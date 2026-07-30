ग्रेवी में उबले राजमा मिलाने से पहले ये 1 चीज मिला दें, ज्यादा खुशबूदार और टेस्टी बनेंगे!
Cooking Tips: राजमा बना रही हैं, तो ये 1 छोटा सा स्टेप जरूर फॉलो करें। बहुत से घरों में और ढाबों पर ये ट्रिक फॉलो की जाती है, जिससे राजमा बहुत ही खुशबूदार और स्वादिस्ट बनता है।
राजमा-चावल का नाम सुनते ही हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। भला आए भी क्यों ना, राजमा की रिच ग्रेवी और मसालेदार टेस्ट ही ऐसा होता है कि खुशबू से ही खाने का मन हो जाता है। वैसे तो राजमा बनाने की रेसिपी हर किसी की अपनी होती है, लेकिन कुछ लोग राजमा बनाते हुए एक चम्मच देसी घी भी एड करते हैं। दरअसल जब राजमा की ग्रेवी तैयार की जाती है, तो उस दौरान ही एक चम्मच देसी घी ग्रेवी में मिलाया जाता है और उसके बाद उबला हुआ राजमा एड किया जाता है। ये सिंपल सा स्टेप सिर्फ एक स्वाद बढ़ाने का तरीका लग सकता है, लेकिन इसके पीछे छिपा है एक देसी किचन सीक्रेट। कई घरों और ढाबों में हलवाई आज भी राजमा बनाते हुए ये छोटा सा काम जरूर करते हैं। तो चलिए जानते हैं देसी घी वाले इस किचन हैक के पीछे क्या वजह है।
राजमा की ग्रेवी में क्यों मिलाते हैं 1 चम्मच देसी घी?
मसालों का स्वाद और खुशबू उभर कर आती है
राजमा की ग्रेवी में देसी घी मिलाने से मसालों का स्वाद और खुशबू ज्यादा बेहतर तरीके से उभर कर आती है। देसी घी में मौजूद फैट मसालों के साथ मिलकर अरोमा रिलीज करता है, जिससे खुशबू तो बेहतर होती ही है, साथ में ग्रेवी का फ्लेवर भी काफी गहरा आता है। यही वजह है कि राजमा का स्वाद ज्यादा बैलेंस्ड और टेस्टी लगता है।
ग्रेवी ज्यादा स्मूद और रिच बनती है
ग्रेवी में उबले हुए राजमा एड करने से पहले अगर थोड़ा सा देसी घी भी एड कर दिया जाए, तो ग्रेवी में एक स्मूद और रिच टेक्सचर आता है। घी सारे मसालों के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाता है और पूरी ग्रेवी में समान रूप से फैलता है। यही वजह है कि घर का राजमा भी ढाबे जैसी रिचनेस वाला बनता है।
राजमा पचाने में आसानी होती है
कई भारतीय घरों में यह भी माना जाता है कि अगर राजमा की ग्रेवी में देसी घी एड किया जाए तो इसे पचाना थोड़ा आसान हो जाता है। राजमा खाने के बाद जो भारीपन या पेट में गैस महसूस होती है, उसमें थोड़ी कमी देखने को मिल सकती हैं। हालांकि इसके लिए सबसे इफेक्टिव तरीका यही है कि राजमा को हमेशा भिगोने और अच्छे से उबालने के बाद ही बनाएं।
पोषक तत्वों के अवशोषण में मिल सकती है मदद
खाने में मौजूद फैट सॉल्यूबल कम्पाउंड यानी ऐसी पोषक तत्व जो फैट के साथ घुलकर शरीर में पहुंचते हैं, उनके बेहतर अवशोषण में भी देसी घी मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए हल्दी जैसे मसाले में मौजूद कर्क्यूमिन फैट में घुलने वाला कंपाउंड है। हेल्दी फैट की वजह से शरीर इसे बेहतर तरीके से अवशोषित कर सकता है।
कितना और कब देसी घी मिलाना चाहिए?
जब आप राजमा की ग्रेवी बना लें, तो उसमें एक चम्मच के करीब देसी घी मिला दें। बहुत ज्यादा घी एड करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ही उबला हुआ राजमा एड कर दें। ये छोटा सा हैक आपके घर वाले राजमा में बिल्कुल ढाबे वाला रिच और फ्लेवरफुल टेस्ट देगा।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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