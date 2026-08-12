किचन टिप्स: बची रोटी से नूडल्स तो बहुत बना लिए, अब ये 3 चीजें ट्राई करें
Bachi hui Roti se kya banaye: रात की बची रोटी से नूडल्स तो आपने जरूर सुने या बनाए होंगे, लेकिन नूडल्स से हटकर आप इससे 3 चीजें बना सकते हैं जो कुकिंग में हेल्प करेंगी या फिर गजब का स्वाद देंगी। जानें इन 3 तरीकों के बारे में -
बची हुई रोटी से नूडल्स बनाने का तरीका तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे सिर्फ नूडल्स ही नहीं, बल्कि तीन और मजेदार चीजें भी बनाई जा सकती हैं? अगर घर में रात की रोटियां बच गई हैं और उन्हें दोबारा खाने का मन नहीं है, तो उन्हें फेंकने के बजाय ये 3 चीजें बना सकते हैं। कुरकुरी नमकीन से लेकर रोटी के क्रम्ब्स और स्वादिष्ट सब्जी तक, ये तीनों तरीके आसान हैं और इनमें ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती। यानी बची हुई रोटी का ऐसा इस्तेमाल, जिससे स्वाद भी बदलेगा और खाना बर्बाद होने से भी बचेगा।
1. बची रोटी से बनाएं कुरकुरी नमकीन
अगर शाम को चाय के साथ कुछ कुरकुरा खाने का मन हो, तो बची हुई रोटी से झटपट नमकीन तैयार कर सकते हैं।
- कैसे बनाएं? सबसे पहले रोटियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब इन्हें कड़ाही में थोड़ा तेल डालकर कुरकुरा होने तक सेंकें या तल लें। इसके बाद इसमें मूंगफली, थोड़ा नमक, लाल मिर्च, चाट मसाला और अपनी पसंद के दूसरे मसाले डालें। सारी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं। बस तैयार है आपकी कुरकुरी रोटी की नमकीन।
2. रोटी से बनाएं क्रम्ब्स
ब्रेड से ही क्यों क्रम्ब्स बनाना? बची हुई रोटियों से भी क्रम्ब्स बनाकर यूज कर सकते हैं।
- कैसे बनाएं? रोटियों को तवे या कड़ाही पर अच्छी तरह सेंक लें। इन्हें तब तक सेंकें जब तक रोटी पूरी तरह कुरकुरी ना हो जाए। इसके बाद इन्हें पीसकर बारीक चूरा तैयार कर लें। इसे जरूरत के हिसाब से सब्जी, टिक्की या दूसरी चीजों में यूज कर सकते हैं।
3. बची रोटी से बनाएं स्वादिष्ट सब्जी
अगर बची हुई रोटियों से कुछ पेट भरने वाला बनाना चाहते हैं, तो इनसे टेस्टी सब्जी तैयार कर सकते हैं।
- कैसे बनाएं? सबसे पहले रोटियों को छोटे टुकड़ों में काटकर थोड़ा कुरकुरा कर लें। अब एक अलग कड़ाही में टमाटर और प्याज की नरम और गाढ़ी ग्रेवी तैयार करें। इसमें अपनी पसंद के मसाले डालें। ग्रेवी अच्छी तरह पक जाए तो इसमें रोटी के टुकड़े डालकर मिला दें। कुछ देर धीमी आंच पर पकाएं, ताकि रोटी ग्रेवी का स्वाद अच्छी तरह सोख ले।
बची हुई रोटी यूज करते समय ये 2 बातें ध्यान रखें
- रोटी को इस्तेमाल करने से पहले देख लें कि उसमें कोई खराब गंध या फफूंदी तो नहीं है।
- बहुत ज्यादा पुरानी या लंबे समय से बाहर रखी रोटी का इस्तेमाल ना करें।
तो अगली बार घर में रोटियां बच जाएं, उन्हें फेंकने की बजाय इन तीन तरीकों में से कोई एक जरूर ट्राई करें। एक ही रोटी से अलग-अलग स्वाद तैयार होंगे और खाने की बर्बादी भी कम होगी।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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