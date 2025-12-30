रेस्टोरेंट वाले मटर-पुलाव की मटर क्यों रहती है हमेशा हरी? पंकज ने बताई 1 ट्रिक पुलाव की मटर नहीं दिखेगी पीली
क्या कभी आपने सोचा है कि रेस्टोरेंट के मटर पुलाव की मटर हमेशा हरी क्यों दिखती है। जबकि घर वाले पुलाव की मटर पीली और दबी हुई हो जाती है। शेफ पंकज भदौरिया ने इसका पता लगा लिया है और उन्होंने रेस्टोरेंट जैसा मटर पुलाव बनाने का तरीका भी बताया है। चलिए आपको बताते हैं।
होटल का खाना हर किसी को खूब भाता है और लोग इसे बड़े चाव से खाना पसंद करते हैं। फिर चाहे वो कोई सब्जी हो या फिर मटर पुलाव। घर पर होटल जैसा स्वाद लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप ने ध्यान दिया हो तो होटल वाले मटर पुलाव की मटर हमेशा हरी रहती है लेकिन घर पर बनाने पर ये पीली दिखने लगती है। इसके अलावा घर वाले पुलाव की मटर बिल्कुल दब जाती है। शेफ पंकज भदौरिया ने मटर पुलाव बनाने का आसान और परफेक्ट तरीका बताया है। उन्होंने बताया कि आखिर क्यों रेस्टोरेंट के मटर पुलाव की मटर हमेशा हरी बनी रहती है और आप कैसे ये ट्रिक अपना सकती हैं।
कैसे रहती है हरी मटर
रेस्टोरेंट में मटर को नमक वाले पानी में पकाकर फ्रिज में रख दिया जाता है। तो वही दूसरी तरफ चावल को भी मसालों के साथ बना लेते हैं। जब आप खाना खाने जाते हैं, तो पैन में घी डालकर जीरे से तड़का दिया जाता है। फिर इसमें बने हुए चावल को डाला जाता है और आखिर में मटर को मिलाकर पुलाव आपको सर्व कर दिया जाता है। इस ट्रिक से मटर हरी बनी रहती है और ये दबती भी नहीं है।
घर पर कैसे बनाएं
स्टेप 1- चावल को अच्छे से धोकर 2 मिनट के लिए भिगोकर रख दें।
स्टेप 2- कुकर में घी डालें और उसमें जरा सा जीरा, तेजपत्ता, काली मिर्च, लॉन्ग डालकर तड़का लगाएं।
स्टेप 3- अब भीगे हुए चावलों से पानी हटाकर इसमें डालें। फिर हल्का सा पानी डालकर बस 1 सीटी लगा दें।
स्टेप 4- आपके चावल पककर तैयार हो जाएंगे और फिर इसमें ऊपर से मटर मिला दें।
स्टेप 5- साइड में एक पैन में पानी गर्म करें, इसमें नमक डालें। फिर इसमें मटर को उबलने के लिए रख दें। मटर भाप से ही पक जाएगी और इसे ज्यादा न पकाएं।
बस इस तरह से आपके मटर पुलाव बनकर तैयार हो जाएंगे। पुलाव की मटर भी पीली नहीं होगी और स्वाद भी रेस्टोरेंट जैसा आपको मिल जाएगा। मटर पुलाव को इस स्टाइल में बनाकर जरूर देखें।
