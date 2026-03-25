खाते समय भीड़ से होना है अलग? तो जान लें ये बेसिक टेबल मैनर्स और डाइनिंग एटीकेट

खाना खाते समय टेबल मैनर्स और डाइनिंग एटीकेट को अपनाना जरूरी होता है। खासतौर से तब जब आप किसी रेस्त्रां या फिर ऑफिशियल लंच-डिनर पर हों। यहां कुछ बेसिक टेबल मैनर्स और डाइनिंग एटीकेट के बारे में बता रहे हैं, जानिए-

अच्छे मैनर्स आपकी पर्सनालिटी को निखारते हैं। आपका अच्छा व्यवहार एक पॉजिटिव माहौल बनाता है जिससे लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। खाना खाते समय कुछ बातों पर गौर करना चाहिए। जिस तरह बातचीत करने, कपड़े पहनने के तौर-तरीके होते हैं, वैसे ही खाना खाने के भी कुछ तौर तरीके हैं, जो हर किसी को पता होने चाहिए। खाना खाते समय कुछ टेबल मैनर्स का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में हम बता रहे हैं कुछ कॉमन टेबल मैनर्स और बेसिक एटिकेट्स के बारे में।

कैसे खाएं चावल चावल आमूमन लोग चम्मच से खाते हैं लेकिन चम्मच में अक्सर बहुत ज्यादा खाना भरने पर आपको उसे खाने के लिए बड़ा मुंह खोलना पड़ता है। ऐसे में फोर्क से चावल खाना सबसे अच्छा है इसके लिए पहले फोर्क में सूखी सब्जी लें और फिर फोर्क को उलटा करें और फिर चावल लें। फिर नाइफ से सब्जी या दाल लें। अब थोड़ा सा मुंह खोलें और फिर चावल खाएं। आप चावल दाल मिक्स करने के बाद फोर्क के फ्रंट से भी खा सकते हैं। अगर हाथ से खाना खाते हैं तो थोड़े से चावल में दाल और सब्जी मिक्स करें और सिर्फ छोटी बाइट लेकर खाएं।

सर्व कैसे करें सब्जी, दाल या फिर चावल अगर टेबल पर दूर रखे होते हैं तो उन्हें उठाने के लिए अक्सर आप अपनी सीट से आधा उठकर उस खाने की चीज को उठाते हैं। ऐसा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपको टेबल पर रखी कोई चीज दूर लग रही है तो उसे उठाने के लिए अपने सामने बैठे सदस्य से कहकर उसे पास करवा लें।