तलने के बाद तेल गंदा हो जाता है? इस वायरल ट्रिक से 1 मिनट में साफ कर लेंगी, निकल जाएगा कालापन!

संक्षेप: Viral Kitchen Hack: चीजें तलने के बाद तेल इतना गंदा लगने लगता है कि दोबारा इस्तेमाल करने का मन ही नहीं करता। ऐसे में आप ये वायरल हैक ट्राई कर सकती हैं।

घर में अक्सर पूड़ी, पकौड़ी और मठरी जैसी फ्राइड चीजें बनती रहती हैं। इन चीजों को तेल में एक बार तल लो, तो फिर सारा तेल गंदा सा हो जाता है। कई बार चीजें तलने के बाद ये तेल इतना गंदा लगने लगता है कि दोबारा इस्तेमाल करने का मन ही नहीं करता। उल्टा इस तेल में कोई दूसरी चीज तल दो, तो उसपर भी ये काले कण चिपकने लगते हैं। अब इतना सारा तेल वेस्ट तो नहीं कर सकते। तो कुछ महिलाएं इसे छलनी में भी छानकर देखती हैं, लेकिन तेल काला का काला ही रहता है। अब ये एक कॉमन समस्या है और इसका हल भी बड़ा आसान है। इंस्टाग्राम पर इसी से जुड़ा एक हैक लोगों को काफी पसंद आ रहा है, जो गंदे तेल को चुटकियों में साफ कर देगा। तो चलिए जानते हैं-

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

छलनी पर रूई लगाकर तेल छान लें गंदे तेल को छलनी में छानने पर भी बात नहीं बनती। ऐसे में आप ये सिंपल सा हैक ट्राई कर सकती हैं। इसके लिए थोड़ी सी साफ कॉटन यानी रूई ले लें। अब इसे हाथों से फैलाकर छलनी के ऊपर रख दें। गंदा तेल लें और उसे इस रूई लगी हुई छलनी से छान दें। आप देखेंगी कि तेल एकदम साफ हो गया है। तेल की सारी गंदगी रूई में लगी हुई रह जाएगी और एकदम साफ तेल छनकर आएगा।

टिश्यू पेपर भी इस्तेमाल कर सकती हैं गंदे तेल को साफ करने में आप टिश्यू पेपर की मदद भी ले सकती हैं। रूई की तरह की आपको छलनी में टिश्यू पेपर का एक टुकड़ा रखना है। छलनी जितनी महीन होगी, तेल उतनी अच्छी तरह साफ हो कर आएगा। अब जब आप इस टिश्यू पेपर वाली छलनी से तेल छानेंगी तो इसकी सारी गंदगी बिल्कुल अलग हो जाएगी।