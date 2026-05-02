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क्या आपने ट्राई किया ये वायरल पर्पल ड्रिंक? जानें यह क्यों है खास और इसके फायदे

May 02, 2026 05:15 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा पर्पल ड्रिंक Ube क्या है? जानिए इसके फायदे और क्यों लोग इसे मैचा का नया विकल्प मान रहे हैं। इसके अलावा उबे ड्रिंक की रेसिपी भी नोट कर लें।

क्या आपने ट्राई किया ये वायरल पर्पल ड्रिंक? जानें यह क्यों है खास और इसके फायदे

Ube (उबे) एक पर्पल रंग का शकरकंद (Purple Yam) होता है, जो फिलीपींस में काफी लोकप्रिय है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है और इसका स्वाद हल्का मीठा और क्रीमी होता है। आजकल Ube से बने ड्रिंक्स और डेजर्ट सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहे हैं, खासकर 'Ube Latte' एक नया हेल्दी ड्रिंक ऑप्शन बनकर उभरा है।

Ube ड्रिंक क्यों हो रहा है वायरल?

  • Ube का आकर्षक पर्पल रंग और इसका अनोखा स्वाद इसे खास बनाता है। लोग इसे सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं, बल्कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स के कारण भी पसंद कर रहे हैं।
  • इसके अलावा, यह कैफीन-फ्री होता है, इसलिए जो लोग कॉफी या मैचा नहीं पीना चाहते, उनके लिए यह अच्छा विकल्प है।

क्या Ube सच में मैचा का विकल्प है?

Matcha एक ग्रीन टी पाउडर है जिसमें कैफीन होता है। वहीं, Ube एक नेचुरल रूट वेजिटेबल है जिसमें कैफीन नहीं होता। इसलिए, अगर आप कैफीन से बचना चाहते हैं, तो Ube एक बेहतर विकल्प हो सकता है। हालांकि, दोनों के फायदे अलग-अलग हैं।

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Matcha and Ube

Ube ड्रिंक के फायदे

  1. एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर: Ube में एंथोसायनिन (Anthocyanin) नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाता है।
  2. कैफीन-फ्री ड्रिंक: यह ड्रिंक उन लोगों के लिए अच्छा है, जो कैफीन नहीं लेना चाहते या नींद पर असर से बचना चाहते हैं।
  3. एनर्जी देता है: Ube में मौजूद नेचुरल कार्बोहाइड्रेट शरीर को एनर्जी देने में मदद करते हैं।
  4. पाचन के लिए अच्छा: इसमें फाइबर होता है, जो पाचन को बेहतर बनाता है और पेट को हेल्दी रखता है।

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Ube ड्रिंक कैसे बनाएं?

  • दूध तैयार करें: सबसे पहले 1 कप दूध लें। आप अपनी पसंद के अनुसार डेयरी मिल्क या प्लांट-बेस्ड मिल्क (जैसे बादाम या ओट मिल्क) इस्तेमाल कर सकते हैं।
  • Ube मिलाएं: अब इसमें 1–2 चम्मच Ube पाउडर या Ube प्यूरी डालें। अगर आप ज्यादा गाढ़ा फ्लेवर चाहते हैं, तो मात्रा थोड़ा बढ़ा सकते हैं।
  • मिठास एडजस्ट करें: स्वाद के अनुसार इसमें थोड़ा शहद या चीनी डालें। आप चाहें तो हेल्दी ऑप्शन के लिए गुड़ या मेपल सिरप भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
  • अच्छी तरह मिक्स करें: अब सभी चीजों को अच्छी तरह फेंट लें या ब्लेंड कर लें, ताकि ड्रिंक स्मूद और क्रीमी बन जाए।
  • ठंडा या गर्म सर्व करें: अगर आप ठंडा पीना चाहते हैं, तो इसमें 3–4 बर्फ के टुकड़े डालें। अगर गर्म पीना चाहते हैं, तो हल्का गर्म करके सर्व करें।
  • गार्निश (ऑप्शनल): ऊपर से थोड़ा Ube पाउडर या नारियल फ्लेक्स डालकर सजाएं, इससे ड्रिंक और आकर्षक लगेगा।

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टिप:

ज्यादा शुगर डालने से बचें

ताजा और अच्छी क्वालिटी का Ube इस्तेमाल करें

बनाकर तुरंत पीना सबसे अच्छा रहता है।

नोट: Ube एक ट्रेंडी, हेल्दी और कैफीन-फ्री ड्रिंक है, जो मैचा का अच्छा विकल्प बन सकता है। अगर आप कुछ नया और हेल्दी ट्राई करना चाहते हैं, तो Ube जरूर आजमाएं।

Shubhangi Gupta

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Shubhangi Gupta

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शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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