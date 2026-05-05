Jokes OF The Day: वर्क-लाइफ वाले प्रेशर से थक गए हैं तो यहां पढ़ें 12 मजेदार चुटकुले, टेंशन भूलकर हंसेंगे

May 05, 2026 08:58 am IST

लाइफ और ऑफिस की टेंशन को कुछ देर के लिए भूल जाइये और यहां पढ़िए कुछ मजेदार चुटकुले। इन जोक्स को पढ़ते ही आप पेट पकड़कर हंसने को मजबूत हो जाएंगे।

आज की तेज-रफ्तार जिंदगी में वर्क-लाइफ बैलेंस बनाए रखना आसान नहीं है। पर्सनल और प्रोफेशनल जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाते-बिठाते ज्यादातर लोग तनाव में जी रहे हैं। कुछ लोग इस स्ट्रेस से बचने के लिए नशे का सहारा लेते हैं, तो कुछ दोस्तों के साथ समय बिताकर मन हल्का करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप लगातार तनाव महसूस कर रहे हैं और कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा, तो थोड़ा रुकिए, हर चीज को पकड़कर रखने की कोशिश करना ही कभी-कभी परेशानी बढ़ा देता है। कई बार चीज़ों को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना ही सबसे सही तरीका होता है, क्योंकि समय के साथ बहुत कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। ऐसे में क्यों न कुछ पल के लिए सारी टेंशन भूलकर खुलकर हंसा जाए? आपकी इसी मुस्कान के लिए हम लेकर आए हैं 12 मजेदार चुटकुले, जो आपका मूड हल्का करने के साथ आपको दिल खोलकर हंसने पर मजबूर कर देंगे।

1- थप्पड मारने पर नाराज वाइफ

से हसबैंड बोला-

“आदमी उसी को मारता है जिससे वो प्यार करता है.”

वाइफ ने हसबैंड को 2 थप्पड मारे और

बोली “आप क्या समझते है मैं आपसे प्यार नही करती।”

2- पत्नी: डॉक्टर साहब..

मेरे पति को रात मे बड़बड़ाने की आदत है,

कोई उपाय बताये?

डॉक्टर: आप उन्हें दिन में

बोलने का मौका दिया करें।

3- एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से पूछा,

“तुम्हें खुशी मिलती है जब मैं रोती हूं?”

उसने जवाब दिया,

“नहीं, मुझे उस वक्त खुशी मिलती है

जब तुम मुझे रोते हुए फोटो भेजती हो।

4- अकबर : मुझसे वादा कर तेरी बीवी की पहली किस मुझे लेने देगा,

बीरबल : वादा हुजूर! पर मेरी भी एक शर्त है,

अकबर : बोल?

बीरबल : शादी आपकी बहन से करूंगा।

5- एक फैमिली शोले फिल्म देख कर अपने घर आई

तभी पति ने पत्नी से रोमांटिक अंदाज में कहा,

नाच बसंती नाच..

तभी उनका छोटा बेटा बोला,

नहीं मम्मी इस कुत्ते के सामने मत नाचना।

6- दूल्हा रोमांटिक अंदाज में बोला,

मैं आपकी kiss ले लूं क्या?

दुल्हन शर्माते हुए बोलीं-

हमने तो कभी गैरों को भी मना नहीं किया,

आप तो फिर भी अपने हो।

7- टीचर ने गधे के सामने 1

दारु की और 1 पानी की बाल्टी रखी।

गधा पानी पी गया

टीचर: तुमने इस से क्या सीखा?

स्टूडेंट: जो दारु नहीं पीता वह गधा होता है।

8- लड़कियो को गाली मत दो,

बस एक वर्ड काफी है,

जो गाली से ज्यादा असर कर देगा..

और वो है, आंटी जी।

9- बाप – बेटा अगर ससुराल वाले स्कूटर दे तो कार मांगना,

कूलर दे तो AC मांगना,

लड़का – पापा अगर वो लड़की दे तो उसकी माँ को भी मांग लूं क्या?

10- टीचर: इतने दिन से कहा थे?

लड़का : बर्ड फ्लू हुआ था,

टीचर: पर ये तो बर्ड्स को होता है?

लड़का : आपने मुझे इंसान समझा ही कहा है, रोज तो मुर्गा बना देती हो।

11- 2 दोस्त सालों के बाद मिले,

पता चला दोनों कि शादी हो गई,

पहला दोस्त- कैसी है तुम्हारी वाइफ

दूसरा दोस्त- स्वर्ग की अप्सरा है, और तेरी?

पहला दोस्त: मेरी तो अभी जिंदा है।

12- सरदार ट्रेन मे सुसू करने गया,

वापिस आया तो वाइफ ने पूछा- आपका पैंट गीला कैसे हुआ?

सरदार- वहा लिखा था, कृपया शरीर का कोई अंग बाहर ना निकाले।

हंसी की एक्स्ट्रा डोज-

अर्ज है- रोज रोज वजन

नापकर क्या करना है,

एक दिन तो सबने मरना है,

चार दिन की है जिंदगी,

खा लो जी भर के,