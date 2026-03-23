वायरल किचन हैक: अनीता ने 4 ट्रिक्स से जमाया दही, जानें कौन सा तरीका हुआ फेल और कौन पास?
दही सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है और यही वजह है कि लोग अब इसे हर सीजन में खाना पसंद करते हैं। ज्यादातर लोग दही घर पर ही जमाते हैं लेकिन आजकल इसे जमाने के लिए कई हैक्स आ चुके हैं। चलिए बताते हैं दही जमाने का कौन सा हैक वाकई में काम करता है।
गर्मी हो या सर्दी आजकल लोग हर सीजन में दही खाना पसंद करते हैं। दही सेहत के लिए फायदेमंद होता है और ये पाचन को भी बेहतर करता है। दही लोग ऐसे भी खाते हैं और इसका रायता भी बनाते हैं। अब ज्यादातर लोग घर पर ही दही जमाने लगे हैं और इसके लिए हम सालों से एक तरीका अजमा रहे हैं। गुनगुने दूध में दही का तोड़ डालो और रातभर में दही जम जाता है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और हर दिन नए किचन हैक्स और तरीके आते रहते हैं। दही जमाने के लिए भी एक-दो नहीं बल्कि 4 तरीके आ चुके हैं। अनीता मेहता जो कुकिंग की रेसिपी और हैक्स से जुड़े वीडियो अपने यूट्यूब पर शेयर करती रहती हैं, उन्होंने दही जमाने के इन सभी हैक्स को अजमाकर देख लिया है। चलिए आपको भी बताते हैं दही जमाने का कौन सा तरीका पास हुआ और कौन सा फेल?
दही जमाने के 4 वायरल हैक्स-
1- चांदी के चम्मच वाला हैक
अनीता ने एक कटोरी में गुनगुना दूध लिया और उसमें चांदी का चम्मच डाल दिया। वायरल हैक में कहा जा रहा था कि इस हैक से दही जम जाती है, लेकिन ये हैक पूरी तरह से फेल साबित हुआ। चांदी की किसी भी चीज से दही नहीं जमता।
2- मिर्ची से दही जमेगा
दूसरे वायरल हैक में कहा गया कि गुनगुने दूध में 3-4 मिर्ची डंठल सहित डाल दीजिए। इसमें दही का जामन नहीं डालना है, बस इसे रातभर के लिए गर्म जगह पर छोड़ दें। सुबह दही जमा मिलेगा। अनिता ने बताया कि ये हैक वाकई काम करता है। मिर्ची से दही जम जाता है।
3- नींबू से दही जमाओ
तीसरा वायरल हैक है कि आप गुनगुने दूध में आधे नींबू का रस डाल दें। इसे भी रातभर के लिए छोड़ दें और सुबह दही जम जाएगा। ये हैक भी काम करता है लेकिन इससे दही पतला जमेगा। अनिता ने बताया कि दही जम तो जाएगा लेकिन बिल्कुल पानी जैसा रहेगा।
4- जामन वाला दही हैक
गुनगुने दूध में 2 चम्मच दही का तोड़ डालकर इसे रातभर के लिए नॉर्मल टेंपरेचर वाली जगह पर छोड़ दें। सुबह आपको परफेक्ट-गाढ़ा दही जमा हुआ मिलेगा। हमारा सालों पुराना तरीका दही को जमाने के लिए सबसे ज्यादा सही और सरल है। तो आपको अगर दही जमाना है तो आखिरी वाला और मिर्ची वाला हैक ट्राई करके देख लें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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