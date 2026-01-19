Hindustan Hindi News
From blanket to toy these cloth organizers will help you to keep them organized

कंबल हो या कपड़े क्लॉथ ऑर्गेनाइजर की मदद से रहेंगे ऑर्गेनाइज्ड, यहां खरीदें 8 बेस्ट विकल्प

संक्षेप:

इस समय Amazon पर सेल चल रहा है, जहां इन बैग्स पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध मिल जाएगा। ये बैग्स अलग-अलग साइज और क्वांटिटी में आयेंगे, अपनी आवश्यकता अनुसार इन्हें खरीद सकती हैं।

Jan 19, 2026 06:00 pm IST Anjali Kumari
ठंड के दिनों में घर में तमाम कंबल इधर-उधर फैल रहते हैं। वहीं सर्दी खत्म होने के बाद भी इन्हें ऑर्गेनाइज्ड रूप से रखने में बड़ी परेशानी होती है। ऐसे में क्लॉथ ऑर्गेनाइजिंग बैग्स आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपने इन्हें अभी तक ट्राई नहीं किया है, तो ये एक अच्छा मौका है। इस समय Amazon पर सेल चल रहा है, जहां इन बैग्स पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध मिल जाएगा। ये बैग्स अलग-अलग साइज और क्वांटिटी में आयेंगे, अपनी आवश्यकता अनुसार इन्हें खरीद सकती हैं।

KIKA के ये स्टोरेज बैग बड़े काम की चीज हैं। इसमें रोजाना इस्तेमाल में आने वाले कपड़े या फिर नई साड़ियां कंबल किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज्ड रूप से रख सकती हैं। इसमें जिप लॉक आएगा जिससे आपके सामान पर धूल गंदगी जमा नहीं होगी और वो पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। इस्तेमाल के बाद आप चाहे तो इन बैग्स को फोल्ड करके अलग से रख सकते हैं।

सर्दियों में कंबल रखना हो या कपड़े और खिलौने, इस क्लॉथ ऑर्गेनाइजर में आप अपनी चीजें ऑर्गेनाइज्ड रूप से रख सकते हैं। इस तरह आपका सामान पूरी तरह सुरक्षित रहता है। इस बैग में जिप लॉक और हैंडल मिल जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर इन्हें आराम से निकाला जा सके। इसमें पर्याप्त जगह है और यह दो के सेट में आएगा, जिसमें ट्रांसपेरेंट जगह भी दी गई है, ताकि आपको मालूम हो किसमे कौन सा सामान है।

इस एक्स्ट्रा लार्ज स्टोरेज बॉक्स को ठंड के बाद कंबल को ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। साथ ही इसमें जिप लॉक और हैंडल भी मिल जाएंगे। इनकी मदद से आपके सामान पर किसी तरह की धूल गंदगी जमा नहीं होगी और वो पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। इसके साथ ही इसमें ट्रांसपेरेंट खिड़की भी दी गई है, ताकि समयानुसार आप चीजों को देखकर सही बैग निकालें।

ये ट्रांसपेरेंट बैग्स 4 के सेट में आएंगे। इन स्टोरेज बैग्स को लहंगा, कपड़े, ब्लैंकेट, बेडशीट, खिलौने आदि रखने के लिए इस्तेमाल करें। इस प्रकार चीजें ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं और अलमारी में अधिक जगह बन जाती है। ये ट्रांसपेरेंट है यानी आप अपना सामान आराम से देख सकती और आवश्यकता अनुसार बिना दूसरे कपड़ों को डिस्टर्ब किए अपना सामान निकाल सकती हैं ।

क्लॉथ ऑर्गेनाइजर बैग एक्स्ट्रा लार्ज साइज में आएगा। यानी इसकी कैपेसिटी काफी ज्यादा है। इसमें रोजाना इस्तेमाल में आने वाली काफी चीजें एडजस्ट हो जाएंगी खास कर सर्दियों में कंबल रखने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। इसमें ट्रांसपेरेंट खिड़की भी दी गई है, ताकि समय पर आप चीजों को देखकर सही बैग निकालें। इस प्रकार चीजें ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं और अलमारी में अधिक जगह बन जाती है।

Wolpin का एक्स्ट्रा लार्ज स्टोरेज बैग वॉटरप्रूफ है। इस ऑर्गेनाइजर जिपर बैग में हैंडल आयेंगे, जिनकी मदद से इन्हें रखने और निकालने में आसानी होगी। ठंड में नया कंबल लिया है और उसके स्टोरेज को लेकर परेशान हैं, तो इसे आज ही ऑर्डर करें। इनमें आपका कंबल पूरी तरह से सुरक्षित और नए का नया रहेगा।

इस मॉइश्चर प्रूफ बैग में आपके कंबल कपड़े सभी चीजें ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं, साथ ही साथ वो सुरक्षित भी रहती हैं। काले रंग के इस बैग में हैंडल और जिप लॉक मिल जाएगा। ठंड में कंबल स्टोर करने के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आपको भी स्टोरेज में परेशानी होती है, तो आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर से आज ही ऑर्डर करें। इसका मेटेरियल भी ड्यूरेबल है, जो जल्दी खराब नहीं होगा।

HomeStrap की रेक्टेंगुलर स्टोरेज बैग/ऑर्गेनाइजर को ठंड में ब्लैंकेट कवर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें कंबल पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। ये ट्रांसपेरेंट है यानी आप अपना सामान आराम से देख सकती और आवश्यकता अनुसार बिना दूसरे कपड़ों को डिस्टर्ब किए सामान निकाल सकती हैं। Amazon सेल डील्स में इन पर 49% का ऑफ उपलब्ध मिल जाएगा, लगभग आधे दाम पर इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें
