकड़ा फेंकने के बजाय अलग रख लें।