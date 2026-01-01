अब साल भर चलेगा गुड़: न नमी का डर, न खराब होने की टेंशन; आजमाएं वीना गुप्ता के स्मार्ट किचन टिप्स

संक्षेप: अगर आप भी इस समस्या से अकसर परेशान रहते हैं तो कुकिंग एक्सपर्ट वीना गुप्ता के स्मार्ट किचन टिप्स आपकी उलझन को आसन बना सकते हैं। वीना गुप्ता ने सोशल मीडिया पर गुड़ को साल भर तक स्टोर करने का तरीका शेयर किया है।

मौसम चाहे गर्मी का हो या सर्दियों का, गुड़ सदियों से भारतीय रसोई का एक अहम हिस्सा रहा है। खाने के बाद मुंह में मिठास घोलता गुड़ कई डेजर्ट बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। गुड़ की तासीर गर्म होने की वजह से खासतौर पर सर्दियों में इसका सेवन सेहत को कई फायदे देता है। हालांकि गुड़ को लेकर अक्सर यह शिकायत बनी रहती है कि कुछ ही हफ्तों में गुड़ या तो पानी छोड़कर पिघलने लगता है या फिर इतना सख्त हो जाता है कि उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। अगर आप भी इस समस्या से अकसर परेशान रहते हैं तो कुकिंग एक्सपर्ट वीना गुप्ता के स्मार्ट किचन टिप्स आपकी उलझन को आसन बना सकते हैं। वीना गुप्ता ने सोशल मीडिया पर गुड़ को साल भर तक स्टोर करने का तरीका शेयर किया है। जिससे गुड़ ना तो नमी से चिपचिपा होकर खराब होगा और ना ही पत्थर जैसा कड़क।

गुड़ को सही बर्तन में रखें खाने-पीने की चीजों को स्टोर करने के लिए लोग अकसर प्लास्टिक के डिब्बों का यूज करते हैं। लेकिन गुड़ के मामले में ऐसी गलती ना करें। वीना गुप्ता कहती हैं कि गुड़ को प्लास्टिक के डिब्बे में स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से गुड़ में नमी जल्दी आ जाती है और गुड़ खराब होने लगता है। गुड़ को हमेशा स्टील के डिब्बे में स्टोर करके रखें। इससे गुड़ नमी से सुरक्षित रहने के साथ स्वाद में भी अच्छा बना रहता है।

गुड़ को छोटे टुकड़ों में काटकर स्टोर करें बाजार से खरीदा गया गुड़ अकसर बड़े ढेलों के आकार में होता है। वीना गुप्ता सलाह देती हैं कि गुड़ को स्टोर करने से पहले उसे हमेशा छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़कर रख लेना चाहिए। ऐसा करने से एक तो गुड़ डिब्बे में कम जगह लेगा और दूसरा, इस्तेमाल करते समय तोड़ने की मशक्कत से भी बचाव होगा।

एयरटाइट पैकिंग गुड़ हवा के संपर्क में आते ही पिघलना शुरू कर देता है। ऐसे में गुड़ को स्टील के डिब्बे में भरते हुए यह जरूर सुनिश्चित करें कि डिब्बा पूरी तरह साफ और सूखा हुआ एयरटाइट हो।