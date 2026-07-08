वेज पुलाव और वेज बिरयानी को एक समझने की ना करें भूल, जान लें ये जरूरी अंतर
Cooking Tips: वेजिटेरियन लोगों को बिरयानी का स्वाद मिल सके इसलिए वेज बिरयानी भी बनाई जाती है। लेकिन काफी सारे लोग वेज पुलाव को बनाकर उसे ही बिरयानी समझते लेते हैं, जबकि वेज पुलाव और वेज बिरयानी में काफी अंतर होता है, जिसे आपको भी जरूर जानना चाहिए।
खाना बनाना एक कला है। हर डिश का स्वाद केवल मसालों से नहीं आता बल्कि उसके कुकिंग प्रोसेस पर भी डिपेंट करता है। बिरयानी के शौकीन लोगों को केवल स्वाद से मतलब होता है। वहीं कुछ लोग घर में जल्दीबाजी में वेज पुलाव तैयार करते हैं और उसे ही वेज बिरयानी का नाम दे देते हैं। जबकि दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। काफी सारे लोगों को लगता है कि चावल के साथ सब्जियों को पकाकर खाया जा रहा है तो दोनों एक ही है। जबकि दोनों में अच्छा खासा अंतर होता है। अगर आप भी वेज पुलाव बनाकर उसे वेज बिरयानी का नाम दे देती हैं तो इस जरूरी अंतर को जान लें। जिससे जब कभी आप रेस्टोरेंट में जाकर कभी वेज पुलाव खाएं तो उसे वेज बिरयानी समझने की भूल ना करें। और घर में बिरयानी और पुलाव को अलग तरीके से बनाएं। जान लें वेज पुलाव और वेज बिरयानी में क्या अंतर होता है।
वेज पुलाव और वेज बिरयानी में अंतर
पुलाव और बिरयानी को बनाने के प्रोसेस से ही इसका अंतर निकलता है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट के शेप से पूछेंगे तो वो इसका बिल्कुल सटीक जवाब दे देगा।
क्योंकि पुलाव और बिरयानी के स्वाद में काफी सारे लोगों को अंतर पता ही नहीं चलता। चलिए जानें जरूरी अंतर....
- वेज पुलाव और वेज बिरयानी का सबसे खास अंतर उसका कुकिंग करने का तरीका है। जब भी सब्जियों को मिलाकर पुलाव तैयार किया जाता है तो सारी सब्जियों और चावल को अलग-अलग पकाया जाता है, उसके बाद उन्हें साथ में मिक्स करते हैं।
- वहीं जब वेज बिरयानी बनाते हैं तो उसे बिल्कुल वैसे ही हाफ कुक करते हैं जैसे मीट वाली बिरयानी को करते हैं। चिकन बिरयानी की तरह ही सारी सब्जियों और चावल को हाफ कुक किया जाता है और फिर सबको साथ में एक बर्तन में डालकर पकाया जाता है। जिससे वो बिरयानी का स्वाद देती है।
- वहीं दूसरा अंतर है लेयरिंग का, वेज बिरयानी में भी सब्जियों को लेयर करके ही चावलों के साथ रखकर पकाया जाता है।
- जबकि वेज पुलाव बनाते वक्त किसी भी तरह की लेयरिंग नहीं की जाती है। सारी सब्जियों को पका लिया जाता है और साथ ही चावल को भी अलग से पकाकर एक साथ तड़का और मसाले डालकर मिक्स कर दिया जाता है।
- तीसरा अंतर है बरिस्ता, बिरयानी की खुशबू फ्राईड अनियन के बिना अधूरी लगती है। तो बिरयानी में ही फ्राईड अनियन डाले जाते हैं। जब भी वेज पुलाव बनेगा तो उसमे फ्राईड अनियन नहीं डाला जाएगा।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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