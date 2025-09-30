कन्या पूजन के प्रसाद में क्यों बनाया जाता है काले चने, हलवा और पूड़ी का प्रसाद ? धर्म ही नहीं साइंस से भी जुड़ा है रहस्य why kala chana puri and halwa are offered on kanya pujan mystery is linked to spiritual and scientific reasons, खाना - Hindustan
नवरात्रि के प्रसाद में काले चने और हलवे का प्रसाद बनाया जाता है। लेकिन क्या आप इसके पीछे की वजह भी जानते हैं। अगर आपको लगता है कि इसके पीछे सिर्फ कोई धार्मिक कारण होगा तो आप गलत हैं। जी हां, नवरात्रि के इस प्रसाद का संबंध आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों हैं।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 01:19 PM
नवरात्रि के अष्टमी और नवमी के दिन मां दुर्गा को भोग लगाने से लेकर कन्या पूजन के प्रसाद तक के लिए, काले चने, हलवा और पूड़ी बनाने की परंपरा सदियों पुरानी है। मां दुर्गा के भक्त अष्टमी और नवमी के दिन छोटी-छोटी कन्याओं को घर बुलाकर हलवे-काले चने का प्रसाद खिलाते हैं। नवरात्रि के प्रसाद में काले चने और हलवे का प्रसाद बनाया जाता है, ये बात तो आप बचपन से सुनते और देखते आएं हैं। लेकिन क्या आप इसके पीछे की वजह भी जानते हैं। अगर आपको लगता है कि इसके पीछे सिर्फ कोई धार्मिक कारण होगा तो आप गलत हैं। जी हां, नवरात्रि के इस प्रसाद का संबंध आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों हैं। आइए जानते हैं कैसे।

हलवा-काले चने के प्रसाद के पीछे आध्यात्मिक कारण

चना, पूड़ी और हलवा को प्रसाद के रूप में तैयार करके सबसे पहले मां को अर्पित किया जाता है। इसके बाद कन्याओं को इस प्रसाद का भोजन कराया जाता है, जो मां के प्रसाद के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह माना जाता है कि इस प्रसाद को ग्रहण करने से सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा चना, पूड़ी और हलवा मां दुर्गा का प्रिय भोग माना जाता है। ये खाद्य पदार्थ शुद्ध, सात्विक और पवित्र होते हैं, जो मां के प्रति श्रद्धा और भक्ति को दर्शाते हैं। चना शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है, पूड़ी समृद्धि और संतुष्टि का, और हलवा मिठास और आनंद का प्रतीक है। इनका भोग लगाने से मां प्रसन्न होती हैं और भक्तों को आशीर्वाद देती हैं।

हलवा-काले चने के प्रसाद के पीछे वैज्ञानिक कारण

नवरात्रि का प्रसाद काले चने, पूड़ी और हलवा, पौष्टिक और ऊर्जा भरपूर होता है। चने में प्रोटीन, आयरन, फाइबर और कैल्शियम होता है, जो इसे पौष्टिक बनाने साथ कब्ज से बचाकर स्वस्थ आंत माइक्रोबायोम को बढ़ावा देता है। यह शरीर को तुरंत ऊर्जा देकर पाचन तंत्र को मजबूत करता है। जबकि पूड़ी गेहूं के आटे से बनती है, जो कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत होने की वजह से शरीर को ऊर्जा देकर पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखती है। इसके अलावा मां दुर्गा को लगाया जाने वाला हलवे का भोग सूजी या आटे से बनाया जाता है, जिसमें मौजूद घी और चीनी शरीर को तुरंत ऊर्जा देती है। घी में स्वस्थ वसा होती है, जो मस्तिष्क और शरीर के लिए लाभकारी है।

मौसम के अनुकूल

नवरात्रि आमतौर पर सितंबर-अक्टूबर में आती है, जब मौसम में बदलाव होता है। मौसम में बदलाव के साथ शरीर को गर्म रखने वाले भोजन की आवश्यकता होती है। ऐसे में चना, पूरी और हलवा गर्म और पौष्टिक भोजन हैं, जो शरीर को गर्माहट और ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये खाद्य पदार्थ शरीर को अंदर से गर्मी और पोषण प्रदान करते हैं, जो इस मौसम के अनुकूल है।

