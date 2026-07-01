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क्या कम तेल में फ्राई करना हेल्दी होता है? ये एक्सपेरिमेंट खोल देगा आंखें

Aparajita लाइव हिन्दुस्तान
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Cooking Tips: अक्सर तलने के लिए लोग कम तेल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ फूड ऐसे हैं जो कम तेल में तलने पर ऑयल अब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए जरूरी नहीं कि सारे फूड्स कम तेल में तलना हेल्दी ही हो, इस बात का एक्सपेरिमेंट वीडियो भी शेयर किया गया है।

कम तेल में पका खाना हेल्दी होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि आप हर चीज को कम तेल में पकाकर खाएं। पनीर, चिकन, फिश या फिर फ्राईज,लोगों को लगता है कि पैन में कम तेल डालकर इन चीजों को तला जाए तो ये सेहत को कम नुकसान करेंगी। जबकि ये पूरी तरह से गलत है। सच्चाई बिल्कुल इसके उलट है। फिश, चिकन, पनीर जैसी चीजों को डीप फ्राई करने से ज्यादा हार्मफुल कम तेल में पकाना है। इस बात का एक्सपेरिमेंट इंस्टाग्राम पेज द बॉम्बेडॉन पर किया है। जिसमे साफ पता चल रहा है कि जरूरी नहीं कि कम तेल में फ्राई खाना कम तेल अब्जॉर्ब किया हो और आपकी सेहत के लिए हेल्दी हो।

कम तेल में तलने पर खाना तेजी से तेल सोखता है

अगर आपका पनीर, चिकन या फिर फिश कम तेल में तलने के बाद भी ज्यादा तेल सोख लेता है तो इसका कारण तेल का टेंपरेचर होता है। जब आप कम तेल में खाने को तलने के लिए डालते हैं तो तेजी से तापमान तेल का कम हो जाता है। कम तापमान होने की वजह से फूड मॉइश्चर रिलीज करना शुरू कर देता है और तेल पीने लगता है। जिससे कम तेल में तलने के बाद भी आपका चिकन,फिश, पकौड़े या फिर आपकी हेल्दी पनीर ज्यादा तेल सोखने लगती है।

ज्यादा तेल में तलने पर भी कम तेल सोखता है फूड

अगर आप फिश, चिकन या पनीर जैसी चीजों को ज्यादा तेल में तलते हैं तो वो तेल कम सोखती है। जब तेल ज्यादा होता है तो टेंपरेचर स्थिर रहता है और उसमे फूड डालने पर वो तेजी से कम नहीं होता। जिसकी वजह से खाने का मॉइश्चर अंदर ही लॉक हो जाता है और तेल अब्जॉर्ब होने की बजाय खाने को क्रिस्पी और कुक करने में लग जाता है।

वीडियो शेयर कर समझाई बात

शेयर वीडियो में शेफ ने इस बात को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है कि खाने में तेल का अब्जॉर्ब्शन कड़ाही में तेल कम या ज्यादा होने से नहीं होता बल्कि तेल के टेंपरेचर से होता है। तो अगली बार जब आपको पकौड़े क्रिस्पी बनाने हो या फिर फिश क्रिस्पी करनी हो तो कड़ाही में तेल ज्यादा डालने के साथ टेंपरेचर को मेंटेन करें। इससे ना केवल परफेक्ट फ्राई होगा बल्कि तेल भी कम सोखेगा।

फ्रेंच फ्राईज नहीं होता क्रिस्पी

जब आप फ्रेंच फ्राईज को तलते हैं तो यहीं साइंस वहां भी काम करता है। अगर तेल कम गर्म होता है तो आलू क्रिस्पी होने की बजाय मॉइश्चर छोड़ देता है और फ्रेंच फ्राइज सॉगी हो जाते हैं। तो अगली बार जब पकौड़े, फ्रेंच फ्राइज, फिश, चिकन फ्राई करना हो तो तेल के इस साइंस को जरूर याद रखें।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


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बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

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