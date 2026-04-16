Ice Cream Moulds की मदद से बच्चों को खिलाएं सेहत से भरपूर फ्रेश फ्रूट आइसक्रीम

क्या मेरी तरह आपको भी आइसक्रीम बहुत पसंद है, गर्मियां शुरू होते ही आइसक्रीम की क्रेविंग बढ़ जाती है, तो Ice Cream Moulds की मदद से घर पर बनाएं फ्रेश आइसक्रीम।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

अगर मेरी तरह आप भी आइसक्रीम के फैन हैं, या फिर घर में छोटे बच्चे अक्सर आइसक्रीम का डिमांड करते हैं, तो आपके पास Ice Cream Moulds तो होने ही चाहिए। इनकी मदद से आप अपने स्वाद और फ्लेवर के अनुसार फ्रेश आइसक्रीम तैयार कर सकती हैं। खट्टा मीठा आम फ्लेवर हो या एप्पल और ऑरेंज आइस क्रीम, इनमें बिना किसी प्रिजर्वेटिव के आप फ्रेश आइसक्रीम तैयार कर सकती हैं। वहीं जिन लोगों को कुल्फी पसंद है, उनके लिए ये बेस्ट रहेगा। यहां Ice Cream Moulds से लेकर कुल्फी मेकर तक सभी की वैरायटी उपलब्ध है, वो भी किफायती दाम पर।

Loading Suggestions... Loading Suggestions...

8 स्लॉट प्लास्टिक ice pop maker गर्मियों में आपके बहुत काम आएगा। घर में बच्चे हैं, या मेहमान आने वाले हैं, इनमें आराम से अपने पसंदीदा फ्लेवर की आइसक्रीम तैयार कर सकती हैं। खासकर जिनके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हें इसे जरूर ऑर्डर करना चाहिए। बाहर शुगर फ्री आइसक्रीम नहीं मिलती, परंतु घर पर आप उन्हें झटपट तैयार कर सकती हैं।

Loading Suggestions...

प्लास्टिक मटेरियल से तैयार आइस क्रीम मोल्ड BPA फ्री और बिल्कुल सुरक्षित है। इसमें घर पर फ्रेश कुल्फी और आइसक्रीम कैंडी तैयार की जा सकती है। इसे क्लीन करने के बाद आप बार-बार इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों की बर्थडे पार्टी हो या घर में मेहमान आने वाले हैं, उन्हें फ्रेश आइसक्रीम पॉप सर्व करें।

Loading Suggestions...

गर्मी में रिफ्रेशिंग आइस क्रीम खाना भला किसे पसंद नहीं होगा! परंतु कुछ लोगों को उनका वेट गेन गिल्ट रोक देता है, तो कुछ लोगों को उनका डायबिटीज! अगर आप भी इन वजहों से आइसक्रीम खाने से कतराते हैं, तो अब आप घर पर अपना पसंदीदा फ्रूट आइसक्रीम तैयार कर सकती हैं। न कोई प्रिजर्वेटिव, न कोई ऐडेड शुगर, स्वाद अनुसार सेहत का ध्यान रखते हुए इन आइस क्रीम मोल्ड में अपनी कुल्फी और आइसक्रीम तैयार करें।

Loading Suggestions...

केसर पिस्ता कुल्फी हो या मलाई कुल्फी आपको भी मेरी तरह हर फ्लेवर की कुल्फी पसंद है, परंतु बाहर की कुल्फी की मिलावट से डरते हैं! तो क्यों न इन्हें घर पर तैयार किया जाए। ये 6 पीस का कुल्फी मेकर सेट स्टैंड के साथ आएगा, इनमें अपनी पसंदीदा कुल्फी को झटपट तैयार कर सकती हैं। कुल्फी का बेहतरीन शेप और स्वाद आपका मन खुश कर देगा।

Loading Suggestions...

KEDY ICE POP MAKER बड़े काम की चीज है। खासकर अगर घर में छोटे बच्चे हैं, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। बच्चे अक्सर आइसक्रीम खाने की जिद्द करते हैं, परंतु उनके लिए बाहर की आइसक्रीम बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए आप घर में अपने पसंदीदा फ्रूट पल्प से आइसक्रीम तैयार कर सकती हैं। इस तरह आपका बच्चा भी खुश और उनकी सेहत भी खुश।

Loading Suggestions...

4 फ्रूट शेप वाला ये क्यूट ICE CREAM MOULD नॉन स्टिकी है, यानी इसमें आपकी आइसक्रीम आराम से बनकर तैयार हो जाएगी। इसका मटेरियल BPA फ्री और पूरी तरह सुरक्षित है, तो परेशान न हो आप बच्चों के लिए इनमें बेफिक्र होकर आइसक्रीम तैयार कर सकते हैं। इस समय ये प्रोडक्ट 40% के ऑफ पर उपलब्ध है, इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

8 पीस का ये ICE POP MAKER गर्मी में आपके बहुत काम आएगा। इसमें अपनी पसंदीदा कुल्फी या आइस कैंडी आराम से तैयार कर सकती हैं। खासकर घर में बच्चे हैं, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। इस्तेमाल के बाद अच्छी तरह क्लीन करके रख दें और फिर इनमें दोबारा आइसक्रीम तैयार कर सकती हैं। इस समय ये 25% के ऑफ पर केवल 149 रुपए में उपलब्ध है।

Loading Suggestions...

गर्मी में रिफ्रेशिंग आइस क्रीम खाना भला किसे पसंद नहीं होगा! परंतु कुछ लोगों को उनका वेट गेन गिल्ट रोक देता है, तो कुछ लोगों को उनका डायबिटीज! अगर आप भी इन वजहों से आइसक्रीम खाने से कतराते हैं, तो अब आप घर पर अपना पसंदीदा फ्रूट आइसक्रीम तैयार कर सकती हैं। खासकर घर में बच्चे हैं, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। इस्तेमाल के बाद अच्छी तरह क्लीन करके रख दें और फिर इनमें दोबारा आइसक्रीम तैयार कर सकती हैं।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।