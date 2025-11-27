Hindustan Hindi News
सरसों के साग बनाते समय क्यों मिलाते हैं मक्के का आटा? यहां जानें 7 सीक्रेट हैक, खाने वाले चूम लेंगे हाथ

सरसों के साग बनाते समय क्यों मिलाते हैं मक्के का आटा? यहां जानें 7 सीक्रेट हैक, खाने वाले चूम लेंगे हाथ

संक्षेप:

सरसों का साग हर किसी के हाथ से बढ़िया नहीं बनता। हालांकि अगर आपको साग बनाना और खिलाना पसंद है तो यहां दिए कुछ हैक ट्राई करें, खाने वाले आपसे आकर रेसिपी जरूर पूछेंगे।

Thu, 27 Nov 2025 06:25 PMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियां शुरू हो गई हैं और बाजार में तरह-तरह के साग बिक रहे हैं। सरसों का साग और मक्की की रोटी वैसे तो पंजाब का खाना है लेकिन पूरे देश के लोग इसे बड़े प्यार से खाते हैं। सरसों का साग बनाते समय बड़े-बड़े शेफ इसमें मक्की का आटा मिलाते हैं। क्या आपको इसकी वजह पता है? अगर नहीं तो यहां जान लीजिए। आगे से आप जब भी सरसों का साग बनाएं तो ये हैक जरूर अपनाइएगा।

क्यों डालते हैं मक्के का आटा

सरसों का साग जब बनाते हैं तो इसमें बथुआ और पालक भी मिलाते हैं। यह इसके तीखेपन को बैलेंस करता है। साथ ही मेथी और बथुए को पोषक तत्व भी इसमें शामिल हो जाते हैं। इसे बनाते समय थोड़ा सा मक्की का आटा भी मिलाया जाता है। इसे मिलाने की वजह यह होती है कि जब आप सरसों का साग परोसेंगे तो इससे पानी अलग नहीं होगा। यानी मक्की का आटा इसमें बाइंडिंग का काम करता है।

साग में क्यों पड़ती है चीनी

सरसों के साग को जब पका रहे होते हैं तो इसमें चुटकीभर चीनी भी डाली जाती है। यह भी स्वाद बैलेंस करती है। इसके अलावा चीनी डालने से पत्तों का अर्दी फ्लेवर उभरकर आता है। इसके साथ साग का रंग उभरकर और रेस्ट्रॉन्ट जैसा रिच टेस्ट आता है। चीनी डालते समय आपको यह याद रखना है कि सिर्फ चौथाई या आधी चम्मच चीनी डालें वरना आपका साग मीठा लगने लगेगा।

उबालते समय ट्राई करें ये हैक

सरसों का साग उबालते समय कई लोग बेकिंग सोडा डालते हैं। आप इसमें बेकिंग सोडा डालने के बजाय थोड़ा सा तेल डालें।

कितना हो पालक, बथुए का रेशयो

सरसों के साग में पालक और बथुए के रेशयो का भी ध्यान रखना चाहिए। इसमें 60 परसेंट सरसों का साग, 30 परसेंट पालक और 10 परसेंट बथुआ रखें।

धीमी आंच पर देर तक पकाएं साग

सरसों के साग को कुकर के बजाय धीमी आंच पर घोंटकर पकाना चाहिए।

लगाएं डबल तड़का

इसमें लहसुन का तड़का डबल लगाएं। एक बार उबलने के बाद छौंक में और दूसरी बार सर्व करते समय ऊपर से तो इसका मजा दोगुना हो जाता है।

मक्खन के बजाय डालें घी

साग में मक्खन के बजाय देसी घी डालें तो बढ़िया फ्लेवर आएगा। घी गाय का होगा तो और बढ़िया। बन जाने के बाद 5 से 7 मिनट तक ढक कर रखें इससे सारी खुशबू साग में मिल जाती है।

