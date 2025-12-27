Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़खानाWant Juicy and Flavor Packed Chicken Dont Miss This Marination Hack
कुकिंग टिप: चिकन पकाने से पहले ये एक स्टेप ना किया तो स्वाद अधूरा रहेगा
चिकन मैरिनेट करते समय दही सिर्फ स्वाद के लिए नहीं डाली जाती। इसमें मौजूद प्राकृतिक एसिड और एंजाइम्स चिकन को मुलायम, रसीला बनाते हैं और मसालों को अच्छे से चिपकने में मदद करते हैं।
Dec 27, 2025 08:11 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
दही (Curd) का इस्तेमाल चिकन मैरिनेशन में भारतीय और मध्य-पूर्वी कुकिंग का एक बेहद अहम हिस्सा रहा है। यह सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं डाला जाता, बल्कि इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक और कुकिंग लॉजिक है। अगर आपने कभी सोचा है कि दही में मैरिनेट किया हुआ चिकन ज्यादा सॉफ्ट और जूसी क्यों होता है, तो इसके कई कारण हैं।
- सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है टेंडराइजेशन। दही में मौजूद लैक्टिक एसिड और नेचुरल एंजाइम चिकन के मसल फाइबर्स को धीरे-धीरे तोड़ते हैं। यह प्रक्रिया बहुत सॉफ्ट होती है, इसलिए चिकन गलता नहीं बल्कि अंदर तक मुलायम बनता है। यही वजह है कि दही में मैरिनेट किया हुआ चिकन पकने के बाद भी रबरी या सख्त नहीं लगता।
- दूसरा फायदा है जूसीनेस को लॉक करना। दही चिकन के चारों तरफ एक क्रीमी लेयर बना लेता है, जो पकाते समय नमी को अंदर बंद कर देती है। चाहे आप चिकन को ग्रिल करें, तंदूर में पकाएं या कढ़ाही में, दही मैरिनेशन चिकन को सूखने से बचाता है और हर बाइट में रसदार स्वाद देता है।
- तीसरा महत्वपूर्ण कारण है मसालों का बेहतर एब्जॉर्प्शन। दही की गाढ़ी बनावट मसालों को चिकन से अच्छी तरह चिपकने में मदद करती है। हल्दी, मिर्च, गरम मसाला या हर्ब्स- सब दही के साथ मिलकर चिकन में अंदर तक समा जाते हैं। इससे फ्लेवर सिर्फ ऊपर-ऊपर नहीं रहता बल्कि हर लेयर में बराबर फैलता है।
- दही तीखे मसालों को बैलेंस करने का भी काम करता है। ज्यादा मिर्च या गरम मसालों की तेजी दही की ठंडक और हल्की खट्टास से संतुलित हो जाती है। यही वजह है कि दही में मैरिनेट किया चिकन मसालेदार होने के बावजूद पेट पर भारी नहीं लगता।
- एक और बड़ा फायदा यह है कि दही नींबू या सिरके की तुलना में स्लो और सेफ मैरिनेशन देता है। ज्यादा एसिडिक इंग्रीडिएंट्स चिकन को जल्दी सख्त कर सकते हैं, लेकिन दही धीरे-धीरे असर करता है जिससे टेक्सचर परफेक्ट बना रहता है।
कुकिंग टिप: अगर आप रेस्टोरेंट-स्टाइल सॉफ्ट और सक्युलेंट चिकन चाहते हैं, तो मैरिनेशन में दही को कभी स्किप ना करें। यह स्वाद, टेक्सचर और जूसीनेस- तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है।
