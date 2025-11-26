डोसा के बैटर में कुछ लोग क्यों डालते हैं मेथी, वजह जानकर आप भी ऐसा करेंगे
Crispy Dosa Tricks: घर पर डोसा बनाते समय आप लोगों ने कुछ लोगों को मेथी दाने डालते देखा होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो टेस्ट और हेल्थ के लिहाज से चूक कर रहे हैं। यहां जानें डोसा बैटर में मेथी दाने डालने का साइंस।
डोसा बढ़िया और क्रिस्पी बने, यह हर किसी की कोशिश होती है। आपने रील्स और यूट्यूब वीडियोज में देखा होगा कि शेफ डोसे का बैटर बनाते समय इसमें मेथी के कुछ दाने डालते हैं। क्या कभी आपके मन में सवाल आया कि ऐसा क्यों? साउथ में दादी-नानी के जमाने से यह किचन हैक चला आ रहा है। इसकी वजह जान लेंगे तो आप भी बिना मेथी डाले डोसा बनाना बंद कर देंगे।
दाल-चावल के साथ मेथी
डोसा एक ऐसी साउथ इंडियन डिश है जो शायद ही किसी भारतीय को ना पसंद हो। यह फर्मेंटेड फूड है तो पेट के लिए अच्छा है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से भरपूर डोसा और सांबर का मिक्सचर ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। बाहर का डोसा खाने से बेहतर है आप इसे घर पर बनाकर खाएं। घर पर डोसे का बैटर तैयार करने के लिए उड़द की दाल और चावल को भिगाते हैं। इसमें एक चम्मच मेथी के दाने भी डालते हैं।
क्या करते हैं मेथी के दाने
डोसे का बैटर जब पिस जाता है तो इसे फर्मंटेशन के लिए रखा जाता है। मेथी के दाने फर्मेंटेशन में ही मदद करते हैं। मेथी के दानों में एक ऐसा नैचुरल कंपाउंड होता है जो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया को तेज कर देता है। अगर आप मेथी के दाने इसमे डाल देते हैं तो आपको ज्यादा देर तक फर्मेंटेशन का इंतजार नहीं करना पड़ता। मेथी के दानों से म्यूसिलेज भी निकलता है। यह बैटर को गाढ़ा बनाता है और बैटर में एयर को ट्रैप करता है। यानी आपका बैटर बुलबुलेदार बनता है। इससे डोसा बढ़िया बनता है। मेथी में एंजाइम और गुड बैक्टीरिया होते हैं। इससे चावल और दाल नैचुरली ब्रेक डाउन होते हैं और लैक्टिक एसिड बनता है। जब आप डोसे के बैटर में पहले से ही मेथी डाल लेते हैं तो आपको इसमें यीस्ट या ईनो नहीं डालना पड़ता।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।