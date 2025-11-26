Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़खानाwhy some people add fenugreek seeds to dosa batter know the science of fermentation without soda eno dal rice
डोसा के बैटर में कुछ लोग क्यों डालते हैं मेथी, वजह जानकर आप भी ऐसा करेंगे

डोसा के बैटर में कुछ लोग क्यों डालते हैं मेथी, वजह जानकर आप भी ऐसा करेंगे

संक्षेप:

Crispy Dosa Tricks: घर पर डोसा बनाते समय आप लोगों ने कुछ लोगों को मेथी दाने डालते देखा होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो टेस्ट और हेल्थ के लिहाज से चूक कर रहे हैं। यहां जानें डोसा बैटर में मेथी दाने डालने का साइंस।

Wed, 26 Nov 2025 04:18 PMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

डोसा बढ़िया और क्रिस्पी बने, यह हर किसी की कोशिश होती है। आपने रील्स और यूट्यूब वीडियोज में देखा होगा कि शेफ डोसे का बैटर बनाते समय इसमें मेथी के कुछ दाने डालते हैं। क्या कभी आपके मन में सवाल आया कि ऐसा क्यों? साउथ में दादी-नानी के जमाने से यह किचन हैक चला आ रहा है। इसकी वजह जान लेंगे तो आप भी बिना मेथी डाले डोसा बनाना बंद कर देंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दाल-चावल के साथ मेथी

डोसा एक ऐसी साउथ इंडियन डिश है जो शायद ही किसी भारतीय को ना पसंद हो। यह फर्मेंटेड फूड है तो पेट के लिए अच्छा है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से भरपूर डोसा और सांबर का मिक्सचर ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। बाहर का डोसा खाने से बेहतर है आप इसे घर पर बनाकर खाएं। घर पर डोसे का बैटर तैयार करने के लिए उड़द की दाल और चावल को भिगाते हैं। इसमें एक चम्मच मेथी के दाने भी डालते हैं।

क्या करते हैं मेथी के दाने

डोसे का बैटर जब पिस जाता है तो इसे फर्मंटेशन के लिए रखा जाता है। मेथी के दाने फर्मेंटेशन में ही मदद करते हैं। मेथी के दानों में एक ऐसा नैचुरल कंपाउंड होता है जो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया को तेज कर देता है। अगर आप मेथी के दाने इसमे डाल देते हैं तो आपको ज्यादा देर तक फर्मेंटेशन का इंतजार नहीं करना पड़ता। मेथी के दानों से म्यूसिलेज भी निकलता है। यह बैटर को गाढ़ा बनाता है और बैटर में एयर को ट्रैप करता है। यानी आपका बैटर बुलबुलेदार बनता है। इससे डोसा बढ़िया बनता है। मेथी में एंजाइम और गुड बैक्टीरिया होते हैं। इससे चावल और दाल नैचुरली ब्रेक डाउन होते हैं और लैक्टिक एसिड बनता है। जब आप डोसे के बैटर में पहले से ही मेथी डाल लेते हैं तो आपको इसमें यीस्ट या ईनो नहीं डालना पड़ता।

ये भी पढ़ें:मटन पकाते वक्त कुछ लोग क्यों डालते हैं आम का पत्ता, क्या आपको पता है जवाब?
Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल, दोनों ही माध्यमों में अपनी पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन, कंटेंट प्लानिंग और एग्जिक्यूशन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर उनकी पैनी नजर रहती है, जिन्हें वह दिलचस्प अंदाज में खबरों के जरिए पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
Cooking Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।