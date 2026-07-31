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एनालॉग पनीर: क्या सच में यह नकली है? खरीदने से पहले समझिए फर्क

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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Asli aur Analogue Paneer Mein kya Difference hai: एनालॉग पनीर का नाम इन दिनों खूब सुनने को मिल रहा है। लेकिन क्या यह नकली पनीर होता है? यह कैसे बनता है और क्या इसे खाना सुरक्षित है? आइए आसान भाषा में पूरी बात समझते हैं।

Analogue Paneer Vs Real Paneer
एनालॉग पनीर इन दिनों काफी चर्चा में है। जानिए यह क्या होता है, असली पनीर से कितना अलग है और सेहत पर इसका क्या असर पड़ता है।

शायद ही कोई ऐसा हो जिसे पनीर पसंद ना हो। घर में मटर पनीर बनाना हो, रेस्टोरेंट में शाही पनीर ऑर्डर करना हो या शादी की दावत... पनीर हर जगह नजर आता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से एनालॉग पनीर काफी चर्चा में है। छत्तीसगढ़ में इसे बैन करने का बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं, दूसरे राज्यों में भी इसके इस्तेमाल को लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं।

ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठना बिल्कुल जायज है कि आखिर एनालॉग पनीर होता क्या है? क्या यह नकली पनीर है? क्या इसे खाना सुरक्षित है? अगर आपके मन में भी यही सवाल हैं, तो आइए आसान भाषा में समझते हैं असली फर्क।

एनालॉग पनीर क्या होता है?

घर में बनने वाला पनीर दूध को फाड़कर तैयार किया जाता है। लेकिन एनालॉग पनीर बनाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। यह सिर्फ दूध से नहीं बनता। इसमें दूध के साथ वेजिटेबल ऑयल, स्टार्च, मिल्क पाउडर और दूसरी खाने वाली चीजें मिलाई जाती हैं। फिर मशीन की मदद से इसे पनीर जैसी शेप दी जाती है और देखने में यह बिल्कुल असली पनीर जैसा लगने लगता है।

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क्या यह नकली पनीर है?

हर एनालॉग पनीर नकली नहीं होता। अगर इसे खाने लायक तय नियमों के अनुसार बनाया गया है और पैक पर साफ लिखा है कि यह एनालॉग पनीर है, तो इसे नकली नहीं कहा जा सकता। हां, अगर कोई इसे असली पनीर बताकर बेच रहा है, तो यह गलत है।

असली और एनालॉग पनीर में क्या फर्क है?

असली पनीर:

  • ताजे दूध से बनता है।
  • इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम होता है।
  • स्वाद और खुशबू अलग होती है।
  • कीमत भी थोड़ी ज्यादा होती है।

पनीर

एनालॉग पनीर:

  • इसे कई तरह की खाने वाली चीजों को मिलाकर बनाया जाता है।
  • इसकी लागत कम आती है।
  • होटल और फूड इंडस्ट्री में इसका काफी इस्तेमाल है।
  • देखने में यह असली पनीर जैसा ही लगता है।

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क्या इसे खाना सेहत के लिए सही है?

अगर अच्छी कंपनी का बना हुआ एनालॉग पनीर है और खाने के नियमों के अनुसार तैयार किया गया है, तो इसे खाने से तुरंत नुकसान होने की बात नहीं कही जा सकती। लेकिन ध्यान रखें कि इसमें मिलने वाले पोषक तत्व असली पनीर जैसे हों, यह जरूरी नहीं है। कुछ एनालॉग पनीर में फैट और नमक ज्यादा भी हो सकता है। इसलिए अगर आप रोज पनीर खाते हैं, तो असली पनीर बेहतर विकल्प माना जाता है।

पनीर

कैसे पहचानें कि पनीर असली है या एनालॉग?

  1. पैक पर लिखा लेबल जरूर पढ़ें।
  2. अगर उस पर एनालॉग पनीर लिखा है, तो समझ जाएं कि यह दूध वाला पनीर नहीं है।
  3. बहुत सस्ता पनीर खरीदते समय थोड़ा सावधान रहें।
  4. हमेशा भरोसेमंद दुकान या ब्रांड से ही खरीदें।

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खरीदते समय रखें इन बातों का ध्यान

  • बनाने और खत्म होने की तारीख जरूर देखें।
  • बहुत सस्ता मिलने पर एक बार जरूर जांच लें।
  • अगर किसी वजह से शक हो, तो उसे खरीदने से बचें।

नोट: एनालॉग पनीर कोई जहरीली चीज नहीं है, लेकिन असली पनीर और एनालॉग पनीर एक जैसे भी नहीं हैं। अगर आप घर के लिए पनीर ले रहे हैं और अच्छी मात्रा में प्रोटीन चाहते हैं, तो असली दूध से बना पनीर बेहतर रहेगा। ग्राहक के तौर पर आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आपकी प्लेट में जो पनीर परोसा जा रहा है, वह आखिर है क्या। सही जानकारी होगी, तभी आप अपनी सेहत और जेब दोनों के हिसाब से सही फैसला ले पाएंगे।

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