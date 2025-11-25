Hindustan Hindi News
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़खानाwhy some people add mango leave while making mutton curry
मटन पकाते वक्त कुछ लोग क्यों डालते हैं आम का पत्ता, क्या आपको पता है जवाब?

मटन पकाते वक्त कुछ लोग क्यों डालते हैं आम का पत्ता, क्या आपको पता है जवाब?

संक्षेप:

Cooking Hacks: आप मटन खाने के शौकीन हैं तो इस बार बनाते समय इसमें आम का पत्ता डालकर पका सकते हैं। ऐसा साउथ इंडिया में किया जाता है। यहां जानें लोग मटन में आम का पत्ता क्यों डालते हैं।

Tue, 25 Nov 2025 01:38 PMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
खाने को शौकीन हैं तो आपको तरह-तरह के कुकिंग हैक्स में इंट्रेस्ट जरूर होगा। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो ये ट्रिक जरूर पसंद आएगी। मटन करी बनाते समय कुछ लोग इसमें आम का पत्ता डालते हैं। यह ट्रडिशन आपको साउथ में खासतौर पर देखने को मिलेगा। कई लोग इसकी वजह नहीं जानते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं तो मटन बनाने की इस खास ट्रिक को सीख सकते हैं।

क्यों डालते हैं मटन में आम का पत्ता

मटन की कुछ रेसिपीज में आम का पत्ता डाला जाता है। इसकी वजह है कि आम के पत्ते में पैपीन जैसे कुछ एंजाइम्स होते हैं। पपीते में पाया जाने वाला यह एंजाइम आम के पत्ते में भी होता है। यह एंजाइम प्रोटीन के फाइबर्स को तोड़ने में मदद करता है जिससे मीट आसानी से गलता है और सॉफ्ट हो जाता है। यह भी माना जाता है कि आम का पत्ता मीट की महक को कम कर देता है और इसमें आम के पत्ते का फ्रेश अरोमा आ जाता है। कुछ लोग यह ट्रिक चिकन में भी इस्तेमाल करते हैं। आम के पत्ते की जगह कुछ लोग कच्चे पपीते का इस्तेमाल करते हैं। वहीं कुछ लोग कोकोनट शेल का भी इस्तेमाल करते हैं।

जानवरों को दिया जाता है पाउडर

आम के पत्ते में औषधीय गुण होते हैं। इसमें नैचुरल एंटीबायोटिक्स पाए जाते हैं। यह एंटी-माइक्रोबियल और एंटी फंगल भी होता है। पोल्ट्री फॉर्मिंग या जानवरों को पालते समय उन्हें आम के पत्ते का पाउडर नैचुरल एंटीबायोटिक के रूप में दिया जाता है।

आम के पत्ते में होते हैं पॉलीफिनॉल

आम के पत्ते में टर्पेनॉयड्स और पॉलीफिनॉल भी होते हैं। यह शरीर का इनफ्लेमेशन कम करते हैं। ये इम्यूनिटी के लिए भी अच्छे होते हैं। ये मेटाबॉलिजम हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा माना जाता है।

डिसक्लेमर: आम के पत्ते किसी दवा के रिप्लेसमेंट या इलाज के तौर पर ना लें। कोई भी सप्लिमेंट लेने या हर्बल उपाय करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

