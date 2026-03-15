दूध गर्म करते समय फट जाए तो फेंकने की न करें गलती, फटे दूध से बनाएं ये टेस्टी डिश, उंगलियां चाटकर खाएंगे लोग
कई बार होता है कि दूध पकाते समय फट जाता है और फिर इसे फेंकना पड़ता है। अगर आप भी ऐसा ही करते हैं, तो इस बार फटे दूध से सब्जी बनाकर देखें। ये रेसिपी काफी सिंपल है और टेस्टी भी। लोग इसे उंगलियां चाटकर खाएंगे और आप से रेसिपी जरूर पूछेंगे। चलिए बताते हैं ये कैसे बनता है।
कई बार ऐसा होता है कि तेज गर्मी के कारण रखा हुआ दूध गर्म करने पर फट जाता है और किसी समय गैस पर उबालने के लिए रखा हुआ दूध भी फट जाता है। जब पूरा दूध फट जाता है, तो तेज गुस्सा आता है। हर बार उसका पनीर बनाकर खाया भी नहीं जा सकता है और कई लोगों को फटे दूध का पनीर पसंद भी नहीं आता। ऐसे में अक्सर इसे फेंकने का ही एक ऑप्शन बचता है। अगर आप भी दूध फटने पर उसे फेंक देती हैं, तो अब ऐसी गलती न करें। फटे हुए दूध को फेंकने के बजाय उससे टेस्टी डिश बनाएं। दूध से बनी इस डिश को लोग उंगलियां चाट-चाटकर खाएंगे। चलिए आपको बताते हैं आखिर हम किसी रेसिपी की बात कर रहे हैं।
फटे दूध से बन जाएगी टेस्टी सब्जी
सिरका मिलाकर फाड़े
दूध गर्म करते समय फट जाए, तो उसे फिर से गैस पर गर्म करें और उबालते समय थोड़ा सा सिरका मिक्स करें। इससे दूध अच्छे से फट जाएगा। अब इसमें आपको आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच धनिया पाउडर, अदरक, फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स और हरी धनिया बारीक कटी हुई डालकर मिक्स करें। नमक अभी नहीं मिलाना है और अब आपको कॉटन या मलमल का कपड़ा लेकर दूध का पानी अलग करना है और फटा हुआ गाढ़ा दूध अलग होना चाहिए। इसका अलग किया हुआ पानी फेंकना नहीं है। अब अलग किया हुआ फटे दूध में ठंडा पानी डालें। फिर पानी को निचोड़कर फटे दूध को कपड़े में लपेट कर रखें। अब इसे थाली में फैलाएं और इसमें आधा चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च पाउडर मिक्स करें।
सब्जियां काटें
अब इस मिल्क को हाथों से पीसते हुए आटे की तरह गूंथ लें और इसकी छोटी-छोटी बॉल बनाएं। इसके बाद प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च को फाइन चॉप करें। अब आपको पैन में तेल डालना है और लहसुन, जीरा, अदरक कटी हुई इसमें तड़का लगाएं। फिर कटी हुई प्याज को लाल होने तक भूनें। फिर इसमें शिमला मिर्च डालकर पकाएं, अब हल्दी पाउडर, लाल मिर्च डालें। इसके बाद टमाटर डालें और नमक डालकर इसे पकने दें। फिर थोड़ा सा पानी डालकर टमाटर और मसालों को पकने के लिए 2-3 मिनट के लिए छोड़ दें।
बॉल्स डालें
जब सब पक जाए, तब इसमें दूध से बनी बॉल्स को डालें और इसे 5-7 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दें। फिर ढक्कन हटाकर चेक करें, सबकुछ पका हुआ दिखेगा। आखिर में इसमें कसूरी मेथी और चीज को क्रश करके डालें। इससे स्वाद और बढ़ेगा। अब इस सब्जी को आप रोटी या चावल के साथ परोसें। इसे खाने के बाद लोग आप से रेसिपी जरूर पूछेंगे।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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