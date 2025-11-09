पिज्जा की एक बाइट के बाद आखिर क्यों नहीं रुकता मुंह? मनपसंद स्वाद के पीछे है ये वजह

संक्षेप: Why we love pizza: पिज्जा का टेस्ट बच्चे हो या बड़े, सबको पसंद आता है। दरअसल, इस स्वाद के दीवाने होने के पीछे फूड साइंस छिपा है जो पूरी तरह से नेचुरल है। जब टमाटर और चीज पिज्जा में मिले होते हैं तो इससे खास तरह का टेस्ट डेवलप होता है, जानें…

पिज्जा का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है! बच्चे हो या बड़े ये सबका फेवरेट है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जैसे ही पिज्जा की एक बाइट हम मुंह में डालकर खाते हैं, तो बस फिर खाते ही जाते हैं। एक स्लाइस, दो स्लाइस और ऐसे ही जब तक पिज्जा खत्म नहीं हो जाता है, तब तक मुंह नहीं रुकता। लेकिन, जब पिज्जा खत्म होता है तब पता चलता है कि आपने बहुत ज्यादा खा लिया। दरअसल, इसमे आपकी कोई गलती नहीं ये सारा खेल तो टेस्ट का है। जो आपके दिमाग को कंट्रोल कर लेता है और फिर लगातार पिज्जा खाते हैं जब तक कि वो खत्म नहीं हो जाता। इंस्टाग्राम पर स्वप्निल देसाई फूड एंड बेक एक्सपर्ट ने पिज्जा के टेस्ट का साइंस शेयर किया है।

आखिर क्यों पिज्जा का टेस्ट इतना ज्यादा पसंद आता है पिज्जा को टेस्टी बनाने में टमाटर और चीज का भर-भरकर इस्तेमाल किया जाता है। और, टमाटर के साथ चीज का स्वाद उमामी होता है। जो कि खास तरह के अमीनो एसिड ग्लूटामेट के कारण होता है। जो कि चीज में इसके पुराने होने के कारण और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ग्लूटामेट जीभ के उमामी रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है। जिससे ब्रेन को प्लेजर का सिग्नल मिलता है। जिसकी वजह से वो और पिज्जा खाने की डिमांड करता है।

उमामी फ्लेवर का ब्रेन पर असर उमामी फ्लेवर को खाने से एक संतुष्टि की फीलिंग होती है। ये लार की मात्रा को बढ़ा देते हैं, जिससे खाने का स्वाद ज्यादा आने लगता है। इसके साथ ही उमामी फ्लेवर बाकी टेस्ट जैसे खट्टा, तीखा, नमक के स्वाद को बैलेंस कर देता है। जिसकी वजह से फूड का टेस्ट ज्यादा अच्छा लगता है। जिससे ब्रेन को खुशी और रिवार्ड वाले सिग्नल मिलते हैं। और ज्यादा संतुष्टि की फीलिंग आती है।