रेस्टोरेंट जैसा पनीर घर में बनाना है? तो सीख लें फ्राई करने का सही तरीका!

संक्षेप:

रेस्टोरेंट वाला पनीर इसलिए इतना सॉफ्ट और टेस्टी बनता है क्योंकि वो इसे स्पेशल तरीके फ्राई करते हैं और उसके बाद ही कोई डिश बनाते हैं। तो चलिए आज इन्हीं सीक्रेट टिप्स के बारे में जानते हैं ताकि घर पर आपका पनीर भी सॉफ्ट और जूसी बने।

Jan 29, 2026 02:37 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
घर में जब भी कुछ स्पेशल बनाना हो तो सबसे पहले पनीर की डिमांड आती है। पनीर से कई डिशेज बन जाती हैं जैसे मटर पनीर, पनीर बटर मसाला, शाही पनीर, पनीर दो प्याजा, चिली पनीर और भी बहुत कुछ। लेकिन हर डिश में पनीर को सबसे पहले फ्राई करना होता है। अगर आप कच्चा पनीर ही डाल देती हैं, तो वो काफी सख्त हो जाता है और रबड़ की तरह खिंचता है। जिस वजह से टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। रेस्टोरेंट वाला पनीर इसलिए इतना सॉफ्ट और टेस्टी बनता है क्योंकि वो इसे स्पेशल तरीके फ्राई करते हैं और उसके बाद ही कोई डिश बनाते हैं। तो चलिए आज इन्हीं सीक्रेट टिप्स के बारे में जानते हैं ताकि घर पर आपका पनीर भी सॉफ्ट और जूसी बने।

पनीर को घी में कर लें फ्राई

पनीर की कोई भी डिश बना रही हैं तो सबसे पहले उसे हल्का सा फ्राई जरूर कर लें। इसके लिए सबसे पहले पनीर को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक नॉन स्टिक पैन में हल्का सा देसी घी डालें, फिर पनीर के टुकड़ों को इसमें डाल दें। इन्हें गोल्डन होने तक फ्राई करें। पनीर को हर तरफ से आपको फ्राई कर लेना है। इससे बाहर की लेयर क्रिस्पी हो जाएगी और पनीर अंदर से एकदम सॉफ्ट हो जाएगा।

पनीर फ्राई करने का सबसे आसान तरीका

कई बार पनीर को टुकड़ों में काटकर फ्राई करने से वो टूट जाता है। इस तरह ये तेल या घी भी काफी ज्यादा सोखता है। अगर आप ये झंझट नहीं चाहती हैं तो पनीर को बिना टुकड़ों में काटे, पूरे ब्लॉक को एक साथ फ्राई कर सकती हैं। इसे हर साइड से अच्छी तरह गोल्डन होने तक फ्राई कर लें। इसके बाद आप इसे छोटे टुकड़ों में काटकर सब्जी बना सकती हैं। इस तरह ये तेल भी कम सोखता है और अंदर से सॉफ्ट, बाहर से क्रिस्पी भी बनता है।

गर्म पानी में तुरंत डालें पनीर

पनीर को फ्राई करने के बाद भी ये सख्त और ड्राई रह जाता है। इसके लिए बड़े-बड़े शेफ पनीर को फ्राई करने के तुरंत बाद एक सिंपल सी टिप फॉलो करते हैं। आपको बस पनीर फ्राई करने के तुरंत बाद गर्म पानी में डाल देना है। पानी बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इसमें पनीर को कम से कम 10 मिनट के लिए जरूर रखें। उसके बाद ही इस्तेमाल करें। एकदम सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होगा।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
