फ्रिज में कहां रखें दूध, सब्जियां और फल? जानें किस सेक्शन का क्या है काम
फ्रिज का इस्तेमाल हर घर में होता है और इसमें दूध से लेकर सब्जियों तक सभी को स्टोर किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं फ्रिज में बने सेक्शन अलग-अलग चीजों के लिए होते हैं। चलिए किस सेक्शन में क्या रखते हैं आपको बताते हैं।
हर घर में गर्मी से लेकर सर्दी तक हर मौसम में फ्रिज का इस्तेमाल होता है। फ्रिज का इस्तेमाल पानी ठंडा करने से लेकर खाने को खराब होने से बचाने तक के लिए किया जाता है। फ्रिज में दूध, फल, सब्जियां, पका हुआ खाना, सॉस, बटर, चीज जैसी चीजों को कहीं भी रख देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं फ्रिज के अलग-अलग सेक्शन का तापमान और इस्तेमाल अलग-अलग चीजों के लिए होता है। अगर आप फ्रिज में चीजों को सही जगह पर नहीं रखेंगे, तो वह लंबे समय तक ताजा नहीं रहेगा। सही सेक्शन में रखी गई चीजें लंबे समय तक फ्रेश रहती हैं और खराब नहीं होती। आइये जानते हैं फ्रिज के किस हिस्से में कौन सी चीजें रखनी चाहिए।
1. फ्रिज की ऊपरी शेल्फ में रखें ये चीजें
फ्रिज की ऊपरी शेल्फ में ऐसा खाना रखना सही होता है जिसे पकाने की जरूरत नहीं होती। इसमें बचा हुआ पका खाना, तैयार सलाद, उबले आलू, दही और खाने के लिए तैयार चीजें रख सकते हैं। पके हुए खाने को हमेशा ढककर या एयरटाइट कंटेनर में रखें। इससे खाने की बदबू दूसरी चीजों में नहीं फैलती और क्रॉस-कंटैमिनेशन का खतरा कम होता है।
2. बीच वाली शेल्फ में रखें दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स
फ्रिज की बीच वाली शेल्फ में दूध, पनीर, मक्खन और अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं। हालांकि, दूध को फ्रिज के दरवाजे में रखने से बचें, क्योंकि वहां का टेंपरेचर बार-बार बदलता है। दूध और अन्य डेयरी चीजों को अच्छी तरह बंद करके रखें और पैकेट पर दिए गए स्टोरेज टिप्स को पढ़ें।
3. निचली शेल्फ में रखें कच्चा मीट और मछली
कच्चे चिकन, मीट और मछली को फ्रिज की सबसे निचली शेल्फ में रखना चाहिए। इन्हें बंद डिब्बे या लीक-प्रूफ कंटेनर में रखें, ताकि इनका रस दूसरी चीजों पर न गिरे। इससे खाने में बैक्टीरिया फैलने का खतरा भी कम होता है।
4. फ्रिज की ड्रॉअर में रखें फल और सब्जियां
फ्रिज के निचले हिस्से में बनी ड्रॉअर यानी क्रिस्पर में फल और सब्जियां रखे जाते हैं। यह हिस्सा उनकी नमी को बनाए रखने में मदद करता है। पत्तेदार सब्जियों को साफ और सूखे तरीके से स्टोर करें। फल और सब्जियों को अलग-अलग ड्रॉअर में रखना सही है, क्योंकि कुछ फल एथिलीन गैस छोड़ते हैं, जिससे आसपास रखी सब्जियां जल्दी पक या खराब हो सकती हैं। ध्यान रखें कि केले, आलू, प्याज और कुछ अन्य फल-सब्जियों को फ्रिज में नहीं रखा जाता।
5. फ्रिज के दरवाजे में रखें सॉस और ड्रिंक्स
फ्रिज के दरवाजे का तापमान बाकी हिस्सों के मुकाबले ज्यादा बदलता रहता है। इसलिए यहां ऐसी चीजें रखना बेहतर है जिन्हें तापमान में थोड़े बदलाव से कम नुकसान होता है। सॉस, जैम, अचार, कुछ ड्रिंक्स और पैकेट पर फ्रिज में रखने के टिप्स वाले कंडिमेंट्स यहां रख सकते हैं। दूध, ताजे अंडे और जल्दी खराब होने वाली चीजों को दरवाजे में ना रखें।
6. फ्रीजर में रखें लंबे समय तक इस्तेमाल होने वाला खाना
फ्रीजर में फ्रोजन सब्जियां, मटर, मीट, मछली और लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए पैक किया गया खाना रखा जा सकता है। खाने को फ्रीजर-सेफ पैकेट या कंटेनर में रखें और उस पर तारीख लिख दें। इससे आपको पता रहेगा कि खाना कब स्टोर किया गया था। खाने को सेफ रखने के लिए फ्रीजर का तापमान लगभग -18 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होना चाहिए।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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