चमकदार अंगूर दिखते हैं ताजा, लेकिन होते हैं पेस्टिसाइड से भरे- जानें धोने का सही तरीका
बाजार से लाए गए चमकदार अंगूर जितने ताजा दिखते हैं, उतने ही कीटनाशकों से भरे भी हो सकते हैं। सही तरीके से धोकर आप अंगूर को सुरक्षित, हेल्दी और खाने के लिए पूरी तरह फिट बना सकते हैं।
ताजे, रसीले और मीठे अंगूर लगभग हर किसी को पसंद होते हैं। लेकिन उनकी चमकदार स्किन के पीछे एक सच्चाई छुपी होती है- कीटनाशक, वैक्स कोटिंग और मिट्टी के कण। अंगूर उन फलों में शामिल हैं जिन पर खेती के दौरान सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड स्प्रे किया जाता है, क्योंकि ये कीड़े, फंगस और फफूंद के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। ऐसे में बिना सही तरीके से धोए अंगूर खाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
क्यों अंगूरों पर ज्यादा कीटनाशक होते हैं?
अंगूर पतली स्किन वाले फल होते हैं और गुच्छों में उगते हैं। इन्हें कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए किसान कई बार अलग-अलग केमिकल ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि इनकी सतह पर पेस्टिसाइड रेजिड्यू जमा हो सकता है।
अंगूर धोने के आसान और असरदार तरीके
तरीका 1: बहते पानी में धोना
यह सबसे आसान और बेसिक तरीका है। अंगूरों को छलनी में डालें, ठंडे बहते पानी के नीचे 30–60 सेकंड तक धोएं और फिर उंगलियों से हल्का रगड़ें। इससे सतह की गंदगी और कुछ पेस्टिसाइड निकल जाते हैं।
तरीका 2: बेकिंग सोडा में भिगोना
2 कप पानी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं, अंगूर 10–15 मिनट तक भिगोकर रखें और बाद में साफ पानी से अच्छी तरह धो लें। एक्सपर्ट्स के अनुसार बेकिंग सोडा कुछ कीटनाशकों को तोड़ने में साधारण पानी से ज्यादा प्रभावी होता है।
तरीका 3: सिरके का घोल
1 भाग सिरका और 3 भाग पानी मिलाएं, अंगूर 5–10 मिनट तक उसमें भिगोएं और फिर बाद में अच्छे से धो लें। यह तरीका माइक्रोब्स और केमिकल रेजिड्यू कम करने में मदद करता है।
तरीका 4: नमक वाले पानी में धोना
2 कप गुनगुने पानी में 1 चम्मच नमक डालें, 5–10 मिनट तक अंगूर उसमें भिगोएं, हल्के हाथ से रगड़ें और फिर धो लें। नमक सतह पर चिपके केमिकल्स और गंदगी को ढीला करने में मदद करता है।
अंगूर स्टोर करने के सही टिप्स
- खरीद के तुरंत बाद ना धोएं: धोने से नमी बढ़ती है, जिससे अंगूर जल्दी खराब हो सकते हैं।
- ओरिजिनल जालीदार पैक में रखें: परफोरेटेड बैग एयरफ्लो बनाए रखता है।
- फ्रिज में सही तापमान पर रखें: 0–4°C पर क्रिस्पर ड्रॉअर सबसे सही रहता है।
- तेज गंध वाली चीजों से दूर रखें क्योंकि अंगूर आसानी से गंध सोख लेते हैं।
किचन और हेल्थ टिप: अंगूर सेहत के लिए फायदेमंद हैं, लेकिन तभी जब उन्हें सही तरीके से साफ किया जाए। सही वॉशिंग और स्टोरेज से आप पेस्टिसाइड्स के खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
