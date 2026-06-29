ना फ्रिज, ना केमिकल! फिर भी हफ्तों फ्रेश रहता है ये अनोखा मक्खन, क्या आपने खाया है?
Uthukuli Butter: मक्खन को फ्रेश रखने के लिए फ्रिज की जरूरत पड़ती है, लेकिन भारत में एक ऐसा मक्खन भी है जो बिना फ्रिज और बिना प्रिजर्वेटिव्स के हफ्तों तक फ्रेश रहता है। आइए जानते हैं इस बटर की खासियत!
कोई भी मक्खन हो, ताजा-ताजा निकालो तो तुरंत फ्रिज में रखना पड़ता है। बिना फ्रिज के तो बटर में बड़ी जल्दी महक आना शुरू हो जाती है। लेकिन क्या आज जानते हैं कि भारत में एक ऐसा मक्खन भी बनता है, जो बिना फ्रिज के हफ्तों तक ताजा बना रहता है? आप सोच रहे होंगे कि इसमें प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मक्खन प्राकृतिक रूप से ही कुछ ऐसा होता है कि बिना फ्रिज में रखे हफ्तों तक इसमें महक नहीं आती। हम बात कर रहे हैं उथुकुली बटर की, जो तमिलनाडू के तिरुप्पुर जिले में स्थित एक छोटे से शहर 'उथुकुली' से आता है। साउथ इंडिया में ये 'उथुकुली वेन्ने' (बटर) नाम से फेमस है, वहीं अब पूरे देश में सबसे प्रसिद्ध मक्खन के रूप में जाना जाने लगा है।
आखिर क्यों इतना खास है उथुकुली बटर?
उथुकुली बटर को खास बनाता है इसका गाढ़ा और मलाईदार स्वाद, जो आम मक्खन से काफी रिच होता है। साथ ही बिना फ्रिज, बिना प्रिजर्वेटिव्स के हफ्तों तक ताजा बने रहने की इसकी खासियत भी इसे नॉर्मल मक्खन से अलग बनाती है। इसी पॉपुलेरिटी को देखते हुए वर्ष 2024 में उथुकुली बटर को जियोग्राफिकल इंडिकेशन (GI Tag) भी प्रदान किया गया। इस बटर को बनाए जाने की पारंपरिक प्रक्रिया भी इसे खास और अनोखा बनाती है।
पारंपरिक तरीके से बनाया जाता है ये खास मक्खन
उथुकुली बटर को पारंपरिक तरीके से बनाया जाता है। इसे पुराने जमाने की तरह ही मथनी से मथकर निकाला जाता है। बड़े-बड़े लकड़ी के चर्नर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें मलाई को मथकर मक्खन तैयार किया जाता है। इस दौरान किसी भी तरह के प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है।
लंबे समय तक क्यों खराब नहीं होता उथुकुली बटर?
उथुकुली बटर नॉर्मल मक्खन से ज्यादा स्वादिष्ट, गाढ़ा, मलाईदार और टिकाऊ इसलिए भी होता है क्योंकि यहां भैंसों की डाइट अलग होती है।दरअसल उथुकुली का मौसम शुष्क है, इसलिए यहां ही भैंसों को ज्वार के डंठल, सूखा सहन करने वाली फसलें और कपास के बीज जैसी चीजें चारे के रूप में खिलाई जाती हैं। इससे उन्हें दूध में फैट की मात्रा सामान्य दूध से ज्यादा होती है। यही वजह है कि मक्खन भी ज्यादा गाढ़ा और स्वादिष्ट बनता है। साथ ही जल्दी खराब भी नहीं होता।
सिर्फ स्वाद नहीं पोषण से भी है भरपूर
ये मक्खन स्वाद में तो बेहतर होता ही है, साथ ही पोषण से भी भरपूर है। इसमें विटामिन ए, डी, ई और के मौजूद होते हैं, साथ ही हेल्दी फैट्स और प्रोटीन की मात्रा भी ज्यादा होती है। एक ये वजह भी है जिसके कारण लोग समस्या मक्खन की तुलना में इसे ज्यादा बेहतर मानते हैं।
परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा है ‘उथुकुली वेन्ने’
उथुकुली बटर दक्षिण भारत की परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। इसे मंदिरों में प्रसाद बनाने या बाकी शुभ कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही वहां के खानपान से भी इसका गहरा नाता जुड़ चुका है। हालांकि GI टैग मिलने के बाद से ये बटर अब सिर्फ साउथ इंडिया ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध हो चुका है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
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