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दही में ताजे नारियल का टुकड़ा डालने पर क्या होता है? वजह जानकर आप भी आजमाएंगे ये उपाय

Aparajita लाइव हिन्दुस्तान
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How to keep fresh dahi in Summer: दही में नारियल का टुकड़ा डालने के बारे में तो कई बार सुना होगा। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है? अगर इसकी जानकारी नहीं है तो जरूर जान लें। ये हैक आपके रोजमर्रा की दही से जुड़ी दिक्कत को दूर करने में मदद करेगा। जानें क्यों डालते हैं नारियल दही में…

दही में ताजे नारियल का टुकड़ा डालने पर क्या होता है? वजह जानकर आप भी आजमाएंगे ये उपाय

गर्मी है तो दही घर में जरूर यूज हो रही होगी। ठंडी-ठंडी लस्सी बनानी हो या फिर रायता, दही तो लगभग हर कोई घर में जमाकर रख लेता है। लेकिन कई बार ये दही गर्मी की वजह से खट्टी हो जाती है और इसका टेस्ट बिगड़ जाता है। अब खट्टी दही का टेस्ट ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आता। लेकिन ये छोटा सा हैक आपकी दही को चार से पांच दिनों तक बिल्कुल ताजा बनाकर रखेगा और इसकी महक से लेकर टेस्ट बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा। इसके लिए चाहिए नारियल का छोटा सा टुकड़ा जो दही को फ्रेश बनाकर रखने में मदद करेगा।

दही को खट्टा और बासी होने से बचाएगा नारियल

दही जमाने के बाद उसमे छोटा सा टुकड़ा ताजे कटे नारियल का डाल दें। इससे दही जल्दी खट्टी और बासी नहीं होती। यहीं नहीं दही में अगर नारियल का टुकड़ा डाला जाए तो इतने सारे फायदे मिलेंगे।

  • गर्मी में दही को अगर 4-5 दिन तक फ्रेश बनाकर रखना है तो नारियल का टुकड़ा डालें। ऐसा करने से दही फ्रेश रहेगी।
  • दही में मिठास बनी रहती है। नारियल का टुकड़ा खट्टेपन को तो रोकता ही है। साथ ही चार से पांच दिन तक दही के टेस्ट में वहीं फ्रेश वाली मिठास बनी रहती है।
  • कई बार पुरानी दही का रंग हल्का पीला सा दिखने लगता है। लेकिन नारियल का टुकड़ा डालने से दही का रंग पीला सा नहीं होता।

आखिर क्यों नारियल डालने से दही खट्टी नहीं होती

दरअसल, नारियल कूलिंग और एंटी बैक्टीरियल होता है। दही को जमाने के बाद उसमे जब ताजे नारियल के टुकड़े डाले जाते हैं तो ये एंटी बैक्टीरियल की तरह काम करता है और दही में खराब होने वाले बैक्टीरिया को पनपने से रोकता है। इसके अलावा दही की तासीर गर्म होती है। लेकिन जब कच्चा नारियल इसमे डाल दिया जाता है तो इसकी कूलिंग दही को ठंडक देती है और खराब होने से रोकती है।

अगर आपने नोटिस किया हो तो पंचामृत बनाने में नारियल डाला जाता है और ये नारियल ही पंचामृत को जल्दी खट्टा होने से रोकता है।

ध्यान रखने वाली बात

लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि हमेशा ताजी जमी दही में ही नारियल का टुकड़ा डालकर उसे खट्टा होने से बचाया जा सकता है। दही अगर पहले से खट्टी है या फिर जमाने के बाद काफी देर से फ्रिज के बाहर है तो उसे नारियल खट्टा होने से नहीं बचा पाएगा।

जब भी दही में नारियल का टुकड़ा डालना हो तो हमेशा ताजे कटे नारियल का ही यूज करें। बासी नारियल कम इफेक्टिव होते हैं।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


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