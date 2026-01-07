Hindustan Hindi News
प्याज फ्राई करते समय कोई चीनी डालता है कोई नमक, क्या आप जानते हैं कारण?

संक्षेप:

cooking tips adding salt or sugar when frying speed up cooking of onion: प्याज को पकाते समय काफी टाइम लग जाता है तो ये छोटी सी टिप्स जान लें। जिसकी मदद से फटाफट प्याज फ्राई हो जाएगा और उसका टेस्ट के साथ कलर भी बढ़ जाएगा।

Jan 07, 2026 05:08 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
दाल-सब्जी किसी भी चीज को फ्राई करने के लिए प्याज का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। दाल में तड़का लगाने से लेकर सब्जी की ग्रेवी बनाने के लिए प्याज को फ्राई किया जाता है। प्याज को फ्राई करने के तरीके से खाने का टेस्ट बदलता है। जैसे तड़का लगाने के लिए गोल्डन ब्राउन प्याज का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहीं प्याज को भूनकर गोल्डन करने के बाद उसमे मसाले और हल्दी का इस्तेमाल कर ग्रेवी तैयार कर ली जाती है। लेकिन प्याज के टेस्ट को बढ़ाने के लिए काफी सारे लोग इसमे चीनी या नमक का इस्तेमाल करते हैं। जो प्याज के टेस्ट में खास तरह का फ्लेवर ऐड करता है। तो अगर आप अभी तक नहीं जानती कि चीना या नमक डालने से क्या होता है तो जान लें...

प्याज में थोड़ी सी चीनी डालने पर क्या होगा?

प्याज को फ्राई करते समय काफी सारे लोग इसमे आधा चम्मच चीनी डाल देते हैं। ऐसा करने से प्याज कैरेमेलाइज हो जाती है और प्याज की मिठास ज्यादा उभरकर आती है। प्याज की ये मिठास सब्जी के टेस्ट को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। साथ ही प्याज में चीनी डालने से प्याज का कलर निखरकर सामने आता है।

कुछ लोग प्याज फ्राई करते समय डालते हैं नमक

प्याज का पेस्ट बनाकर भूनते हैं तो उसमे नमक डाला जाता है। काफी सारे लोग कटी हुई प्याज को भी फ्राई करने के लिए नमक डालते हैं। नमक डालने से प्याज का मॉइश्चर तेजी से रिलीज होता है। जिससे प्याज के पकने की टाइमिंग कम हो जाती है और ये ज्यादा अंदर तक तेजी से पकती है। साथ ही सब्जी में मसाले के टेस्ट को अब्जॉर्ब करने में मदद करती है। तो अगली बार जब प्याज को फ्राई करना हो तो तेल में थोड़ा सा नमक या चीनी डालें। प्याज की कुकिंग स्पीड बढ़ जाएगी।

