कंबल साफ करना हो या कपड़ा, वॉशिंग मशीन से जुड़े ये 5 हैक्स जरूर जान लें

संक्षेप: Washing Machine Hacks: वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए तो सभी पैसा खर्च करते हैं। जिससे कपड़े अच्छी तरह से साफ हो और काम आसान हो जाए। लेकिन आपके कपड़े साफ नहीं होते या फिर आप वॉशिंग मशीन का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं तो ये 5 हैक्स जरूर जान लें। आपकी वॉशिंग मशीन की जरूरत बढ़ जाएगी।

वॉशिंग मशीन का काम कपड़े साफ करना होता है। लेकिन काफी सारे लोग महंगे और ऑटोमेटिक मशीन लाने के बाद भी कपड़ों के पूरी तरह से साफ ना होने की शिकायत करते हैं। जबकि वॉशिंग मशीन का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कंबल तक को बड़े ही आसानी से धोया जा सकता है। तो अगर आपको भी लगता है वॉशिंग मशीन में कपड़ें अच्छी तरह साफ नहीं होते तो ये 5 हैक्स जरूर जान लें।

वॉशिंग मशीन में कंबल साफ करने का हैक वॉशिंग मशीन में अगर कंबल साफ करना है तो मशीन को हमेशा हैवी मोड पर डालें और एक बार में एक हैवी डबल बेड कंबल या फिर जो सिंगल बेड लाइटवेट कंबल ही डालें। कंबलों की सफाई ठीक से करना चाहते हैं तो उन्हें यूं ही मशीन में डालने की बजाय अच्छी तरह से फोल्ड करके डालें। इससे कंबल पूरी तरह से साफ हो जाते हैं।

धुले कपड़ों में लग जाती हैं गांठे अक्सर वॉशिंग मशीन में जो कपड़े धुलने के लिए डाले जाते हैं। धुलने के बाद उन कपड़ों में गांठ लग जाती है या वो आपस में बहुत ज्यादा लिपट जाते हैं। जिन्हें छुड़ाना भी मुश्किल लगता है और कपड़े भी पूरी तरह से साफ नहीं होते। ऐसे में मशीन के अंदर रबर के बॉल मार्केट में मिलते हैं, उन्हें डालें। इन रबर की कांटेदार बॉल का इस्तेमाल गंदे कपड़ों को साफ करने के लिए किया जाता है। साथ ही कपड़े एक दूसरे में लिपटकर गांठ नहीं लगाते।

मशीन में डिटर्जेंट सारी जगह नहीं पहुंचता काफी सारी महिलाएं शिकायत करती हैं कि मशीन में अगर डिटर्जेंट डाला जाए तो वो पूरी जगह नहीं पहुंचता और कुछ कपड़ों में साबुन के धब्बे रह जाते हैं। इस समस्या से बचने के लिए किसी साफ मोडे में डिटर्जेंट पाउडर भरकर फिर डालें। ऐसा करने से साबुन सारे कप़ड़ों में एक बराबर पहुंचता है और किसी में भी साबुन लगा हुआ नहीं रह जाता है।

कपड़े साफ नहीं होते अगर आपके कपड़े भी मशीन में पूरी तरह से साफ नहीं हो रहे हैं तो डिटर्जेंट बदलने की बजाय अपने वॉशिंग मशीन की अच्छी तरह से सफाई करें। मशीन की सफाई के लिए हार्पिक जैसे क्लीनर का इस्तेमाल करें और अंदर की गंदगी को साफ कर लें। जिससे ये अच्छी तरह से कपड़ों को साफ करें। मशीन के अंदरूनी हिस्सों की सफाई के लिए पनी में बेकिंग पाउडर और विनेगर डालकर मशीन चलाएं। ऐसा करने से मशीन की बकेट साफ हो जाती है और सारी गंदगी बाहर निकल जाती है।