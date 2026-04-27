बिना ओवन, अंडा और मैदा के सिर्फ 40 मिनट में कुकर में बनाएं बेकरी जैसा चॉकलेट केक, बच्चों का बनेगा फेवरेट
बिना अंडे और मैदा का केक खाना चाहते हैं, तो अपने किचन में कुकर में चॉकलेट केक बनाएं। कविता ने चॉकलेट केक बनाने की आसान रेसिपी शेयर की है, जो बिना ओवन के बन जाएगा।
केक आजकल हर मौके पर लोग काटना पसंद करते हैं, फिर चाहे वो बर्थडे, एनिवर्सरी, ऑफिस पार्टी, हाउस पार्टी या फिर इंगेजमेंट पार्टी हो। कई लोग अंडा नहीं खाते हैं और इस वजह से वह लोग केक-पेस्ट्री भी खाना पसंद नहीं करते हैं। अगर आप भी अंडे के कारण केक नहीं खाती हैं, तो बच्चों के लिए घर पर चॉकलेट केक बनाकर रेडी करें। जी हां, घर पर आप बिना अंडे और ओवन के भी बेकरी जैसा केक तैयार कर सकती हैं। ये हेल्दी भी होगा और टेस्टी भी। कविता की रसोई से मिली चॉकलेट केक की ये रेसिपी हम आपके के साथ शेयर करने जा रहे हैं।
- चॉकलेट केक के लिए इंग्रेडिएंट्स
गेहूं का आटा – 1 कप
कंडेंस्ड मिल्क – 3/4 कप
(या आप 3/4 कप पिसी हुई चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं)
घी – 1/4 कप
(या पिघला हुआ मक्खन)
बेकिंग सोडा – 1/2 छोटा चम्मच
बेकिंग पाउडर – 1½ छोटा चम्मच
कोको पाउडर – 2 बड़े चम्मच
वैनिला एसेंस – 1 छोटा चम्मच (वैकल्पिक)
दूध – 1/2 कप
पानी – 1/4 कप
- आटे को रेडी करें
सबसे पहले नाप के हिसाब से गेहूं के आटे को लें और फिर इसमें बेकिंग सोडा और पाउडर दोनों को मिक्स करें। अब इस आटे को छलनी से अच्छे से छान लें। केक बनाने वाला शेप-टिन आता है, उसे लीजिए। केक बनाने के लिए वैसे बटर पेपर का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन अगर वो नहीं है। तो आप साधारण सफेद पेपर लीजिए और उसपर टिन को पलटकर रखें। फिर उसी शेप में पेपर को काट लें और दोनों साइड घी अच्छे से लगाकर ग्रीस करें।
- कुकर प्रीहीट करें
अब कुकर में नमक थोड़ी ज्यादा मात्रा में डालें। इस नमक को आप दोबारा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही बर्तन रखने वाला छोटा स्टैंड भी कुकर में रख दें। अब ढक्कन से सीटी और रबड़ निकाल दें और कुकर बंद करें। फिर गैस जलाकर इसे 10 मिनट तक प्रीहीट होने दें।
- बैटर कैसे बनाएं
केक का बैटर तैयार करने के लिए सबसे पहले एक बाउल में घी डालें और उसमें कंडेंस्ड मिल्क मिलाएं। अब इसमें वैनिला एसेंस डालकर इन सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करें, जिससे स्मूद मिक्सचर तैयार हो जाए। इसके बाद इसमें छना हुआ कोको पाउडर डालें। चूंकि हम चॉकलेट केक बना रहे हैं, इसलिए कोको पाउडर जरूरी है। ध्यान रखें कि इसे छानकर ही डालें, ताकि बैटर में गांठें न बनें। अब इस बैटर में छना हुआ गेहूं का आटा डालें और धीरे-धीरे दूध मिलाते हुए अच्छे से मिक्स करें। बैटर को स्मूद और बिना गुठलियों वाला बनाएं। अगर बैटर ज्यादा गाढ़ा लगे, तो उसमें थोड़ा दूध या पानी मिलाकर कंसिस्टेंसी एडजस्ट करें। जब बैटर हल्का, स्मूद और रिबन जैसी कंसिस्टेंसी में गिरने लगे, तब समझिए आपका केक बैटर पूरी तरह तैयार है।
- केक करें बेक
अब बैटर को केक टिन में डालकर हल्का सा सेट करें और टिन को 1–2 बार टैप करें, ताकि अंदर की हवा निकल जाए और केक स्मूद बने। ऊपर से काजू, बादाम और पिस्ता डालकर हल्का सजाएं। इसके बाद टिन को सावधानी से पहले से गर्म किए हुए कुकर में रखें। कुकर का ढक्कन बिना सीटी और रबर के बंद करें और मीडियम आंच पर करीब 20 मिनट तक बेक होने दें। 20 मिनट बाद केक को चेक करें। अगर किनारों से पक गया है लेकिन बीच में थोड़ा गीला लग रहा है, तो इसे और 15 मिनट तक पकने दें। यानी कुल मिलाकर लगभग 30–35 मिनट में केक अच्छे से तैयार हो जाएगा। जब केक पक जाए, तो गैस बंद कर दें और इसे कुछ देर के लिए कुकर में ही ठंडा होने दें। इसके बाद टिन को बाहर निकालें और चाकू की मदद से किनारों को हल्का अलग करें। अब टिन को प्लेट पर पलटें और केक को धीरे से बाहर निकाल लें। नीचे लगा बटर पेपर भी हटा दें। इसे परफेक्ट लुक देने के लिए ऊपर से चॉकलेट सिरप डालें। बस आपका बिना मैदा और बिना अंडे का सॉफ्ट चॉकलेट केक तैयार है, जो कुकर में आसानी से बन जाता है। बस आपको बैटर बनाते समय मात्रा का ध्यान रखना है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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