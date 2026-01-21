स्वस्थ और मजबूत बालों के लिए आज ही ऑर्डर करें 8 बेस्ट हर्बल हेयर ऑयल
लंबे समय तक हेयर फॉल होने की वजह से बाल बेहद पतले हो जाते हैं, और कोई भी हेयर स्टाइल बनाना मुश्किल हो जाता है। अगर आप भी अपने पतले, कमजोर बालों से परेशान हैं, तो हर्बल ऑयल ट्राई करें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
भारत में हैरफॉल यानी कि बाल झड़ना एक सबसे कॉमन समस्या है। यहां 60% से अधिक महिलाएं हेयर फॉल से परेशान हैं। लंबे समय तक हेयर फॉल होने की वजह से बाल बेहद पतले हो जाते हैं, और कोई भी हेयर स्टाइल बनाना मुश्किल हो जाता है। अगर आप भी अपने पतले, कमजोर बालों से परेशान हैं, तो हर्बल ऑयल (herbal hair oils) ट्राई करें। लोग आजकल ऑयलिंग (hair oiling) को पूरी तरह से स्किप कर देते हैं, परंतु ये एक अनहेल्दी प्रैक्टिस है। इस तरह टूटते, झड़ते बालों की स्थिति और भी खराब होने लगती है। यहां आज हम कुछ ऐसे हर्बल ऑयल लिए हैं, जिनमें महत्वपूर्ण हर्ब्स की गुणवत्ता है, जो हेयर फॉल कंट्रोल (hair fall control) कर बालों के विकास को बढ़ावा देती हैं।
Net Habit हेयर ऑयल में गुड़हल के फूल, नीम पत्ता, कड़ी पत्ता और आंवला की गुणवत्ता है। ये पोषक तत्व हेयर ग्रोथ को बढ़ावा देता है और बालों में वॉल्यूम ऐड करता है। साथ ही रूखे बेजान बालों को मुलायम बनाते हैं। इतना ही नहीं ये हेयर फॉलिकल्स को पर्याप्त नमी प्रदान कर उन्हें जड़ से मजबूत बनाता है। इसके इस्तेमाल के 6 से 12 हफ्तों के बाद ही आपको प्रभावित परिणाम देखने को मिल जाएगा। इसे हफ्ते में दो बार अप्लाई करने की सलाह दी जाती है। सुंदर घने बालों में अपनी पसंदीदा हेयर स्टाइल बनाना चाहती हैं, तो इसे जरूर ऑर्डर करें।
Avimee Herbal Keshpallav हेयर ऑयल टूटते-झड़ते बालों के लिए जादूई साबित होंगे। इसमें रोजमेरी, कैस्टर, कोकोनट, आंवला और भृंगराज ऑयल की गुणवत्ता है। ये सभी पोषक तत्व स्कैल्प को पर्याप्त पोषण प्रदान कर हेयर फॉलिकल्स को स्टिम्युलेट करते हैं, इस प्रकार हेल्दी हेयर ग्रोथ में मदद मिलती है और बाल जड़ से मजबूत होते हैं। इसके अलावा आपके बालों का नेचुरल कलर और शाइन लंबे समय तक बरकरार रहता है। अगर आप भी अपने टूटते-झड़ते बालों से परेशान हैं, तो इसे जरूर ट्राई करें। इस समय ये 20% के आकर्षक डिस्काउंट पर उपलब्ध मिल जाएगा।
ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से भरपूर हेयर ग्रोथ हेयर ऑयल बालों का झड़ना कम करता है और उन्हें वापस से ग्रो करने में मदद करता है। Indulekha Bringha Oil 100% आयुर्वेदिक है और लोग भी इन्हें बेहद पसंद कर रहे हैं। इसे 4 महीनों तक इस्तेमाल करें, आपको नए बालों का विकास देखने मिलेगा। ये न केवल बालों का झड़ना कम करता है, बल्कि आगामी बालों को जड़ से मजबूत बनाता है। ताकि आपके बाल कम से कम निकलें। इसे 55% के ऑफ पर लगभग आधे दाम पर आज ही ऑर्डर करें।
