Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ग्रेवी में उबले राजमा मिलाने से पहले ये 1 चीज मिला दें, ज्यादा खुशबूदार और टेस्टी बनेंगे!

By Anmol Chauhan
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Cooking Tips: राजमा बना रही हैं, तो ये 1 छोटा सा स्टेप जरूर फॉलो करें। बहुत से घरों में और ढाबों पर ये ट्रिक फॉलो की जाती है, जिससे राजमा बहुत ही खुशबूदार और स्वादिस्ट बनता है।

Rajma Cooking Tips
राजमा कुकिंग टिप्स

राजमा-चावल का नाम सुनते ही हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। भला आए भी क्यों ना, राजमा की रिच ग्रेवी और मसालेदार टेस्ट ही ऐसा होता है कि खुशबू से ही खाने का मन हो जाता है। वैसे तो राजमा बनाने की रेसिपी हर किसी की अपनी होती है, लेकिन कुछ लोग राजमा बनाते हुए एक चम्मच देसी घी भी एड करते हैं। दरअसल जब राजमा की ग्रेवी तैयार की जाती है, तो उस दौरान ही एक चम्मच देसी घी ग्रेवी में मिलाया जाता है और उसके बाद उबला हुआ राजमा एड किया जाता है। ये सिंपल सा स्टेप सिर्फ एक स्वाद बढ़ाने का तरीका लग सकता है, लेकिन इसके पीछे छिपा है एक देसी किचन सीक्रेट। कई घरों और ढाबों में हलवाई आज भी राजमा बनाते हुए ये छोटा सा काम जरूर करते हैं। तो चलिए जानते हैं देसी घी वाले इस किचन हैक के पीछे क्या वजह है।

राजमा की ग्रेवी में क्यों मिलाते हैं 1 चम्मच देसी घी?

मसालों का स्वाद और खुशबू उभर कर आती है

राजमा की ग्रेवी में देसी घी मिलाने से मसालों का स्वाद और खुशबू ज्यादा बेहतर तरीके से उभर कर आती है। देसी घी में मौजूद फैट मसालों के साथ मिलकर अरोमा रिलीज करता है, जिससे खुशबू तो बेहतर होती ही है, साथ में ग्रेवी का फ्लेवर भी काफी गहरा आता है। यही वजह है कि राजमा का स्वाद ज्यादा बैलेंस्ड और टेस्टी लगता है।

ये भी पढ़ें:ना मावा, ना घंटों पकाना! सिर्फ 1 कप दही से बनाएं मुंह में घुलने वाली बर्फी

ग्रेवी ज्यादा स्मूद और रिच बनती है

ग्रेवी में उबले हुए राजमा एड करने से पहले अगर थोड़ा सा देसी घी भी एड कर दिया जाए, तो ग्रेवी में एक स्मूद और रिच टेक्सचर आता है। घी सारे मसालों के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाता है और पूरी ग्रेवी में समान रूप से फैलता है। यही वजह है कि घर का राजमा भी ढाबे जैसी रिचनेस वाला बनता है।

राजमा पचाने में आसानी होती है

कई भारतीय घरों में यह भी माना जाता है कि अगर राजमा की ग्रेवी में देसी घी एड किया जाए तो इसे पचाना थोड़ा आसान हो जाता है। राजमा खाने के बाद जो भारीपन या पेट में गैस महसूस होती है, उसमें थोड़ी कमी देखने को मिल सकती हैं। हालांकि इसके लिए सबसे इफेक्टिव तरीका यही है कि राजमा को हमेशा भिगोने और अच्छे से उबालने के बाद ही बनाएं।

ये भी पढ़ें:चाय में चीनी ज्यादा हो गई? बस चुटकीभर मिलाएं ये 1 चीज, तुरंत बैलेंस होगा स्वाद!

पोषक तत्वों के अवशोषण में मिल सकती है मदद

खाने में मौजूद फैट सॉल्यूबल कम्पाउंड यानी ऐसी पोषक तत्व जो फैट के साथ घुलकर शरीर में पहुंचते हैं, उनके बेहतर अवशोषण में भी देसी घी मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए हल्दी जैसे मसाले में मौजूद कर्क्यूमिन फैट में घुलने वाला कंपाउंड है। हेल्दी फैट की वजह से शरीर इसे बेहतर तरीके से अवशोषित कर सकता है।

कितना और कब देसी घी मिलाना चाहिए?

जब आप राजमा की ग्रेवी बना लें, तो उसमें एक चम्मच के करीब देसी घी मिला दें। बहुत ज्यादा घी एड करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ही उबला हुआ राजमा एड कर दें। ये छोटा सा हैक आपके घर वाले राजमा में बिल्कुल ढाबे वाला रिच और फ्लेवरफुल टेस्ट देगा।

ये भी पढ़ें:पोहा कितनी देर पानी में भिगोना चाहिए? जानें खिले-खिले पोहे बनाने का सीक्रेट!
Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

और पढ़ें
Cooking Tips
Hindi News , Lifestyle News in Hindi , Health News , Recipe , Fashion , Beauty और Fitness से जुड़ी ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।