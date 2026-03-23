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वायरल किचन हैक: अनीता ने 4 ट्रिक्स से जमाया दही, जानें कौन सा तरीका हुआ फेल और कौन पास?

Mar 23, 2026 01:33 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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दही सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है और यही वजह है कि लोग अब इसे हर सीजन में खाना पसंद करते हैं। ज्यादातर लोग दही घर पर ही जमाते हैं लेकिन आजकल इसे जमाने के लिए कई हैक्स आ चुके हैं। चलिए बताते हैं दही जमाने का कौन सा हैक वाकई में काम करता है।

वायरल किचन हैक: अनीता ने 4 ट्रिक्स से जमाया दही, जानें कौन सा तरीका हुआ फेल और कौन पास?

गर्मी हो या सर्दी आजकल लोग हर सीजन में दही खाना पसंद करते हैं। दही सेहत के लिए फायदेमंद होता है और ये पाचन को भी बेहतर करता है। दही लोग ऐसे भी खाते हैं और इसका रायता भी बनाते हैं। अब ज्यादातर लोग घर पर ही दही जमाने लगे हैं और इसके लिए हम सालों से एक तरीका अजमा रहे हैं। गुनगुने दूध में दही का तोड़ डालो और रातभर में दही जम जाता है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और हर दिन नए किचन हैक्स और तरीके आते रहते हैं। दही जमाने के लिए भी एक-दो नहीं बल्कि 4 तरीके आ चुके हैं। अनीता मेहता जो कुकिंग की रेसिपी और हैक्स से जुड़े वीडियो अपने यूट्यूब पर शेयर करती रहती हैं, उन्होंने दही जमाने के इन सभी हैक्स को अजमाकर देख लिया है। चलिए आपको भी बताते हैं दही जमाने का कौन सा तरीका पास हुआ और कौन सा फेल?

दही जमाने के 4 वायरल हैक्स-

1- चांदी के चम्मच वाला हैक

अनीता ने एक कटोरी में गुनगुना दूध लिया और उसमें चांदी का चम्मच डाल दिया। वायरल हैक में कहा जा रहा था कि इस हैक से दही जम जाती है, लेकिन ये हैक पूरी तरह से फेल साबित हुआ। चांदी की किसी भी चीज से दही नहीं जमता।

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2- मिर्ची से दही जमेगा

दूसरे वायरल हैक में कहा गया कि गुनगुने दूध में 3-4 मिर्ची डंठल सहित डाल दीजिए। इसमें दही का जामन नहीं डालना है, बस इसे रातभर के लिए गर्म जगह पर छोड़ दें। सुबह दही जमा मिलेगा। अनिता ने बताया कि ये हैक वाकई काम करता है। मिर्ची से दही जम जाता है।

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3- नींबू से दही जमाओ

तीसरा वायरल हैक है कि आप गुनगुने दूध में आधे नींबू का रस डाल दें। इसे भी रातभर के लिए छोड़ दें और सुबह दही जम जाएगा। ये हैक भी काम करता है लेकिन इससे दही पतला जमेगा। अनिता ने बताया कि दही जम तो जाएगा लेकिन बिल्कुल पानी जैसा रहेगा।

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4- जामन वाला दही हैक

गुनगुने दूध में 2 चम्मच दही का तोड़ डालकर इसे रातभर के लिए नॉर्मल टेंपरेचर वाली जगह पर छोड़ दें। सुबह आपको परफेक्ट-गाढ़ा दही जमा हुआ मिलेगा। हमारा सालों पुराना तरीका दही को जमाने के लिए सबसे ज्यादा सही और सरल है। तो आपको अगर दही जमाना है तो आखिरी वाला और मिर्ची वाला हैक ट्राई करके देख लें।

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Deepali Srivastava

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Deepali Srivastava

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दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


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