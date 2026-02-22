मलाई से घी और पनीर साथ में निकल आएगा, यूजफुल हैक क्रिएटर ने किया शेयर
How to extract ghee and paneer together from malai: मलाई से घी निकालने का तरीका तो आपको पता ही होगा। साथ में काफी सारे मावा भी निकाल लेते हैं। लेकिन अब आप मलाई से घी निकालने के साथ पनीर भी बना सकती हैं। नोट करें क्रिएटर की ये ट्रिक।
घी खाने के फायदे चाहिए तो इसे घर में बनाना ही अच्छा होता है। लेकिन काफी सारे लोग घी बनाना मुश्किल समझते हैं। वहीं कुछ को लगता है कि ये समय के साथ सामान की भी बर्बादी है क्योंकि घी निकलने के साथ काफी सारा ब्राउन पार्ट भी निकलता है। लेकिन आप अगर थोड़ी भी स्मार्ट वुमन हैं तो मलाई के साथ पनीर को भी निकाल सकती हैं। कंटेट क्रिएटर नीलिमा ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर मलाई से घी और पनीर दोनों साथ में निकालने की ट्रिक शेयर की है। इस ट्रिक को आप भी आजमा सकती हैं।
मलाई से घी और पनीर साथ में निकालने की ट्रिक
- मलाई से घी निकालने के लिए डायरेक्ट मलाई का यूज किया जाएगा।
- सबसे पहले डिब्बे से मलाई को निकालकर कड़ाही में या बर्तन में पलट दें।
- अब इसे गैस पर रखें और तब तक गर्म करें जब तक कि पूरी मलाई पिघलकर लिक्विड फार्म में ना हो जाए।
- जब मलाई पूरी पिघल कर पतली हो जाए तो गैस बंद कर दें और इसे ठंडा हो जाने दें।
- फ्रीजर में पहले से ही गिलास में पानी रखकर बर्फ जमा लें।
- जब मलाई ठंडी हो जाए तो गिलास में बर्फ जमाकर मलाई के बीच में रख दें।
- फिर मलाई के बर्तन को फ्रिज में ठंडा होने के लिए 4-5 घंटे के लिए रख दें।
- 4-5 घंटे के बाद मलाई के बर्तन को फ्रिज से बाहर निकालें।
- इतनी देर में मलाई जम जाएगी और बीच में रखे गिलास को बाहर निकालें और उसमे रखे पानी को मलाई में ही पलट दें।
- पानी की मदद से मलाई को धो डालें। चार से पांच बार पानी डालकर मलाई को धो लें। ये जो मलाई का पानी निकला है इसी से पनीर बनेगा।
- बस अब इस मलाई के बर्तन को गैस पर चढाएं। वहीं साथ वाले दूसरे चूल्हे पर मलाई के धोए हुए पानी को भी चढ़ा दें।
- मलाई को धीमी आंच पर घी बनने के लिए छोड़ दें।
- वहीं बर्तन में चढ़े पानी को गर्म करने पर वो फटना शुरू हो जाता है। अगर ये फट ना रहा हो तो थोड़ा सा नींबू का रस या विनेगर डाल दें। इससे ये पानी आसानी से फट जाएगा और बस इसे छानकर पनीर अलग कर लें।
- वहीं गैस पर धीमी आंच पर रखकर घी बना लें।
लेखक के बारे मेंAparajita
शॉर्ट बायो
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।