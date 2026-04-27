बिना ओवन, अंडा और मैदा के सिर्फ 40 मिनट में कुकर में बनाएं बेकरी जैसा चॉकलेट केक, बच्चों का बनेगा फेवरेट

बिना अंडे और मैदा का केक खाना चाहते हैं, तो अपने किचन में कुकर में चॉकलेट केक बनाएं। कविता ने चॉकलेट केक बनाने की आसान रेसिपी शेयर की है, जो बिना ओवन के बन जाएगा।

केक आजकल हर मौके पर लोग काटना पसंद करते हैं, फिर चाहे वो बर्थडे, एनिवर्सरी, ऑफिस पार्टी, हाउस पार्टी या फिर इंगेजमेंट पार्टी हो। कई लोग अंडा नहीं खाते हैं और इस वजह से वह लोग केक-पेस्ट्री भी खाना पसंद नहीं करते हैं। अगर आप भी अंडे के कारण केक नहीं खाती हैं, तो बच्चों के लिए घर पर चॉकलेट केक बनाकर रेडी करें। जी हां, घर पर आप बिना अंडे और ओवन के भी बेकरी जैसा केक तैयार कर सकती हैं। ये हेल्दी भी होगा और टेस्टी भी। कविता की रसोई से मिली चॉकलेट केक की ये रेसिपी हम आपके के साथ शेयर करने जा रहे हैं।

चॉकलेट केक के लिए इंग्रेडिएंट्स गेहूं का आटा – 1 कप

कंडेंस्ड मिल्क – 3/4 कप

(या आप 3/4 कप पिसी हुई चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं)

घी – 1/4 कप

(या पिघला हुआ मक्खन)

बेकिंग सोडा – 1/2 छोटा चम्मच

बेकिंग पाउडर – 1½ छोटा चम्मच

कोको पाउडर – 2 बड़े चम्मच

वैनिला एसेंस – 1 छोटा चम्मच (वैकल्पिक)

दूध – 1/2 कप

पानी – 1/4 कप

आटे को रेडी करें सबसे पहले नाप के हिसाब से गेहूं के आटे को लें और फिर इसमें बेकिंग सोडा और पाउडर दोनों को मिक्स करें। अब इस आटे को छलनी से अच्छे से छान लें। केक बनाने वाला शेप-टिन आता है, उसे लीजिए। केक बनाने के लिए वैसे बटर पेपर का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन अगर वो नहीं है। तो आप साधारण सफेद पेपर लीजिए और उसपर टिन को पलटकर रखें। फिर उसी शेप में पेपर को काट लें और दोनों साइड घी अच्छे से लगाकर ग्रीस करें।

कुकर प्रीहीट करें अब कुकर में नमक थोड़ी ज्यादा मात्रा में डालें। इस नमक को आप दोबारा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही बर्तन रखने वाला छोटा स्टैंड भी कुकर में रख दें। अब ढक्कन से सीटी और रबड़ निकाल दें और कुकर बंद करें। फिर गैस जलाकर इसे 10 मिनट तक प्रीहीट होने दें।

बैटर कैसे बनाएं केक का बैटर तैयार करने के लिए सबसे पहले एक बाउल में घी डालें और उसमें कंडेंस्ड मिल्क मिलाएं। अब इसमें वैनिला एसेंस डालकर इन सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करें, जिससे स्मूद मिक्सचर तैयार हो जाए। इसके बाद इसमें छना हुआ कोको पाउडर डालें। चूंकि हम चॉकलेट केक बना रहे हैं, इसलिए कोको पाउडर जरूरी है। ध्यान रखें कि इसे छानकर ही डालें, ताकि बैटर में गांठें न बनें। अब इस बैटर में छना हुआ गेहूं का आटा डालें और धीरे-धीरे दूध मिलाते हुए अच्छे से मिक्स करें। बैटर को स्मूद और बिना गुठलियों वाला बनाएं। अगर बैटर ज्यादा गाढ़ा लगे, तो उसमें थोड़ा दूध या पानी मिलाकर कंसिस्टेंसी एडजस्ट करें। जब बैटर हल्का, स्मूद और रिबन जैसी कंसिस्टेंसी में गिरने लगे, तब समझिए आपका केक बैटर पूरी तरह तैयार है।