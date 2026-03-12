Hindustan Hindi News
Chapati History: हमेशा रोटी गोल ही क्यों बनाई जाती है और इसका नाम किसने रखा? जानें पूरा इतिहास

Mar 12, 2026 02:11 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
रोटी हम सभी की थाली का खास हिस्सा है और इसके बिना भूख भी नहीं मिटती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है रोटी हमेशा गोल क्यों बनाई जाती है? जानिए रोटी का इतिहास, भारत में रोटी की शुरुआत, चपाती की कहानी और गोल रोटी बनाने के पीछे के रोचक कारण।

रोटी हर किसी के खाने का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके बिना पेट नहीं भरता। रोटी को हम कई नामों से भी जानते हैं, जैसे फुल्का, चपाती लेकिन ज्यादातर लोग इसे रोटी ही कहना पसंद करते हैं। रोटी सब्जी और दाल किसी के साथ भी खा सकते हैं और इससे सेहत को भी कई तरह के फायदे मिलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है रोटी हमेशा गोल आकार में ही क्यों बनाई जाती है, चौकोर क्यों नहीं। जबकि पराठा तिकोना बनता है तो फिर रोटी का आकार गोल क्यों है और इसका नाम रोटी क्यों पड़ा। अगर आपने कभी इस बारे में सोचा है, तो आज हम आपको रोटी से जुड़ा रोचक इतिहास बताएंगे।

क्या है रोटी का इतिहास, यहां जानें-

क्यों बनाई जाती है गोल रोटी

रोटी को गोल बनाने के पीछे सीधा सा गणित ये है कि इसकी लोई का आकार गोल होता है और फिर उसी आकार में इसे बनाना थोड़ा आसान होता है। जबकि पराठा बनाने के लिए लोई को पहले ही तिकोना कर दिया जाता है और फिर इसे तिकोने शेप में बनाया जाता है। इसका एक कारण ये भी है कि गोल रोटी तवे पर समान रूप से पकती है। इसका हर हिस्सा लगभग बराबर मोटाई का होता है, इसलिए रोटी हर तरफ से अच्छी तरह सिकती है। गोल आकार होने से रोटी को पलटना भी आसान होता है और वह तवे पर सही तरह से घूमती रहती है। भारत में पीढ़ियों से रोटी गोल ही बनाई जाती रही है। धीरे-धीरे यह एक परंपरा बन गई और लोगों ने इसी तरीके को अपनाया। वैसे तो रोटी बनाने की प्रक्रिया भी काफी सरल और पारंपरिक है। सबसे पहले गेहूं के आटे में पानी डालकर आटा गूंथा जाता है। इसके बाद आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाई जाती हैं। लोई को बेलन की मदद से गोल आकार में बेलकर तवे पर सेंका जाता है। रोटी को तवे पर पकाने के बाद अक्सर उसे सीधे आंच पर भी फुलाया जाता है, जिससे वह नरम और स्वादिष्ट बन जाती है।

रोटी नाम कैसे पड़ा

रोटी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द ‘रोटिका’ से हुई। रोटी को दुनिया भर में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। भारत में इसे चपाती, सफारी, शबाती, फुलका और (मालदीव में) रोशी के नाम से जाना जाता है। वहीं, बंगाली में इसे रूटी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे ब्रेड, फ़ूड, और चपाती कहते हैं, पूर्वी अफ्रीका में इसे चापो और स्पैनिश में मोलेटे कहा जाता है।

चपाती का मतलब

रोटी को ‘चपाती’ भी कहते हैं, ये हिंदी शब्द ‘चपट’ से आया है जिसका अर्थ है ‘थप्पड़’ भी होता है। इसका मतलब है कि आटे को थपथपाकर पतला करते हुए उसे बनाना। मुगल दौर में तंदूरी रोटी बनाई जाती थी और शाही खानदानों में तंदूरी रोटी को इसके स्मोकी और अलग स्वाद के लिए काफी पसंद किया जाता था।

Kitchen Tips Cooking Tips

