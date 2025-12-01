ज्वार-बाजरे के आटे को हल्का भूनकर क्यों रखते हैं कुछ लोग? शेफ रणवीर ने बताए फायदे!

संक्षेप: Cooking Tips: कई घरों में बाजरा और ज्वार का आटा हल्का सा रोस्ट करने के बाद ही स्टोर किया जाता है। शेफ रणवीर बरार ने इस छोटे से नुस्खे के कई फायदे बताए हैं।

सर्दियों के मौसम में गेहूं की जगह मोटे अनाजों का सेवन बढ़ जाता है। इनमें भी सबसे पॉपुलर हैं, बाजरा और ज्वार। इनकी रोटियां, पकौड़े, पराठे, खिचड़ी और भी कई टेस्टी डिशेज बनाई जाती हैं। ये दोनों ही ग्लूटेन फ्री ऑप्शन हैं और हेल्थ के लिए भी काफी फायदेमंद होते हैं। सर्दियों में खासतौर से बाजरा शरीर को गर्म रखने का भी काम करता है। अब अगर आप भी बाजरे या ज्वार का आटा खरीद लाई हैं, तो इसे जरा सा भूनकर रख लीजिए। जी हां, कई घरों में बाजरा और ज्वार का आटा हल्का सा रोस्ट करने के बाद ही स्टोर किया जाता है। शेफ रणवीर बरार ने इस छोटे से नुस्खे के कई फायदे बताए हैं। आइए जानते हैं।

बढ़ जाती है आटे की शेल्फ लाइफ शेफ रणवीर बताते हैं कि जब भी बाजरे या ज्वार का आटा घर लाएं, उसे पैन में हल्का सा ड्राई रोस्ट कर के रख लें। ऐसा करने से आटा जल्दी खराब नहीं होता है। दरअसल जब आटे को हल्का सा भूना जाता है, तो उसमें मौजूद एक्स्ट्रा नमी कम हो जाती है। इस वजह से आटे की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है।

हल्की हो जाती है तासीर शेफ कहते हैं कि बाजरे या ज्वार के आटे को हल्का भूनने से रोटी, पराठे या चीला जैसी डिशेज टेस्टी बनती हैं। क्योंकि आटे का कच्चापन निकल जाता है और तासीर भी हल्की हो जाती है। हल्का रोस्ट करने के बाद आटा अच्छी तरह बाइंड होता है, टूटता नहीं है और पकने के बाद भी टेक्सचर हल्का और मुलायम बना रहता है। कुल मिलाकर ये कुकिंग को आसान बनाता है और खाने का टेस्ट भी बेहतर हो जाता है।

पचाने में आसान होता है कई लोगों का मानना है कि बाजरा और ज्वार के आटे को हल्का सा रोस्ट करने से ये पचाने में भी आसान हो जाता है। बहुत से लोगों के लिए इन्हें पचाना मुश्किल होता है और खाने के बाद पेट में गैस या ब्लोटिंग होने लगती है। ऐसे में हल्का सा रोस्ट करने के बाद ये शरीर में आसानी से टूटता है और डाइजेस्ट हो जाता है।