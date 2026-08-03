एक मिर्च इतनी तीखी कि भारतीय सेना ने बना डाला ग्रेनेड! जानिए टॉप 5 तीखी मिर्चें
भारत में कई ऐसी मिर्चें उगाई जाती हैं, जिनका तीखापन लोगों के होश उड़ा सकता है। इनमें एक मिर्च इतनी तेज है कि इसका इस्तेमाल भारतीय सेना ने चिली ग्रेनेड बनाने में भी किया था।
भारत अपने मसालों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है और मिर्च उनमें सबसे खास मानी जाती है। हमारे देश के अलग-अलग राज्यों में ऐसी कई किस्म की मिर्चें उगाई जाती हैं, जिनका स्वाद, रंग और तीखापन एक-दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। कुछ मिर्चें सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाती हैं, जबकि कुछ इतनी तीखी होती हैं कि उनका नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं।
क्या आप जानते हैं कि भारत में उगाई जाने वाली एक मिर्च इतनी तेज है कि उसका इस्तेमाल भारतीय सेना ने भीड़ को नियंत्रित करने वाले चिली ग्रेनेड बनाने में किया था? आइए जानते हैं भारत की 5 सबसे तीखी मिर्चों के बारे में, जो अपने अनोखे गुणों के लिए दुनियाभर में मशहूर हैं।
1. भूत जोलोकिया
भूत जोलोकिया भारत की सबसे मशहूर और बेहद तीखी मिर्च है। इसकी खेती असम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में होती है। साल 2007 में इसे दुनिया की सबसे तीखी मिर्च के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह मिली थी। इसका तीखापन इतना ज्यादा होता है कि इसका छोटा-सा टुकड़ा भी पूरे खाने का स्वाद बदल सकता है। इसका इस्तेमाल अचार, तीखे खाने और पैपर स्प्रे बनाने में किया जाता है। यही नहीं, भारतीय सेना ने इससे बने चिली ग्रेनेड का इस्तेमाल भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भी किया था।
2. कांथारी मिर्च
केरल और गोवा में मिलने वाली कांथारी मिर्च देखने में छोटी होती है, लेकिन इसका तीखापन काफी ज्यादा होता है। इसका इस्तेमाल घरों में सब्जी, चटनी और अचार बनाने में खूब किया जाता है।
3. सिरारखोंग हाथेई मिर्च
यह मिर्च मणिपुर में उगाई जाती है। इसका स्वाद और तीखापन इसे बाकी मिर्चों से अलग बनाता है। इसकी खास पहचान की वजह से इसे भौगोलिक संकेतक यानी जीआई (जियोग्राफिकल इंडिकेशन) टैग भी मिला हुआ है।
4. गुंटुर सन्नम मिर्च
आंध्र प्रदेश की गुंटुर सन्नम मिर्च अपने गहरे लाल रंग और तेज स्वाद के लिए जानी जाती है। इसका इस्तेमाल मसाले, अचार और कई तरह के व्यंजनों में किया जाता है। इसकी मांग विदेशों में भी काफी है।
5. ब्यादगी मिर्च
कर्नाटक की ब्यादगी मिर्च बहुत ज्यादा तीखी नहीं होती, लेकिन इसका लाल रंग और खुशबू इसे खास बनाते हैं। यही वजह है कि इसका इस्तेमाल मसालों और लाल मिर्च के पाउडर में खूब किया जाता है।
मिर्च का तीखापन कैसे पता चलता है?
मिर्च का तीखापन स्कोविल हीट यूनिट (Scoville Heat Unit- SHU) के आधार पर मापा जाता है। जितना ज्यादा इसका अंक होता है, मिर्च उतनी ही ज्यादा तीखी मानी जाती है। आम भारतीय मिर्च का तीखापन करीब पांच हजार से पचास हजार के बीच होता है। वहीं, भूत जोलोकिया का तीखापन दस लाख से भी ज्यादा बताया जाता है। यही वजह है कि इसकी गिनती दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में होती है।
बहुत तीखी मिर्च खाते समय रखें ये बातें
- बहुत ज्यादा तीखी मिर्च एक साथ ना खाएं।
- मिर्च काटने के बाद हाथ अच्छी तरह धो लें।
- मिर्च हाथ में लगी हो तो आंखों को ना छुएं।
- अगर ज्यादा तीखापन लगे, तो पानी की जगह दही या दूध लें।
- बच्चों और पेट की परेशानी वाले लोगों को ऐसी मिर्च खाने से बचना चाहिए।
दिलचस्प! भारत की ये मिर्चें सिर्फ अपने तीखे स्वाद के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी खास पहचान के लिए भी मशहूर हैं। खासकर भूत जोलोकिया का नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है। अगर आपको तीखा खाना पसंद है, तो इन मिर्चों के बारे में जानना आपके लिए काफी दिलचस्प हो सकता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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