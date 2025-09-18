चाट-पकौड़ी के ठेले पर क्यों लगाया जाता है लाल कपड़ा? वजह जानकर कहेंगे अच्छा तो ये बात है

आपने अक्सर चाट-पापड़ी या शिकंजी, के ठेलों पर लाल रंग का कपड़ा लगा हुआ देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा है ठेले वाला व्यक्ति सिर्फ लाल रंग का कपड़ा ही अपने ठेले पर क्यों लगाए रखता है। क्या इस पीछे कोई अंधविश्वास है या फिर कोई वैज्ञानिक कारण। आइए जानते हैं।

शाम को अकसर लोग अपनी चटपटा खाने की क्रेविंग को शांत करने के लिए सैर के बहाने चाट पकौड़ी के ठेले पर पहुंच जाते हैं। हो सकता है आपने भी कई बार ऐसा किया हुआ हो। लेकिन यहां बात चाट-पकौड़ी के स्वाद की नहीं बल्कि वहां नजर आने वाले लाल रंग के कपड़े की होने वाली है। जी हां, आपने अक्सर चाट-पापड़ी या शिकंजी, के ठेलों पर लाल रंग का कपड़ा लगा हुआ देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा है ठेले वाला व्यक्ति सिर्फ लाल रंग का कपड़ा ही अपने ठेले पर क्यों लगाए रखता है। क्या इस पीछे कोई अंधविश्वास है या फिर कोई वैज्ञानिक कारण। आइए जानते हैं।

ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए आपको जानकर हैरानी होगी कि यह रंगीन कपड़ा सिर्फ सजावट का काम नहीं करता बल्कि इसके पीछे एक दिलचस्प वैज्ञानिक कारण है। दरअसल, चाट-पापड़ी या शिकंजी के ठेलों पर लाल कपड़ा लगाने का मुख्य उद्देश्य दुकान या स्टॉल को आकर्षक बनाकर ग्राहकों को दूर से आकर्षित करना है। यह रंग चटकीला होने की वजह से ग्राहकों का ध्यान अपनी ओर जल्दी खींच लेता है।

दूर से ही दिखाई देता है लाल रंग लाल रंग सबसे चमकीला और आकर्षक रंग माना जाता है। विज्ञान के अनुसार, लाल रंग की तरंगदैर्ध्य (wavelength) सबसे लंबी होती है, इसलिए यह दूर से ही दिखाई देता है। लाल प्रकाश हवा के कणों द्वारा कम बिखरकर अधिक दूरी तक बिना धुंधला हुए यात्रा करता है। जिससे सड़क किनारे या बाजार में भीड़ में भी यह रंग आसानी से लोगों का ध्यान खींचता है।

समृद्धि और खुशी का प्रतीक भारतीय संस्कृति में लाल रंग शुभता, समृद्धि और खुशी का प्रतीक माना जाता है। मिठाई की दुकानों पर बंधा लाल कपड़ा दुकान को समृद्ध और आकर्षक दिखाने के लिए लगाया जाता है।

धूल और मक्खियों से बचाव गोलगप्पे और पानी पूरी जैसे स्ट्रीट फूड खुले में बेचे जाते हैं। लाल कपड़ा स्टॉल के ऊपर या सामने लगाने से धूल, मक्खियां और प्रदूषण से खाने को बचाया जाता है। यह खासकर शाम के समय या धूल भरी सड़कों पर बेहद उपयोगी होता है।