World Bread Day पर जानें दुनियाभर की पॉपुलर 10 तरह की ब्रेड, जिनके नाम और स्वाद हैं अलग

संक्षेप: World Bread Day 2025: दुनियाभर में 16 अक्टूबर को वर्ल्ड ब्रेड डे मनाया जाता है। जिस तरह इंडिया में ब्रेड यानी रोटी की ढेर सारी वैराइटी होती है। उसी तरह से दूसरे देशों में भी कई सारी ब्रेड की वैराइटी हैं, जिन्हें इंडिया में भी पसंद किया जाता है। ऐसी ही 10 पॉपुलर ब्रेड के बारे में जानें…

दुनियाभर में 16 अक्टूबर को वर्ल्ड ब्रेड डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 2005 में बेकिंग यूनियन ने की। सालों पहले ब्रेड को भूखमरी खत्म करने के लिए की जरुरी माना गया। क्योंकि हजारों सालों से ब्रेड को भोजन का मेन सोर्स माना गया है। एक्सपर्ट का मानना है कि करीब 12 हजार साल पहले पहली बार ब्रेड इंसानों ने बनाई थी। जिसमे अनाज को पीसकर उसमे पानी मिलाकर गर्म पत्थर पर सेंका गया या फिर गर्म राख से ढंककर पकाया गया। पूरे वर्ल्ड में ब्रेड की अलग-अलग वैराइटी बनाई जाती है। जिसे हर जगह बनाने की अलग रेसिपी और नाम है। वैसे तो पूरी दुनिया में ब्रेड की लगभग 50 से भी कहीं ज्यादा वैराइटी हैं। लेकिन जानें 10 सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्रेड और उनके बनाने का तरीका।

बैगेट (Baguette) सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्रेड में बैगेट का नाम टॉप पर रहता है। ये फ्रांस की ब्रेड है जो शेप में लंबी और गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी और अंदर से फ्लपी होती है। इसे बनाने के लिए मैदा, यीस्ट, पानी और नमक का इस्तेमाल किया जाता है। इस ब्रेड को इंडिया में भी काफी लोग पसंद करते हैं।

सावरडो ब्रेड (Sourdough) स्वाद में हल्की सी खट्टी इस ब्रेड को काफीस सारे देशों में पसंद किया जाता है। इसे बनाने के लिए नेचुरल फर्मेंटेड टेक्निक का यूज करते हैं। जिसकी वजह से ये हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं होती है। इसे मैदा और आटा के साथ नेचुरल यीस्ट बनाकर तैयार किया जाता है। और काफी सारे लोग इसके स्वाद को पसंद करते हैं।

सियाबट्टा (Ciabatta) रेस्टोरेंट में पिज्जा और पास्ता के साथ मिलने वाली वो ब्रेड जिसे ज्यादातर लोग खाना पसंद करते हैं। ये इटली में सियाबट्टा बोली जाती है। चपटी से आकार वाली क्रिस्पी और सॉफ्ट ब्रेड होती है। जिसे ट्रेडिशनली इटली में ऑलिव ऑयल के टेस्ट में खाया जाता है।

पिटा ब्रेड पिटा ब्रेड का नाम भी कई बार सुना होगा। ये सउदी देशों में पॉपुलर है। राउंड पॉकेट स्टाइल ब्रेड होती है। जो अंदर से खोखली रहती है और इसे अपनी मनचाही फिलिंग्स से भरा जाता है। इसे फलाफल, कबाब, ग्रिल्ड मीट भरकर खाने में इस्तेमाल किया जाता है।

नान इंडिया की नान रोटी भी काफी पॉपुलर है और इसे सब्जी, दाल के साथ खाना सब पसंद करते हैं।

राई ब्रेड (Rye Bread) राई ब्रेड यूरोप की ट्रेडिशनल ब्रेड है। जिसे क्लासिक सैंडविच बनाने के लिए यूज किया जाता है। जिसमे मीट, मस्टर्ड वगैरह के फ्लेवर करते हैं। ये डार्क ब्राउन कलर की और काफी ठोस होती है। साथ ही इसका टेस्ट भी थोड़ा कड़वा सा होता है।

टॉर्टिला टार्टिला के दिवाने इंडिया में काफी सारे हैं। ये मैक्सिको की ब्रेड है। जो पतली, क्रिस्पी होती है और सैंडविच, रैप्स वगैरह बनाने के लिए यूज होती है।

अरेपा (Arepa) चपटी मक्के के आटे से बनी ब्रेड को कई बार देखा होगा। ये अरेपा बोली जाती है। जो कोलंबिया और वेनेजुएला जैसे देशों में पॉपुलर है। इसे इंडिया के पराठों की तरह पनीर या फिर मीट से भरकर पकाया जाता है और लोग खाते हैं।

स्टीम्ड चाइनीज ब्रेड मंटो चीन की क्लासिक और ट्रेडिशनल ब्रेड है मंटो, जो स्टीम करके बनाई जाती है और टेस्ट में हल्की सी मीठी होती है। सफेद रंग की ये ब्रेड दिखने में काफी टेस्टी लगती है।