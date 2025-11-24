Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़खानाwhy some people put rice while grinding dry spices at home dadi nani nuskha science
मसाला पीसते वक्त कुछ लोग क्यों मिलाते हैं चावल के दाने? जानें दादी-नानी के नुस्खे का साइंस

मसाला पीसते वक्त कुछ लोग क्यों मिलाते हैं चावल के दाने? जानें दादी-नानी के नुस्खे का साइंस

संक्षेप:

घर पर सूखे मसाले पीसते वक्त कुछ लोग इसमें चावल के कुछ दाने मिला देते हैं। यह दादी-नानी के जमाने का नुस्खा है लेकिन ऐसा करने से कई सारे फायदे होते हैं। यहां जानें क्या है साइंस

Mon, 24 Nov 2025 08:25 AMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दादी-नानी के जमाने के ज्यादातर नुस्खे कमाल के होते हैं। पुराने वक्त के लोग अपने तजुर्बे के हिसाब से कुछ ना कुछ जुगाड़ निकालते थे लेकिन इनके पीछे ज्यादातर साइंस होता है। तब ज्यादातर मसाले घर पर ही पीसे जाते थे और इन्हें पीसते वक्त बहुत थोड़े से कच्चे चावल मिलाते थे। आज भले ही मसाले ग्राइंडर में पीसे जाते हैं लेकिन कुछ लोग इनमें चावल मिलाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो इसके पीछे का साइंस जानकर जरूर ऐसा करना शुरू कर देंगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्यों मिलाते हैं चावल

मार्केट के मसालों इतनी मिलावट आती है कि इन्हें घर पर ही पीसना सेहत के लिए अच्छा है। अगर आप घर पर मसाले पीसती हैं तो नोटिस किया होगा कि इसमें गुठलियां पड़ जाती हैं। इससे बचने के लिए ही इसमें चावल के दाने डाले जाते हैं। जब मसाला पीसा जाता है तो इसमें हल्की सी नमी निकलती है। आपने नोटिस किया होगा कि मसाला पीसते वक्त जार गर्म हो जाता है। कच्चे चावल नमी को सोखते हैं। अगर आप मसाला पीसते वक्त इसमें चावल मिला देते हैं तो मसाला जार में चिपकता नहीं है और गांठें भी नहीं पड़ती हैं।

ये होते हैं फायदे

चावल डालने से मसाला पीसते वक्त हीट नहीं पैदा होती जिससे मसाला काला भी नहीं पड़ता। चावल की वजह से मसाले की खुशबू कम नहीं हो पाती। लाल मिर्च, धनिया या गरम मसाले में अगर आप यह नुस्खा आजमाते हैं तो। मसाला एकदम बारीक पिसेगा और फ्रेश भी रहेगा। नमी की वजह से ही मसाले में फंगस का खतरा रहता है। चावल नमी सोख लेता है जिससे फंगस भी नहीं लगता।

ये भी पढ़ें:दूध में हरी मिर्च डालने से क्यों जम जाता है दही? जानें सही तरीका और फायदे

कब ना डालें चावल

अगर गरम मसाला बना रहे हैं तो बहुत चावल ना डालें।

चावल सिर्फ ड्राई मसालों में डालें गीले मसाले में नहीं।

अगर आपको मसाला एयरटाइट कंटेनर में करके फ्रिज में रखना है तो चावल बहुत कम मात्रा में डालें।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल, दोनों ही माध्यमों में अपनी पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन, कंटेंट प्लानिंग और एग्जिक्यूशन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर उनकी पैनी नजर रहती है, जिन्हें वह दिलचस्प अंदाज में खबरों के जरिए पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
Kitchen Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।