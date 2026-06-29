फ्रिज ठंडा नहीं कर रहा? पेपर से 1 मिनट पता लगाएं कहां है दिक्कत, सीखें फिक्स करना
Fridge Hack: कई बार फ्रिज की कूलिंग कम हो जाती है। हमें लगता है कि गैस खत्म हो रही है लेकिन परेशानी उसकी डोर गैस्केट में होती है। इस पेपर ट्रिक से आप मिनटों में पता लगा लेंगे कि दिक्कत गैस में है या डोर सील में।
फ्रिज का इस्तेमाल गर्मियों के दिनों में काफी बढ़ जाता है। हालांकि इन दिनों एक प्रॉब्लम बड़ी कॉमन सुनने को मिलती है कि फ्रिज सही से कूलिंग नहीं कर रहा है। फ्रिज लगातार चलता तो है लेकिन उसमें बर्फ ठीक से नहीं जम पाती, ना ही बाकी चीजें ठंडी होती हैं। ऐसे में ज्यादातर लोगों को लगता है कि गैस खत्म होने की वजह से ऐसा है, जबकि हमेशा यही वजह नहीं होती। कई बाद फ्रिज के डोर की रबर सील (डोर गैस्केट) ठीक से बंद नहीं हो पाती है, जिस वजह से ठंडी हवा बाहर निकलने लगती है। यही वजह है कि फ्रिज में कूलिंग ठीक से नहीं होती और बिजली की खपत भी बढ़ जाती है। अब सवाल है कि कैसे पता किया जाए कि फ्रिज की रबर ढीली है या नहीं? इसे आप एक पेपर ट्रिक से पता कर सकते हैं, आइए जानते हैं कैसे-
एक पेपर से चेक करें फ्रिज की कूलिंग
कई बार फ्रिज ठीक से कूलिंग इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी डोर गैस्केट (रबर) पूरी तरह बंद नहीं हो पाती है। इसे आप एक कागज की मदद से चेक कर सकते हैं। इसके लिए कागज को फ्रिज के दरवाजे और बॉडी के बीच रखें और उसे बंद कर दें। अब कागज को बाहर खींचने की कोशिश करें। अगर ये आराम से बाहर निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि फ्रिज के डोर की रबर सील ठीक से बंद नहीं हो रही है। यही वजह है कि कूलिंग में भी समस्या आ रही है।
इस तरह फिक्स करें फ्रिज की ढीली रबर
अब अगर आपके फ्रिज की रबर ढीली है, तो एक छोटी सी ट्रिक की मदद से आप इसे फिक्स कर सकते हैं। इसके लिए हेयर ड्रायर लें और इसकी गर्म हवा फ्रिज की रबर पर मारें। आपको ऊपर से नीचे की तरफ हेयर ड्रायर अच्छी तरह मारना है, जिससे रबर फैल जाएगी और फ्रिज का गैप बंद हो जाएगा।
दोबारा चेक करें डोर गैस्केट
रबर को हेयर ड्रायर से फिक्स करने के बाद एक बार दोबारा पेपर लें और उसे फ्रिज के डोर और बॉडी के बीच रखकर बंद कर के देखें। अगर इस बार पेपर बाहर नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि रबर अच्छी तरह फिक्स हो गई है। हालांकि अगर अभी भी पेपर बाहर निकल रहा है, तो एक बार आपको टेक्नीशियन को जरूर दिखा लेना चाहिए।
काम की टिप: फ्रिज की डोर सील को हर 15-20 दिन में एक बार जरूर साफ करें। कई बार धूल और गंदगी जमा होने की वजह से भी सील अच्छी तरह बंद नहीं हो पाती है। इसकी नियमित साफ-सफाई का ध्यान रखा जाए तो फ्रिज की कूलिंग बेहतर तरीके से होती है।
(Images Credit- Pinterest, Instagram)
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
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