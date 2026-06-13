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Cleaning Tips: कुछ ही मिनटों में साफ करें फ्रिज के पीछे जमा पानी, बदबू भी होगी दूर

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Refrigerator Cleaning Tips: फ्रिज के पीछे जमा पानी को अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यही पानी बदबू, फफूंदी और कीड़ों की वजह बन सकता है। कुछ आसान तरीकों से आप इस समस्या को आसानी से दूर कर सकते हैं।

Cleaning Tips: कुछ ही मिनटों में साफ करें फ्रिज के पीछे जमा पानी, बदबू भी होगी दूर

रसोई की सफाई करते समय ज्यादातर लोग फ्रिज के अंदर तो चमका देते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या चल रहा है, इस पर शायद ही कभी ध्यान देते हैं। कई बार जब फ्रिज को थोड़ा आगे खिसकाया जाता है, तो पीछे जमा पानी, धूल और गंदगी देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। यही जमा पानी धीरे-धीरे बदबू, फफूंदी और छोटे-छोटे कीड़ों की वजह बन सकता है।

इतना ही नहीं, यह आपकी रसोई को भी अस्वच्छ बना सकता है। अच्छी बात यह है कि इस परेशानी को दूर करने के लिए किसी महंगे सामान या ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती। बस कुछ आसान कदम अपनाकर आप फ्रिज के पीछे जमा पानी और गंदगी को मिनटों में साफ कर सकते हैं और अपनी रसोई को फिर से ताजा और साफ-सुथरा बना सकते हैं।

सबसे पहले जरूरी है सेफ्टी

  • सफाई शुरू करने से पहले फ्रिज का बिजली से जुड़ा तार निकाल दें।
  • यह छोटा-सा कदम आपको किसी भी तरह की परेशानी से बचा सकता है।
  • इसके बाद फ्रिज को धीरे-धीरे दीवार से थोड़ा आगे खिसका लें ताकि पीछे का हिस्सा आसानी से दिखाई दे सके।

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जमा पानी को ऐसे करें गायब

  • अगर पीछे पानी जमा है, तो सबसे पहले सूखे कपड़े या पोछे से उसे सोख लें। ज्यादा पानी हो तो कपड़ा बदल-बदलकर इस्तेमाल करें।
  • बहुत सारा पानी जमा हो गया है तो पिचकारी की मदद से भी निकाल सकते हैं। कोशिश करें कि वहां बिल्कुल नमी ना बचे।

गंदगी और दाग की सफाई करें

  • पानी हटाने के बाद अक्सर वहां धूल, चिकनाई और गंदगी जमा मिलती है।
  • एक बाल्टी में गुनगुना पानी लें और उसमें थोड़ा-सा सफेद सिरका मिला लें।
  • अब कपड़े को इस घोल में भिगोकर पीछे की जगह को अच्छी तरह साफ करें। इससे गंदगी हटाने के साथ-साथ बदबू भी कम होगी।

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पानी रखने वाली ट्रे की जांच करें

  • अधिकतर फ्रिज के पीछे एक छोटी ट्रे होती है, जहां अतिरिक्त पानी जमा होता है। अगर यह ट्रे गंदी हो गई है, तो उसे निकालकर अच्छी तरह धो लें।
  • जमी हुई गंदगी और काई को साफ करना जरूरी है, क्योंकि यही बदबू की वजह बन सकती है।

निकासी छेद की सफाई भी जरूरी!

कई बार पानी निकलने का रास्ता बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में पानी सही तरीके से बाहर नहीं निकल पाता और जमा होने लगता है। इसलिए समय-समय पर निकासी वाले हिस्से की भी जांच करें और उसमें जमा गंदगी साफ करें।

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भविष्य में इस परेशानी से कैसे बचें?

  1. महीने में एक बार फ्रिज के पीछे जरूर चेक करें।
  2. फ्रिज को दीवार से बिल्कुल सटाकर ना रखें, थोड़ी जगह रहने से हवा का आना-जाना बना रहता है।

Shubhangi Gupta

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शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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