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भारत में कैसे मशहूर हुआ घेवर? सावन में ही क्यों खाते हैं लोग, जानें इसका रोचक इतिहास

By Deepali Srivastava
लाइव हिन्दुस्तान
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सावन के महीने में घेवर खाने की परंपरा है और लोग इसे खाना पसंद भी करते हैं। घेवर का स्वाद मुंह में जाते ही घुल जाता है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर घेवर आया कहां से है? आइये जानते हैं घेवर से जुड़ा हुआ इतिहास।

history of ghewar
घेवर भारत में कहां से आया और क्या है इसका इतिहास

सावन के खास महीने में आप सभी ने घेवर का स्वाद जरूर चखा होगा और हम इसे राजस्थान की स्पेशल मिठाई मानते हैं। घेवर का स्वाद जितना बेहतरीन होता है, इसे बनाने का तरीका भी उतना ही अलग है। घेवर भारत की पारंपरिक मिठाइयों में से एक है लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर ये मिठाई भारत में कहां से आई। इसे किसने सबसे पहले बनाया और कैसे घेवर को बनाने की शुरुआत हुई। चलिए आज हम आपको घेवर से जुड़ा पूरा इतिहास बताते हैं। इसके बाद आप जब भी घेवर का स्वाद चखेंगे तो आपको पता होगा कि आखिर ये स्वादिष्ट मिठाई कहां से आई।

भारत में घेवर कहां से आया?

घेवर राजस्थानी मिठाई है और इसे सबसे पहले राजा-महाराजाओं के हलवाइयों ने बनाया था। रेगिस्तानी इलाकों में ऐसी चीजों को बनाया जाता था, जो लंबे समय तक खराब न हो और घेवर उनमें से ही एक है। घेवर मैदा, घी, चीनी और पानी से बनता है और इसलिए ये गर्मी वाली जगहों के लिए भी अच्छा होता है। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बाड़मेर जैसे शहरों में घेवर पहले बना और फिर धीरे-धीरे ये मिठाई पूरे भारत में मशहूर हो गई।

सावन में ही क्यों खाते हैं?

सावन के महीने में विवाहित बहन-बेटियों को मायके से भेजे जाने वाले सिंदारा (उपहार) में घेवर शामिल किया जाने लगा। तभी से घेवर को सावन में खाने और बनाने की परंपरा चली आ रही है। राजस्थान से शुरू हुई ये रीत धीरे-धीरे दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश और बाकि राज्यों में भी छा गई। सावन का महीना इसलिए भी खास है क्योंकि घेवर ऐसी मिठाई है, जिसमें जाली को बनाने के लिए मैदे में ठंडक और नमी चाहिए। ये महीना नमी वाला होता है, जिसमें घेवर आसानी से बन जाता है।

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घेवर बनाने का तरीका भी है अलग

घेवर मधुमक्खी के जाले जैसा बनता है और इसे साधारण मिठाइयों की तरह नहीं बनाया जाता। इसका तरीका भी बिल्कुल अलग है। पहले मैदा, घी और बर्फ का पानी मिलाकर पतला घोल बनाया जाता है और फिर इसे ठंडा होने के लिए रखा जाता है। जब ये घोल पूरी तरह से ठंडा हो जाता है, तब इसे खौलते हुए घी में डाला जाता है और तभी मैदे में जाली पड़ती जाती है। घी में तलने के बाद घेवर को इलायची, केसर युक्त चाशनी में डुबोया जाता है।

कई प्रकार के होते हैं

घेवर दो-तीन तरीकों से बनाया जाता है। एक सादा घेवर होता है और फिर आता है रबड़ी, मलाई वाला घेवर। इसमें सादा बनाकर ऊपर से मलाई और फिर रबड़ी को लगाया जाता है। इसके बाद बादाम, पिस्ता-केसर डालकर चमचम लगाया जाता है। ज्यादातर लोग रबड़ी-मलाई वाला घेवर खाना पसंद करते हैं। बिना चाशनी वाला घेवर करीब 1 महीने तक सही रह सकता है लेकिन मलाई वाला सिर्फ 3-4 दिनों तक ही सही रहता है। अब आप राखी, तीज पर जब भी अपनी बहन-बेटी के मायके जाएं, तो घेवर जरूर लेकर जाएं। घेवर सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि परंपरा का भी प्रतीक है।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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