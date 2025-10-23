रसोई में मीट बना रहे या पूड़ी तल रहे कटोरी में विनेगर पानी का घोल क्यों रखा जाता है?
काफी सारी महिलाओं को रसोई में कुछ स्पेशल पकाते वक्त या तलते वक्त गैस स्टोव के बगल में बाउल में विनेगर और पानी का घोल रखते देखा गया है। इसका क्या कारण होता है? क्या आप जानते हैं? दरअसल, हर महिला के पास अपनी कुछ सीक्रेट किचन टिप्स होती हैं। जिनकी मदद से घर से लेकर रसोई के कामों को हल्का रखती है। घर को साफ-सुथरा और बदबू से दूर रखने का प्रयास करती हैं। इसलिए आप भी जान लें कि आखिर क्यों रसोई में ये विनेगर और पानी का घोल रखा जाता है।
रसोई में क्यों रखते हैं पानी और विनेगर का घोल
रसोई में जब भी कुछ ऐसा पकाते हैं, जिसकी महक पूरे घर में फैलती है। जैसे मीट पकाते वक्त या फिर पूड़ी-पकौड़ी तलते वक्त तो गैस स्टोव के ठीक बगल में कटोरी में करके विनेगर और पानी का घोल रख दिया जाता है। विनेगर रसोई में फैलने वाली बदबू को अब्जॉर्ब कर लेता है और पूरे घर में फैलने से रोकता है।
कैसे काम करता है विनेगर और पानी
किसी कटोरी में तीन भाग विनेगर में एक भाग पानी मिलाकर रख दिया जाता है। ये कुकिंग की वजह से फैल रहे तेल के धुएं और गंध को तेजी से अब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए कुछ भी तलते वक्त विनेगर कटोरी में करके रखा जाता है। या फिर मीट या फिश पकाते वक्त भी ये तरकीब काम आती है। क्योंकि ये मीट में मौजूद ऑयल की गंध को विनेगर पूरे घर में सोखने से रोकता है।
बेकिंग सोडा और कॉफी भी करता है काम
इसी तरह से कटोरी में बेकिंग सोडा रखने या कॉफी रखने से भी कुकिंग करने वाले फूड की महक को रसोई में भरने से रोका जा सकता है। बेकिंग सोडा मॉइश्चर के साथ बदबू को सोखता है तो वहीं कॉफी पाउडर को पानी में अगर उबाला जाए तो ये तलने और मीट कुकिंग की बदबू को कम करने में मदद करता है।