अगर आपके बाल भी लंबे समय से झड़ रहे हैं और समय के साथ पतले होते जा रहे हैं, तो BHUMIKA VEDICS का ये हर्बल हेयर ऑयल इस्तेमाल करें। ये बालों के हेल्दी ग्रोथ में मदद करेंगे। इसके नियमित इस्तेमाल से स्कैल्प सेल्स स्टिम्युलेट होते हैं और हेयर फॉलिकल्स स्वस्थ रहते हैं। ये एलोवेरा, नीम, आंवला, भृंगराज और कोकोनट ऑयल का मिश्रण है। इसका नॉन स्टिकी फार्मूला बालों पर चिपचिपा महसूस नहीं होता। इसके नियमित इस्तेमाल से कुछ हफ्तों में ही बालों की स्थिति में बदलाव नजर आने लगेंगे।
NIDHI'S GRANDMAA SECRET हर्बल ऑयल 13 नेचुरल हर्ब्स से बना है। ये महिला एवं पुरुष दोनों के लिए उपयुक्त है। इस हैंडमेड ऑयल में एलोवेरा, कड़ी पत्ता और आंवला की गुणवत्ता है, जो बालों के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। इसके नियमित इस्तेमाल से बाल जड़ से मजबूत होते हैं और उनमें वॉल्यूम ऐड होता है। जिन लोगों को लंबे समय से हेयर फॉल हो रहा, उनके लिए ये एक परफ़ेक्ट सॉल्यूशन है। वहीं ये डैमेज और उलझे बेजान बालों में नई जान डाल देगा। इसके अलावा इसमें केमिकल्स इस्तेमाल नहीं किए गए हैं, इसलिए आप इसे बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं।
Khadi Natural रोजमेरी और मेंहदी गैर ऑयल आपके बालों के लिए जादुई साबित हो सकता है। ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से भरपूर हेयर ग्रोथ हेयर ऑयल बालों का झड़ना कम करता है और उन्हें वापस से ग्रो करने में मदद करता है। इसके नियमित इस्तेमाल से न केवल बालों में वॉल्यूम ऐड होगा, बल्कि बाल समय से पहले ग्रे नहीं होंगे।जिन लोगों को लंबे समय से हेयर फॉल हो रहा, उनके लिए ये एक परफ़ेक्ट सॉल्यूशन है। वहीं ये डैमेज और उलझे बेजान बालों में नई जान डाल देगा।
Sesa आयुर्वेदिक 2 स्टेप हेयर ऑयल में 26 हर्ब्स हैं, साथ में 6 एसेंशियल आइल्स भी आयेंगे जो हेयर ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं, साथ में हेयर फॉल कम कर देते हैं। इसके नियमित इस्तेमाल से हेयर फॉलिकल्स स्टिम्युलेट होते हैं, जिससे बालों का झड़ना समय के साथ कम हो जाता है। इस प्रकार बालों में वॉल्यूम ऐड होता है। वहीं यदि आपकी ग्रोथ धीमी है, तो ये डैमेज कंट्रोल कर हेयर ग्रोथ में मदद करते हैं। इसे महिला और पुरुष दोनों अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हैं।
Avimee herbal keshpallav mahabhringraj हेयर ऑयल टूटते-झड़ते बालों के लिए जादूई साबित हो सकता है। इनमें पीत और नील भृंगराज की गुणवत्ता है, जो स्कैल्प को पर्याप्त पोषण प्रदान कर हेयर फॉलिकल्स को स्टिम्युलेट करते हैं। इस तरह हेल्दी हेयर ग्रोथ में मदद मिलती है। इसके अलावा आपके बालों का नेचुरल कलर और शाइन लंबे समय तक बरकरार रहता है। अगर आपके बाल लंबे समय से टूट रहे हैं, तो इसे जरूर ट्राई करें। ये बालों को जड़ से मजबूती देने के साथ ही उनमें वॉल्यूम ऐड करते हैं। मजबूत और घने बालों की चाहत है, तो इसे जरूर ऑर्डर करें।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।