रोज की चाय में मिलाएं ये 1 सीक्रेट चीज! बिना मिल्क पाउडर के भी बनेगी गाढ़ी और क्रीमी
चाय के शौकीन हैं तो एक बार ये 1 चीज मिलाकर चाय जरूर बनाएं। इतनी गाढ़ी और मलाईदार बनेगी कि पी कर मजा आ जाएगा। इसके लिए आपको मिल्क पाउडर या कोई चीज बाहर से नहीं लानी है। आपकी किचन में ही इसका सीक्रेट छिपा है।
सुबह की शुरुआत हो या शाम की थकान मिटानी हो, एक कप गरमा-गरम चाय पी कर मजा आ जाता है। अगर आप एक टी लवर हैं, तो बढ़िया चाय की कीमत आप से बढ़कर भला कौन जान सकता है। वैसे चाय तभी ज्यादा टेस्टी लगती है, जब गाढ़ी और मलाईदार हो। इसके लिए कुछ लोग चाय में मिल्क पाउडर एड करते हैं, जिससे बड़ी क्रीमी चाय बनती है। लेकिन अगर घर में मिल्क पाउडर ना हो, तब भी आप टेस्टी चाय बना सकते हैं। इसके लिए बस कुछ बातें ध्यान रखनी है और लास्ट में आपको एक चीज एड करनी है, जो अमूमन घर पर मिल ही जाती है। हम बात कर रहे हैं मलाई की, जो चाय को गाढ़ा तो बनाती ही है, साथ ही चाय ज्यादा स्वादिष्ट भी बनती है। तो चलिए जानते हैं इसे चाय में कब और कैसे एड करना है।
चाय को गाढ़ा और टेस्टी बनाएगी ये 1 चीज
चाय को गाढ़ा और टेस्टी बनाना है, तो उसमें थोड़ी सी दूध की मलाई जरूर एड कर दें। मलाई मिलाने से बिल्कुल ढाबे जैसी रिच और क्रीमी टेस्ट वाली चाय बनती है। मलाई हमेशा लास्ट में ही एड की जाती है। जब आप अदरक, चायपत्ती और चीनी वगैरह डालकर चाय को पकाने रखते हैं, उसके बाद उसमें थोड़ी सी ताजी मलाई एड करें। इसके बाद चाय को थोड़ी देर के लिए और पकने दें। मलाई चाय में अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी।
स्वाद की टिप: मलाई को थोड़े से गर्म दूध के साथ अच्छी तरह फेंट लें, ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियां ना रहें। फिर इसे चाय बनाने में इस्तेमाल करें, ये अच्छी तरह चाय में मिक्स हो जाती है।
मलाई की जगह फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हैं
चाय में मलाई की जगह आप थोड़ा सा फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हैं। फ्रेश क्रीम से भी चाय का साथ का टेक्चर और स्वाद काफी अच्छा हो जाता है। चाय गाढ़ी और क्रीमी बनती है। इसे भी आपको आखिर में ही मिलाना है। जब चाय पकने लगे, तब 1-2 चम्मच फ्रेश क्रीम को इसमें एड करें और धीमी आंच पर चाय को 30-40 सेकंड के लिए पका लें। इसके बाद चाय को गरमा-गरम सर्व करें।
गुड़ डालने से भी गाढ़ी होती है चाय
चीनी की जगह अगर आप चाय में थोड़ा सा गुड़ डालते हैं, तो उससे भी चाय गाढ़ी और क्रीमी बनती है। हालांकि गुड़ पूरी तरह चाय को गाढ़ा नहीं करता है, लेकिन इससे चाय का टेस्ट ज्यादा क्रीमी और रिच महसूस होता है। अगर आप चीनी अवॉइड करते हैं, तो उसकी जगह गुड़ एक हेल्दी और अच्छी चॉइस हो सकता है। इससे चाय भी मीठी होगी और स्वाद भी जबरदस्त आएगा।
स्वाद की टिप: चाय बनाने के लिए हमेशा फुल क्रीम दूध इस्तेमाल करें। इससे चाय थिक और क्रीमी बनती है। अगर दूध पतला है तो उसमें पानी की मात्रा कम रखें। दो कप दूध के साथ एक कप पानी काफी रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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