क्या है इथेनॉल? जिससे जलेगा घर का चूल्हा, LPG गैस से क्या कम होगी कीमत
How Ethanol based cooking stove cheaper than LPG: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में इथेनॉल बेस्ड कुकिंग स्टोव का अनावरण किया है। दावा किया जा रहा कि इस स्टोव के आने से एलपीजी गैस सिलेंडर पर लोगों की निर्भरता कम होगी। जानें क्या है इथेनॉल, मेकिंग प्रोसेस और इसका इतिहास।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में इथेनॉल गैस से जलने वाले स्टोव का अनावरण किया है। ये स्टोव पानी में 7 प्रतिशत मात्रा में इथेनॉल को मिलाकर जलाया जाएगा। जिससे इसकी कीमत एलपीजी गैस सिलेंडर से कम आएगी। वहीं ये पूरी तरह से भारत में बना हुआ है। जिससे दूसरे देशों से फ्यूल और ईंधन के लिए इंडिया की निर्भरता भी कम होगी। बता दें कि इथेनॉल पूरी तरह से घरेलू कृषि से बना ईंधन है। इस स्टोव के आने के साथ ही लोगों के दिमाग में कई तरह के सवाल है, तो चलिए जानें आखिर क्या होगी इसकी कीमत और क्या है इथेनॉल, जो लेगा एलपीजी गैस सिलेंडर की जगह।
कैसे जलेगा ये चूल्हा
पूरी तरह से भारत में बने इस चूल्हे को जलाने के लिए इथेनॉल एल्कोहल के साथ पानी की मात्रा को मिलाया जाएगा। जिसकी मदद से इसमे तेज नीली और असरदार लौ निकलेगी और खाना बिल्कुल एलपीजी गैस चूल्हे जैसे ही सुविधा के साथ पककर तैयार होगा।
क्या सुरक्षित होगा इथेनॉल कुक स्टोव
लिक्विड फ्यूल होने की वजह से ये सेफ है। इसके जलने से किसी भी तरह का हार्मफुल धुआं भी नहीं निकलेगा। साथ ही एलपीजी सिलेंडर की तरह हाई प्रेशर ब्लास्ट का भी खतरा नहीं है। पानी के साथ मिलाकर जलाने की वजह से सस्ता भी पड़ेगा
क्या होगी कीमत
इथेनॉल की कीमत 60 से 70 रुपये लीटर होगी। जिससे ये एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत की तुलना में काफी सस्ता भी होगा। पानी में मात्र 7 प्रतिशत ही इथेनॉल डालने की जरूरत होगी और चूल्हा जलने लगेगा।
क्या है इथेनॉल
इथेनॉल एक तरह का एल्कोहल होता है जिसे हिंदी में एथिल एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। इसका यूज पेट्रोल और डीजल में मिलाकर गाड़ी में फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
कैसे बनता है इथेनॉल
इथेनॉल गन्ने के रस, मक्का, कसावा, सड़े आलू और पौधे के अवशेषों के तैयार किया जाता है। इथेनॉल बनाने के प्रोसेस की मदद से इसे 3 तरह के कैटेगरी में बांटा जाता है। इस गैस को ज्यादातर देश बनाने में लगे हैं, जिससे बायो फ्यूल पर डिपेंडेंसी को कम किया जा सके।
दिलचस्प है इथेनॉल बनने का इतिहास
दरअसल, इथेनॉल एल्कोहल को बनाने का आइडिया भी बायो फ्यूल के प्रतिबंध के कारण ही आया था। 1973 में जब अरब और इजरायल देश का युद्ध शुरू हुआ, उस वक्त अरब पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ऑर्गनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ( OAPEC) ने एक तेल प्रतिबंध जारी किया। जिसके मुताबिक कनाडा, अमेरिका जैसे देशों को सऊदी अरब के पेट्रोल निर्यात करने पर बैन लगा दिया था। ये बैन इसलिए था क्योंकि अमेरिका जैसे देशों ने इजरायल को हथियार सप्लाई किया था।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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