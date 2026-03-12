Chapati History: हमेशा रोटी गोल ही क्यों बनाई जाती है और इसका नाम किसने रखा? जानें पूरा इतिहास
रोटी हम सभी की थाली का खास हिस्सा है और इसके बिना भूख भी नहीं मिटती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है रोटी हमेशा गोल क्यों बनाई जाती है? जानिए रोटी का इतिहास, भारत में रोटी की शुरुआत, चपाती की कहानी और गोल रोटी बनाने के पीछे के रोचक कारण।
रोटी हर किसी के खाने का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके बिना पेट नहीं भरता। रोटी को हम कई नामों से भी जानते हैं, जैसे फुल्का, चपाती लेकिन ज्यादातर लोग इसे रोटी ही कहना पसंद करते हैं। रोटी सब्जी और दाल किसी के साथ भी खा सकते हैं और इससे सेहत को भी कई तरह के फायदे मिलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है रोटी हमेशा गोल आकार में ही क्यों बनाई जाती है, चौकोर क्यों नहीं। जबकि पराठा तिकोना बनता है तो फिर रोटी का आकार गोल क्यों है और इसका नाम रोटी क्यों पड़ा। अगर आपने कभी इस बारे में सोचा है, तो आज हम आपको रोटी से जुड़ा रोचक इतिहास बताएंगे।
क्या है रोटी का इतिहास, यहां जानें-
क्यों बनाई जाती है गोल रोटी
रोटी को गोल बनाने के पीछे सीधा सा गणित ये है कि इसकी लोई का आकार गोल होता है और फिर उसी आकार में इसे बनाना थोड़ा आसान होता है। जबकि पराठा बनाने के लिए लोई को पहले ही तिकोना कर दिया जाता है और फिर इसे तिकोने शेप में बनाया जाता है। इसका एक कारण ये भी है कि गोल रोटी तवे पर समान रूप से पकती है। इसका हर हिस्सा लगभग बराबर मोटाई का होता है, इसलिए रोटी हर तरफ से अच्छी तरह सिकती है। गोल आकार होने से रोटी को पलटना भी आसान होता है और वह तवे पर सही तरह से घूमती रहती है। भारत में पीढ़ियों से रोटी गोल ही बनाई जाती रही है। धीरे-धीरे यह एक परंपरा बन गई और लोगों ने इसी तरीके को अपनाया। वैसे तो रोटी बनाने की प्रक्रिया भी काफी सरल और पारंपरिक है। सबसे पहले गेहूं के आटे में पानी डालकर आटा गूंथा जाता है। इसके बाद आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाई जाती हैं। लोई को बेलन की मदद से गोल आकार में बेलकर तवे पर सेंका जाता है। रोटी को तवे पर पकाने के बाद अक्सर उसे सीधे आंच पर भी फुलाया जाता है, जिससे वह नरम और स्वादिष्ट बन जाती है।
रोटी नाम कैसे पड़ा
रोटी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द ‘रोटिका’ से हुई। रोटी को दुनिया भर में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। भारत में इसे चपाती, सफारी, शबाती, फुलका और (मालदीव में) रोशी के नाम से जाना जाता है। वहीं, बंगाली में इसे रूटी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे ब्रेड, फ़ूड, और चपाती कहते हैं, पूर्वी अफ्रीका में इसे चापो और स्पैनिश में मोलेटे कहा जाता है।
चपाती का मतलब
रोटी को ‘चपाती’ भी कहते हैं, ये हिंदी शब्द ‘चपट’ से आया है जिसका अर्थ है ‘थप्पड़’ भी होता है। इसका मतलब है कि आटे को थपथपाकर पतला करते हुए उसे बनाना। मुगल दौर में तंदूरी रोटी बनाई जाती थी और शाही खानदानों में तंदूरी रोटी को इसके स्मोकी और अलग स्वाद के लिए काफी पसंद किया जाता था।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
परिचय
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।