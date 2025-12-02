Hindustan Hindi News
आपको पता है ए2 और ए1 घी में फर्क? जानें इस पर ज्यादा पैसे खर्चना क्या वाकई है अक्लमंदी

संक्षेप:

A2 VS A1 Ghee: सीमित मात्रा में घी हमारे सेहत और गट हेल्थ के लिए काफी अच्छा माना जाता है। बीते कुछ साल से ए2 घी काफी ट्रेंड में है। अगर अब तक आप ए1 और ए2 घी में फर्क नहीं जानते तो जान लें।

Tue, 2 Dec 2025 05:17 PMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
घी भारतीय रसोई का एक अहम हिस्सा है। बहुत से न्यूट्रिशनिस्ट, आयुर्वेद डॉक्टर और यहां तक कार्डियोलॉजिस्ट से आपने A2 घी का नाम सुना होगा। इतना तो सब जान चुके हैं कि ए2 घी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। दूसरा यह काफी महंगा होता है। कई लोग नहीं जानते कि नॉर्मल घी से यह कितना अलग होता है और इसके लिए इतना हाइप क्यों है। जानें क्या आपको यह घी खरीदना चाहिए।

ए2 और ए1 घी में क्या है फर्क

दूध में केसीन नाम का प्रोटीन होता है। यह दो तरह का होता है। A1 बीटा केसीन और A2 बीटा केसीन। कुछ शोधों में सामना आया है कि ए2 प्रोटीन ए1 प्रोटीन से ज्यादा हेल्दी होता है। साथ ही जो देसी गाय (गिर, साहीवाल, थारपारकर, राठी वगैरह ब्रीड )होती है उसमें A2 प्रोटीन ज्यादा होता है। यूएस और यूके की कुछ ए2 घी बेचने वाली कंपनियों का दावा है कि गाय का ए1 घी नुकसानदायक होता है। हालांकि यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऐसा नहीं मानती।

टेस्टी होता है ए2 घी

कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ए1 प्रोटीन पचाने में कुछ लोगों को दिक्कत होती है। वहीं ए2 घी पचाने में आसान और ज्यादा पौष्टिक होता है। टेक्स्चर में भी ए2 घी गाढ़ा होता है और लोग मानते हैं कि इसका टेस्ट भी अच्छा होता है।

इम्यूनिटी के लिए बेहतर ए2 घी

जो लोग लैक्टोज नहीं पचा पाते या आईबीएस की समस्या है उनके लिए ए2 घी अच्छा माना जाता है। ए2 घी में विटामिन ए, कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छे माने जाते हैं।

दिल के लिए अच्छा माना जाता है ए2 घी

ऐसा दावा किया जाता है कि ए2 घी में ओमेगा-3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। ये दिल की सेहत के लिए अच्छे होते हैं। यह आपका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रखता है।

क्या आपको खरीदना चाहिए ए2 घी

हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि ए2 के नाम पर बेचे जा रहे सारे घी शुद्ध हों ये जरूरी नहीं। दरअसल भार में ए2 टेस्टिंग किट आसानी से नहीं मिलती। इसलिए बिना टेस्ट किए नहीं पता किया जा सकता है कि घी वाकई ए2 है या नहीं। क्योंकि यह काफी महंगा होता है तो मिलावट का डर हमेशा बना रहता है। अगर आप बहुत सेंसिटिव कैटिगरी में नहीं आते तो ए1 या ए2 दोनों ही घी मॉडरेट अमाउंट में खा सकते हैं।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल, दोनों ही माध्यमों में अपनी पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन, कंटेंट प्लानिंग और एग्जिक्यूशन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर उनकी पैनी नजर रहती है, जिन्हें वह दिलचस्प अंदाज में खबरों के जरिए पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
