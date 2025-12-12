अचार बनाते हुए थोड़ा सा गुड़ क्यों मिलाते हैं? फायदे जानकर आप भी हर बार यही करेंगी!

संक्षेप: Cooking Tips: कई लोग अचार बनाते हुए थोड़ा सा गुड़ भी जरूर मिलाते हैं। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों किया जाता है? अगर आप अचार बनाते हुए गुड़ एड नहीं करती हैं, तो फायदे जानने के बाद जरूर करेंगी।

अचार शुरू से ही इंडियन डाइट का बड़ा अहम हिस्सा रहे हैं। लगभग हर घर में दादी-नानी के बने आचार की रेसिपी चलती आ रही है। आम, आंवला, मिर्च, गाजर, मूली जैसे कई फलों-सब्जियों के अचार बनाए जाते हैं, जिन्हें अमूमन साइड डिश के तौर पर सर्व किया जाता है। इन्हें बनाते हुए नमक-मिर्च जैसे कुछ मसाले, सूखे साबूत मसाले और सरसों का तेल मिलाया जाता है। हालांकि कई लोग इसमें थोड़ा सा गुड़ भी जरूर मिलाते हैं। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों किया जाता है? अगर आप अचार बनाते हुए गुड़ एड नहीं करती हैं, तो फायदे जानने के बाद जरूर करेंगी। तो चलिए जानते हैं-

बैलेंस हो जाता है टेस्ट अचार का टेस्ट आमतौर पर काफी नमकीन और खट्टा होता है। अगर इसे बनाते समय आप हल्का सा गुड़ मिला देती हैं, तो इससे फ्लेवर थोड़ा बैलेंस हो जाता है। नमकीन, तीखे और खट्टे फ्लेवर के साथ एक हल्की सी मिठास एड हो जाती है, जो अचार का स्वाद बढ़ा देती है।

नेचुरल प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है गुड़ एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। ये आचार में मॉइश्चर, फंगस और बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने में मदद करता है। इससे अचार थोड़े ज्यादा दिनों तक फ्रेश रहता है और उसका टेस्ट भी बरकरार रहता है।

कलर और अरोमा एन्हांस करता है अचार में गुड़ डालने का एक फायदा ये भी है कि ये अचार का कलर और अरोमा दोनों एन्हांस करता है। थोड़ा सा गुड़ डालने से अचार का कलर काफी रिच आता है, जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। वहीं अचार में एक माइल्ड अरोमा भी डेवलप होता है, जिससे खुशबू और स्वाद दोनों बढ़ जाते हैं।