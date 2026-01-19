बिना पानी के कुकर में शकरकंद उबालने के 2 आसान तरीके, मिलेगा चूल्हे जैसा सोंधा स्वाद

संक्षेप: शकरकंद उबालकर और भूनकर खाई जाती है लेकिन उबली हुई लोग ज्यादा पसंद करते हैं। पानी में उबालने पर अक्सर इसका असल स्वाद गायब होता जाता है। चलिए बताते हैं बिना पानी के शकरकंद कैसे उबालें।

सर्दियों के मौसम में शकरकंद लोग खूब खाना पसंद करते हैं और ये फायदेमंद भी होती है। इसमें विटामिन A, C, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो पाचन, आंखों की रोशनी, स्किन, हेयर, इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करते हैं और शरीर को स्वस्थ रखते हैं। शकरकंद उबालकर, भूनकर खाई जाती है। उबालने के लिए ज्यादातर लोग कुकर में पानी रखकर उसमें शकरकंद को आसानी से उबाल लेते हैं लेकिन कई बार ऐसे उबालने पर इसका असल स्वाद नहीं मिलता। अगर आप शकरकंद में चूल्हे जैसा सोंधापन वाला स्वाद चाहते हैं, तो इसे कुकर में ही बिना पानी के फटाफट उबाल लें। बिना पानी के आसानी से शकरकंद उबल भी जाएगी और इसके स्वाद पर भी असर नहीं होगा, चलिए आपको तरीके बताते हैं।

बिना पानी के कैसे उबालें पहला तरीका- सबसे पहले शकरकंद को अच्छे से धोकर कपड़े से पोछकर सुखाएं, जिससे इस पर नमी न रहे। प्रेशर कुकर में भी पानी नहीं डालना है और न ही उसमें पानी लगा होना चाहिए। गैस पर कुकर रखें और अंदर कोई स्टैंड या जाली रख दें। शकरकंद को सीधा कुकर के तले में न रखें, बल्कि जाली पर रखें और 1 चम्मच नमक डाल दें। अब कुकर का ढक्कन लगाएं और सीटी हटा दें। 15-20 मिनट में धीमी आंच पर शकरकंद बिना पानी के उबल जाएगी। कुकर जब खोलेंगे, तब शकरकंद की भीनी-भीनी भूनी हुई महक आएगी।